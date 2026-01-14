Έως το τέλος Ιανουαρίου δρομολογείται η ΑΜΚ του 1 δισ. για τις μεγάλες διασυνδέσεις του ΑΔΜΗΕ

Μπροστά σε μια κρίσιμη χρηματοδοτική καμπή βρίσκεται ο ΑΔΜΗΕ, με την κυβέρνηση να αναμένεται έως το τέλος Ιανουαρίου να ανακοινώσει την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που θα ανοίξει τον δρόμο για την υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος.

Η ΑΜΚ, ύψους 1 δισ. ευρώ, θεωρείται κομβική τόσο για την άντληση ιδίων κεφαλαίων όσο και για το ξεκλείδωμα της τραπεζικής χρηματοδότησης, σε μια περίοδο που ο Διαχειριστής καλείται να προχωρήσει μεγάλης κλίμακας διασυνδέσεις και έργα στρατηγικής σημασίας για το ηλεκτρικό σύστημα.

Με τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της ΑΜΚ, ο ΑΔΜΗΕ εκτιμά ότι θα διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση της τραπεζικής χρηματοδότησης των έργων που βρίσκονται σε άμεση προτεραιότητα. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις του ηπειρωτικού συστήματος με τα νησιά των Δωδεκανήσων και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 4,5 δισ. ευρώ. Παράλληλα, μέρος των κεφαλαίων της ΑΜΚ αναμένεται να κατευθυνθεί και στην προώθηση της δεύτερης ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ιταλία, η οποία βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ωρίμανσης, αλλά εκτιμάται ότι θα ενταχθεί σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά σχήματα. Από τα χρήματα που θα αντληθούν μέσω της ΑΜΚ ο ΑΔΜΗΕ σχεδιάζει να προωθήσει και τη δεύτερη ηλεκτρική διασύνδεση με την Ιταλία η οποία επί του παρόντος είναι ένα μάλλον ανώριμο έργο το οποίο ωστόσο αναμένεται ότι θα λάβει σημαντική χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια. . Σημειώνεται ότι στο χρηματοδοτικό σχήμα των δύο μεγάλων ελληνικών διασυνδέσεων, πέραν της ΑΜΚ, προβλέπεται και σημαντική συμβολή κοινοτικών πόρων, συνολικού ύψους περίπου 1,2 δισ. ευρώ, από το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Απανθρακοποίησης των Νησιών και το Ταμείο Καινοτομίας.

Επί του παρόντος δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη αν στην ΑΜΚ θα συμμετάσχουν μόνο οι υφιστάμενοι μέτοχοι ή αν θα υπάρξει και συμμετοχή τρίτου επενδυτή σενάριο που έχει μπει στο τραπέζι από την κυβέρνηση.

Πάντως θεωρείται βέβαιη η διατήρηση από τους Κινέζους της State Grid του ποσοστού που διαθέτουν ήδη στον ΑΔΜΗΕ και ανέρχεται σε 24% του μετοχικού κεφαλαίου πράγμα που σημαίνει ότι θα συμμετάσχουν στην ΑΜΚ στο βαθμό που αναλογεί στο ποσοστό τους.

Η διαδικασία της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου αναμένεται να κινηθεί σε ένα μάλλον σύνθετο πλαίσιο, δεδομένου ότι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο είναι η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και όχι ο ίδιος ο ΑΔΜΗΕ. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον επιλεγεί το σενάριο της διατήρησης των ποσοστών συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο ως έχουν, το Δημόσιο θα κληθεί να εισφέρει περίπου 510 εκατ. ευρώ, ενώ η State Grid περί τα 240 εκατ. ευρώ, αναλογικά με το υφιστάμενο ποσοστό της. Το αν και σε ποιο βαθμό θα διατεθεί μέρος της ΑΜΚ στους μετόχους της διασποράς θα εξαρτηθεί από το σενάριο που θα επιλέξει να ακολουθήσει η κυβέρνηση, με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να χειρίζεται τη διαδικασία, αλλά τον πρώτο λόγο να έχει το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο θα διαθέσει τα απαιτούμενα κεφάλαια και ενδεχομένως να χρειαστεί να προχωρήσει σε νέο δανεισμό. Από την πλευρά του ΑΔΜΗΕ εκφράζεται αισιοδοξία ότι, στην περίπτωση που διατεθεί ποσοστό της ΑΜΚ στους μετόχους της διασποράς, θα υπάρξει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον.