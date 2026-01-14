Έως το τέλος Ιανουαρίου δρομολογείται η ΑΜΚ του 1 δισ. για τις μεγάλες διασυνδέσεις του ΑΔΜΗΕ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Έως το τέλος Ιανουαρίου δρομολογείται η ΑΜΚ του 1 δισ. για τις μεγάλες διασυνδέσεις του ΑΔΜΗΕ

Έως το τέλος Ιανουαρίου δρομολογείται η ΑΜΚ του 1 δισ. για τις μεγάλες διασυνδέσεις του ΑΔΜΗΕ
Άννα Διανά
Τετάρτη, 14/01/2026 - 08:09

Μπροστά σε μια κρίσιμη χρηματοδοτική καμπή βρίσκεται ο ΑΔΜΗΕ, με την κυβέρνηση να αναμένεται έως το τέλος Ιανουαρίου να ανακοινώσει την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που θα ανοίξει τον δρόμο για την υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος.

Η ΑΜΚ, ύψους 1 δισ. ευρώ, θεωρείται κομβική τόσο για την άντληση ιδίων κεφαλαίων όσο και για το ξεκλείδωμα της τραπεζικής χρηματοδότησης, σε μια περίοδο που ο Διαχειριστής καλείται να προχωρήσει μεγάλης κλίμακας διασυνδέσεις και έργα στρατηγικής σημασίας για το ηλεκτρικό σύστημα.

Με τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της ΑΜΚ, ο ΑΔΜΗΕ εκτιμά ότι θα διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση της τραπεζικής χρηματοδότησης των έργων που βρίσκονται σε άμεση προτεραιότητα. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις του ηπειρωτικού συστήματος με τα νησιά των Δωδεκανήσων και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 4,5 δισ. ευρώ. Παράλληλα, μέρος των κεφαλαίων της ΑΜΚ αναμένεται να κατευθυνθεί και στην προώθηση της δεύτερης ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ιταλία, η οποία βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ωρίμανσης, αλλά εκτιμάται ότι θα ενταχθεί σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά σχήματα. Από τα χρήματα που θα αντληθούν μέσω της ΑΜΚ ο ΑΔΜΗΕ σχεδιάζει να προωθήσει και τη δεύτερη ηλεκτρική διασύνδεση με την Ιταλία η οποία επί του παρόντος είναι ένα μάλλον ανώριμο έργο το οποίο ωστόσο αναμένεται ότι θα λάβει σημαντική χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια. . Σημειώνεται ότι στο χρηματοδοτικό σχήμα των δύο μεγάλων ελληνικών διασυνδέσεων, πέραν της ΑΜΚ, προβλέπεται και σημαντική συμβολή κοινοτικών πόρων, συνολικού ύψους περίπου 1,2 δισ. ευρώ, από το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Απανθρακοποίησης των Νησιών και το Ταμείο Καινοτομίας.

Επί του παρόντος δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη αν στην ΑΜΚ θα συμμετάσχουν μόνο οι υφιστάμενοι μέτοχοι ή αν θα υπάρξει και συμμετοχή τρίτου επενδυτή σενάριο που έχει μπει στο τραπέζι από την κυβέρνηση.

Πάντως θεωρείται βέβαιη η διατήρηση από τους Κινέζους της State Grid του ποσοστού που διαθέτουν ήδη στον ΑΔΜΗΕ και ανέρχεται σε 24% του μετοχικού κεφαλαίου πράγμα που σημαίνει ότι θα συμμετάσχουν στην ΑΜΚ στο βαθμό που αναλογεί στο ποσοστό τους.

Η διαδικασία της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου αναμένεται να κινηθεί σε ένα μάλλον σύνθετο πλαίσιο, δεδομένου ότι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο είναι η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και όχι ο ίδιος ο ΑΔΜΗΕ. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον επιλεγεί το σενάριο της διατήρησης των ποσοστών συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο ως έχουν, το Δημόσιο θα κληθεί να εισφέρει περίπου 510 εκατ. ευρώ, ενώ η State Grid περί τα 240 εκατ. ευρώ, αναλογικά με το υφιστάμενο ποσοστό της. Το αν και σε ποιο βαθμό θα διατεθεί μέρος της ΑΜΚ στους μετόχους της διασποράς θα εξαρτηθεί από το σενάριο που θα επιλέξει να ακολουθήσει η κυβέρνηση, με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να χειρίζεται τη διαδικασία, αλλά τον πρώτο λόγο να έχει το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο θα διαθέσει τα απαιτούμενα κεφάλαια και ενδεχομένως να χρειαστεί να προχωρήσει σε νέο δανεισμό. Από την πλευρά του ΑΔΜΗΕ εκφράζεται αισιοδοξία ότι, στην περίπτωση που διατεθεί ποσοστό της ΑΜΚ στους μετόχους της διασποράς, θα υπάρξει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ξεκινά τη λειτουργία του το Ψηφιακό Κέντρο Συντήρησης του ΑΔΜΗΕ
Ξεκινά τη λειτουργία του το Ψηφιακό Κέντρο Συντήρησης του ΑΔΜΗΕ 13 Ιανουαρίου 2026
Πλαίσιο αξιολόγησης με δείκτες παρακολούθησης για τα έξυπνα δίκτυα- Τι προτείνει ο ACER 15 Ιανουαρίου 2026
Πλαίσιο αξιολόγησης με δείκτες παρακολούθησης για τα έξυπνα δίκτυα- Τι προτείνει ο ACER

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ενεργειακή Αναβάθμιση και Ανακαίνιση των ΚΥΤ Δυτικής Μακεδονίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ενεργειακή Αναβάθμιση και Ανακαίνιση των ΚΥΤ Δυτικής Μακεδονίας

Παπασταύρου: Πέρασαν από το ελεγκτικό Συνέδριο οι συμβάσεις της Chevron
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Πέρασαν από το ελεγκτικό Συνέδριο οι συμβάσεις της Chevron

Η Ελλάδα στο κλαμπ των χωρών της ΕΕ που οι ΑΠΕ κάλυψαν πάνω από το 50% της κατανάλωσης ρεύματος
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Ελλάδα στο κλαμπ των χωρών της ΕΕ που οι ΑΠΕ κάλυψαν πάνω από το 50% της κατανάλωσης ρεύματος

Ξεκινά τη λειτουργία του το Ψηφιακό Κέντρο Συντήρησης του ΑΔΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ξεκινά τη λειτουργία του το Ψηφιακό Κέντρο Συντήρησης του ΑΔΜΗΕ

Λιανεμπόριο: Το ενεργειακό κόστος παραμένει βαρίδι για επιχειρήσεις και καταναλωτές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Λιανεμπόριο: Το ενεργειακό κόστος παραμένει βαρίδι για επιχειρήσεις και καταναλωτές

ΡΑΑΕΥ: Δημόσια Διαβούλευση για τροποποίηση της Χρέωσης μη Συμμόρφωσης για σημαντικές αποκλίσεις της ζήτησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΡΑΑΕΥ: Δημόσια Διαβούλευση για τροποποίηση της Χρέωσης μη Συμμόρφωσης για σημαντικές αποκλίσεις της ζήτησης