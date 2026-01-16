Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο

Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
Newsroom
Παρασκευή, 16/01/2026 - 09:26

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ο δήμαρχός της Ιχόρ Τερέχοφ, καθώς η Μόσχα συνεχίζει εκστρατεία πληγμάτων που έχουν βυθίσει εκατομμύρια Ουκρανούς στο σκοτάδι και στο κρύο.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος μια ημέρα νωρίτερα επέκρινε τις προσπάθειες αποκατάστασης των ζημιών στο Κίεβο, συνέχισε τις προσπάθειες να επιδιορθωθούν οι φθορές λόγω των ρωσικών πληγμάτων, οργανώνοντας συμβούλιο με σκοπό την επιτάχυνση της λήψης αποφάσεων από τοπικούς αξιωματούχους.

Δήλωσε πως αναφέρθηκαν νέα πλήγματα στην πρωτεύουσα χθες βράδυ.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η πρωθυπουργός του Γιούλια Σβιριντένκο ανακοίνωσε μέτρα για την αντιμετώπιση των διακοπών της ηλεκτροδότησης και της θέρμανσης και να επιτραπεί σε επιχειρήσεις και κυβερνητικούς θεσμούς να κάνουν περισσότερες εισαγωγές ενέργειας. Οι σχολικές διακοπές στο Κίεβο παρατάθηκαν ως την 1η Φεβρουαρίου.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πλήττουν το δίκτυο ηλεκτροδότησης και ενεργειακές επιδομές ενώ παράλληλα συνεχίζουν την προέλαση στα μέτωπα, καθώς οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε θέση άμυνας ενώ η Ουάσιγκτον πιέζει για να κλειστεί συμφωνία ειρήνης.

Ο δήμαρχος του Χαρκόβου Τερέχοφ δεν διευκρίνισε στην ενημέρωσή του μέσω Telegram τι είδους υποδομή επλήγη, διαβεβαίωσε πάντως πως συνεργεία δουλεύουν επί 24ωρης βάσης για να επιδιορθώσουν τις ζημιές.

Το Χάρκοβο, κάπου 25 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Ρωσία, πλήττεται συχνά από drones, πυραύλους και βόμβες στον πόλεμο, που θα εισέλθει στον πέμπτο του χρόνο τον ερχόμενο μήνα.

Κατά τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινεχούμποφ, η έκταση των ζημιών της χθεσινής επίθεσης βρίσκεται ακόμη υπό αποτίμηση.

Ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα ανέφερε πως οι υπηρεσίες του και αυτές του υπουργείο Ενέργειας οργάνωσαν έκκληση για κεφάλαια ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στον τομέα της ενέργειας με τη συμβολή συμμάχων του Κιέβου, κατά τρόπο παρόμοιο με αυτόν για τον ανεφοδιασμό με όπλα και πυρομαχικά. Η Νορβηγία, διαβεβαίωσε, υποσχέθηκε 200 εκατ. αμερικανικά δολάρια.

Οι διακοπές ρεύματος, θέρμανσης και ύδρευσης χειροτέρεψαν την τελευταία εβδομάδα, εν μέσω κύματος ψύχους που ήδη πίεζε τις υποδομές.

Ο δήμαρχος Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε χθες πως περίπου 300 πολυκατοικίες παραμένουν χωρίς θέρμανσης από την 9η Ιανουαρίου, από 6.000 αρχικά.

Έχουν επίσης ενταθεί οι ρωσικές επιθέσεις σε λιμενικές υποδομές στην Οδησσό. Πυραυλικό πλήγμα χθες τραυμάτισε έναν άνθρωποι και προκάλεσε ζημιές σε εμπορευματοκιβώτια στην πόλη Τσορνομόρσκ, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ολεξίι Κουλέμπα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το Καζακστάν κάλεσε ΗΠΑ και Ευρώπη να εξασφαλίσουν τη μεταφορά πετρελαίου έπειτα από επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα
Το Καζακστάν κάλεσε ΗΠΑ και Ευρώπη να εξασφαλίσουν τη μεταφορά πετρελαίου έπειτα από επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα 15 Ιανουαρίου 2026
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους 16 Ιανουαρίου 2026
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων

Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν

Δρομολογούνται οι επόμενες δημοπρασίες για τον Κάθετο Διάδρομο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Δρομολογούνται οι επόμενες δημοπρασίες για τον Κάθετο Διάδρομο

Περισσότερα από 1 εκατ. ουκρανικά νοικοκυριά χωρίς ρεύμα και νερό έπειτα από ρωσικά πλήγματα
ΚΟΣΜΟΣ

Περισσότερα από 1 εκατ. ουκρανικά νοικοκυριά χωρίς ρεύμα και νερό έπειτα από ρωσικά πλήγματα

Βομβαρδισμοί της Ρωσίας έκοψαν το ρεύμα σε περιφέρειες της Ουκρανίας
ΚΟΣΜΟΣ

Βομβαρδισμοί της Ρωσίας έκοψαν το ρεύμα σε περιφέρειες της Ουκρανίας

Γιάννης Τριήρης: Μήπως είναι στημένο τελικά;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Μήπως είναι στημένο τελικά;