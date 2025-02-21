Οι αυξημένες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας «καίνε» φούρνους και ζαχαροπλαστεία

Αυτός είναι ο τεχνικός που πρέπει να καλέσετε σήμερα κιόλας στον χώρο σας
14/03/2026 - 07:56
Μπορεί ο πόλεμος να επιταχύνει την πράσινη μετάβαση;
14/03/2026 - 07:56
Αυτή η μικρή συνήθεια αδειάζει το πορτοφόλι σας ενώ κοιμάστε
14/03/2026 - 07:56
Αυτή είναι η ιδανική θερμοκρασία για την κατάψυξη του σπιτιού σας
14/03/2026 - 07:57
Κάθε πότε πρέπει να αλλάζετε τα φίλτρα αέρα για μεγαλύτερη απόδοση
14/03/2026 - 07:57
CAFF Work powered by Viohalco: Ξεκινά ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος
13/03/2026 - 22:20
Δέκατη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε
13/03/2026 - 15:53
Κουκουλόπουλος: Οι εγχώριες πηγές ενέργειας, μόνη απάντηση στην ενεργειακή εξάρτηση
13/03/2026 - 15:30
Ο ΔΟΑΕ δηλώνει πως προσπαθεί να κανονίσει μια νέα πυρηνική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν
13/03/2026 - 15:05
«Ύδωρ εστί αρχή των πάντων»: Βραβεύτηκαν οι νικητές του Διαγωνισμού Ζωγραφικής της ΡΑΑΕΥ στη Θεσσαλονίκη
13/03/2026 - 14:34
Παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου περιόδου 2026-2035
13/03/2026 - 14:01
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης του ΑΔΜΗΕ
13/03/2026 - 13:44
Γ. Καραμέρος: Όχι στις εξορύξεις – 7 επιχειρήματα και 7 εναλλακτικές προτάσεις
13/03/2026 - 13:24
Στο «τιμόνι» του EuroGeoSurveys η Ελλάδα με την εκλογή Γκούτη
13/03/2026 - 12:56
EnEarth: Στην Kent η Μελέτη Βασικού Σχεδιασμού για το Έργο Αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
13/03/2026 - 12:51
Σέρρες: Συνελήφθη 26χρονος που «πείραξε» τον μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας και έκλεψε 500 λίτρα πετρελαίου
13/03/2026 - 11:14
Τάκης Θεοδωρικάκος: Οι κρίσεις απαιτούν έκτακτα μέτρα – Σκληρό αλλά αναγκαίο το μέτρο του πλαφόν στα κέρδη
13/03/2026 - 10:22
Κιρίλ Ντμίτριεφ: Χωρίς το πετρέλαιο της Ρωσίας η παγκόσμια αγορά ενέργειας δεν μπορεί να παραμείνει σταθερή
13/03/2026 - 09:37
Αλ. Χαρίτσης: Η κυβέρνηση παίζει τις τύχες της χώρας σε μια γεωπολιτική φαντασίωση και κρατά τη χώρα σε ένα ενεργειακό μοντέλο του περασμένου αιώνα
13/03/2026 - 08:51
Σταύρος Παπασταύρου: Το ΠΑΣΟΚ, για άλλη μια φορά, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων
13/03/2026 - 08:39
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης του ΑΔΜΗΕ
13/03/2026 - 08:35
HELLENiQ ENERGY: Δωρεά για την αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
13/03/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Γιατί ο Μητσοτάκης έδειξε ότι φοβάται τις πρόωρες εκλογές
13/03/2026 - 08:09
Σούπερ Μάρκετ: Η σωρευτική πίεση από ενέργεια και πληθωρισμό «φρενάρει» την καταναλωτική ψυχολογία
13/03/2026 - 08:06
Προ των πυλών τα μέτρα στήριξης της βιομηχανίας για το ενεργειακό κόστος
13/03/2026 - 08:03
Αυτές οι χώρες καταγράφουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης
13/03/2026 - 06:50
Έξι τρόποι για να βελτιώσετε την απόδοση του καλοριφέρ
13/03/2026 - 06:50
Rosatom: Η ρωσική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας θα παραμείνει στο Ιράν παρά τον πόλεμο
12/03/2026 - 15:58
14 κράτη μέλη της ΕΕ λένε «ναι» στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας
12/03/2026 - 15:39
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Οι παγκόσμιες αγορές σε κρίσιμο σημείο καμπής
12/03/2026 - 15:16

Οι αυξημένες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας «καίνε» φούρνους και ζαχαροπλαστεία

Άννα Διανά
Παρασκευή, 21/02/2025 - 08:07

Επτά στις δέκα επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής θα μείνουν εκτός των επιδοτήσεων ρεύματος που θα λάβουν τον άλλο μήνα οι επιχειρήσεις αν δεν συμπεριληφθούν οι παροχές άνω των 35KWA.

Ενώ αυτές που θα ενισχυθούν με την τρίμηνης διάρκειας επιδότηση δεν θα λάβουν ούτε το ένα τρίτο της συνολικής επιβάρυνσης που έχουν φέρει οι αυξημένες τιμές ενέργειας.

Είναι χαρακτηριστικό, όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποι των δύο κλάδων σε επιστολή τους προς τον υπουργό περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρο Σκυλακάκη επαναδιατυπώνοντας το αίτημα για την επιδότηση της ηλεκτρικής ενέργειας, η συνολική επιβάρυνση στο τρίμηνο Δεκέμβριος, Ιανουάριος και Φεβρουάριος από τις αυξήσεις στο ρεύμα ανέρχονται σε 1.460 ευρώ για μια επιχείρηση που καίει 10.000 κιλοβατώρες τον μήνα, όσο δηλαδή είναι η μέση κατανάλωση ενός αρτοποιείου. Ενώ στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθεί και η επιπλέον αύξηση της τάξεως του 23% στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Αν μάλιστα συνεκτιμηθεί και η αύξηση στα δημοτικά τέλη που έχει ήδη συμπεριληφθεί στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, η συνολική επιβάρυνση για κάθε επιχείρηση με μηνιαία κατανάλωση 10.000 κιλοβατώρες, θα υπερβεί τα 600 ευρώ τον μήνα. Αν είναι από αυτές που δικαιούνται επιδότησης θα λάβει συνολικά για το τρίμηνο 450 ευρώ.

Στην κοινή επιστολή τους που υπογράφουν οι πρόεδροι της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος και της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος, κ. κ. Μιχάλης Μούσιος και Ιωάννης Γλύκος αντίστοιχα επισημαίνουν ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα προκειμένου «να παραμείνουν ανοικτές οι επιχειρήσεις τους και να μην επιβαρυνθεί ο τελικός καταναλωτής το αυξημένο ενεργειακό κόστος».

Αναφερόμενοι στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας τονίζουν ότι οι μεταποιητικές επιχειρήσεις εν γένει και ειδικότερα οι επιχειρήσεις αρτοποιίας- ζαχαροπλαστικής είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρες, με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους λειτουργίας τους. «Πολλώ δε μάλλον το τελευταίο διάστημα κατά το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις συνεχείς και ραγδαίες αυξήσεις της τιμής του ρεύματος και του φυσικού αερίου, οι οποίες καθιστούν αδύνατη τη βιωσιμότητα μιας μικρομεσαίας οικογενειακής επιχείρησης όπως αυτές που εκπροσωπούμε, και κατά συνέπεια τη μη δυνατότητα στήριξης του καταναλωτή, κάτι που γινόταν μέχρι πρόσφατα, αφού προσπαθούσαμε να μην μετακυλήσουμε αυτά τα κόστη στον καθημερινό μας πελάτη» σημειώνουν προσθέτοντας ότι η επιδότηση 1,5 λεπτού ανά κιλοβατώρα

δεν καλύπτει την αύξηση της κιλοβατώρας για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2024, Ιανουάριος 2025 και Φεβρουάριος 2025.

Και ζητούν:

  • Να ενταχθούν στο καθεστώς των επιδοτήσεων και οι παροχές άνω των 35 KwA.
  • Να ληφθεί υπόψιν ότι η επιδότηση εκ ποσού 1,5λ./KwA δεν καλύπτει ούτε στο ελάχιστο την ήδη υφιστάμενη επιβάρυνση και ως εκ τούτου, η επιδότηση για τις επαγγελματικές παροχές να είναι μεγαλύτερη.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά με 1,5 λεπτό ανά κιλοβατώρα θα ενισχυθούν περίπου 600.000- 700.000 μικρές επιχειρήσεις για το υψηλό ενεργειακό κόστος με το οποίο επιβαρύνθηκαν. Η επιδότηση θα είναι τρίμηνης διάρκειας, αφορά τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο και θα καταβληθεί εφάπαξ τον Μάρτιο.

Έτσι, οι επιχειρήσεις που δικαιούνται την επιδότηση θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα που θα ανοίξει περί τα μέσα Μαρτίου μαζί με μια υπεύθυνη δήλωση που θα πιστοποιεί ότι δεν έχουν λάβει επιδοτήσεις που να ξεπερνούν το όριο των 300.000 ευρώ όριο που προβλέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ώστε να μη θεωρηθούν κρατικές ενισχύσεις. Τα στοιχεία για το ύψος των πωλήσεων που είχαν οι επιχειρήσεις το 2024, θα αντληθούν από το MyDATA.

