ΠΑΣΟΚ: Η Κυβέρνηση θα απαντήσει για όσα δεν έκανε με το «Ελλάδα 2.0» και τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης;

Σε συνέντευξη Τύπου, με τη συμμετοχή του υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Οικονομικών-Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Παύλου Γερουλάνου, του γραμματέα του Τομέα Οικονομικών, Γιώργου Παλαιοδήμου, και του Εκπροσώπου Τύπου Κώστα Τσουκαλά, παρουσιάστηκε η «Συγκριτική Μελέτη των Μέτρων ΤΑΑ – πριν και μετά» , ενόψει της συζήτησης της επίκαιρης επερώτησης του Κινήματος για την πορεία του “Ελλάδα 2.0” την ερχόμενη Παρασκευή στη Βουλή.

Η 130σέλιδη Συγκριτική Μελέτη βασίστηκε σε εξαντλητική και λεπτομερή αντιπαραβολή του αρχικού κειμένου του “Ελλάδα 2.0” με όλες τις αναθεωρήσεις του που ζήτησε η ίδια η ελληνική κυβέρνηση, μέτρο – μέτρο, λέξη – λέξη, καλύπτοντας πάνω από 1300 σελίδες κυβερνητικών κειμένων.

Στην παρουσίαση του, ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Οικονομικών-Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Γερουλάνος υπογράμμισε πώς «το πρόβλημα του Ελλάδα 2.0 είχε εξαρχής διεύθυνση: το Μέγαρο Μαξίμου» και στηλίτευσε τον υπερσυγκεντρωτισμό, την έλλειψη σχεδιασμού και την απουσία διαβούλευσης που εξαρχής υπονόμευσαν το σχέδιο.

Σύμφωνα με τον Παύλο Γερουλάνο, τα πρώτα αρχικά συμπεράσματα από τη «Συγκριτική Μελέτη», η οποία συνεχώς επικαιροποιείται από τους Κ.Τ.Ε. και τους Τομείς του Κινήματος, ενόψει και της συζήτησης της Επίκαιρης Επερώτησης του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, είναι εντελώς απογοητευτικά. Συγκεκριμένα, από το “Ελλάδα 2.0” παρέλασαν μέχρι σήμερα συνολικά 195 μέτρα / δράσεις:

α) Από αυτά μόνο τα 62 (32%) φαίνεται να έμειναν σε μεγάλο βαθμό εντός του αρχικού τους στόχου. Και στα περισσότερα από αυτά όμως, έχουν εγκαταλειφθεί ποιοτικοί δείκτες που προέβλεπαν αρχικά «ολοκλήρωση» και «έκθεση πιστοποίησης ολοκλήρωσης» μέσα στα χρονοδιαγράμματα του ΤΑΑ.

β) 128 μέτρα (το 65,5%) φαίνεται να βρίσκονται εκτός αρχικού στόχου – από αρκετά (42), μέχρι πολύ (66), ή και εντελώς (απένταξη – 20).

γ) Για 5 μέτρα (2,5%) είναι νωρίς να βγουν συμπεράσματα.

«Αυτό που θα κάνουμε στη Βουλή», τόνισε ο Παύλος Γερουλάνος, «είναι να ρωτήσουμε, βασισμένοι στα δικά τους λόγια, για κάθε μέτρο που αλλάζει, για κάθε έκπτωση ή απένταξη, το αν ισχύουν και το γιατί. Θα επιμείνουμε στη σύγκριση των ίδιων τους των κειμένων, τι όριζαν ως ολοκλήρωση ενός μέτρου το 2021 και τι τώρα. Είναι ώρα να απολογηθούν για τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία».

Στην παρέμβασή του ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, τόνισε πως το Κίνημα με τον Πρόεδρό του και όλα τα στελέχη εξαρχής μίλησαν για τα προβλήματα που θα οδηγούσαν το “Ελλάδα 2.0” σε αποτυχία: απουσία διαβούλευσης και διαφάνειας, πρωτοφανής έλλειψη πρόνοιας και σχεδιασμού για θέματα όπως οι κοινωνικές κατοικίες, η ενεργειακή δημοκρατία, το ΕΣΥ, τη λειψυδρία και την πολιτική προστασία. Υπενθύμισε επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έκανε 3 φορές μέχρι σήμερα την εμπεριστατωμένη δουλειά διαφάνειας και λογοδοσίας, που αρνήθηκε να κάνει η κυβέρνηση, αποκαλύπτοντας και δημοσιοποιώντας τον Φεβρουάριο του 2024, τον Ιούλιο του 2025 και τον Δεκέμβριο του 2025, το σύνολο των μέτρων για τα οποία η ίδια η ελληνική κυβέρνηση είχε ζητήσει τροποποίηση ή απένταξη αλλά τα έκρυβε.

«Τώρα που ολοκληρώνεται το ΤΑΑ, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής επανέρχεται ξανά με ολοκληρωμένη, τεκμηριωμένη δουλειά προκειμένου να ενημερωθεί η κοινή γνώμη» είπε ο Κώστας Τσουκαλάς και πρόσθεσε: «Απευθυνόμαστε για άλλη μία φορά στην κυβέρνηση και τη ρωτάμε: τί έχει να πει για τις εκπτώσεις στη συντριπτική πλειοψηφία των μέτρων του Ελλάδα 2.0 που ζήτησε η ίδια και προκύπτουν από τα ίδια τα δικά της τα κείμενα;»

Ο γραμματέας του Τομέα Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Γιώργος Παλαιοδήμος αναφέρθηκε με στοιχεία στην μακροοικονομική αποτυχία του «Ελλάδα 2.0», υπογραμμίζοντας πως «το διακύβευμα δεν είναι το πόσα χρήματα θα εισρεύσουν στη χώρα αλλά το αν αυτά αξιοποιήθηκαν και αξιοποιούνται παραγωγικά σε κλάδους και τομείς αιχμής. Τα επίσημα στοιχεία φαίνεται πως συνηγορούν στην ύπαρξη σχετικά περιορισμένων μεσοπρόθεσμων ευνοϊκών μακροοικονομικών επιπτώσεων καθώς σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό διαθρωτικό σχέδιο το ΑΕΠ αναμένεται μειούμενο μεταξύ 2025-2028 με τον ρυθμό ανάπτυξης να καταλήγει σε 1,3% ενώ και ο ρυθμός αύξησης του δυνητικού ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί σε 1.3%. Όταν ένα πρωτόγνωρο σε μέγεθος πακέτο 36 δισεκατομμυρίων ευρώ καταλήγει σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα σε τόσο περιορισμένα αποτελέσματα αυτό σημαίνει ότι η στρατηγική διαχείριση είχε βραχυχρόνιο ορίζοντα ενώ η στόχευση δεν εξυπηρετεί την αλλαγή του παραγωγικού προτύπου αφού επανερχόμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα ανάπτυξης που επιτυγχάναμε και πριν».

Ως κυριότερους λόγους των φτωχών επιδόσεων του ΤΑΑ στην Ελλάδα ο Γιώργος Παλαιοδήμος ανέφερε 3 στρεβλώσεις: «Πρώτον, η περιορισμένη αποτελεσματικότητα αναφορικά με την διάχυση επαρκών πόρων απευθείας σε επενδύσεις από την αρχή του ΤΑΑ»(σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης κατά την περίοδο 2021-2024 προκύπτει ότι, μόλις το 5,2% των αξιοποιηθέντων πόρων στο σκέλος των επιδοτήσεων κατευθύνθηκε σε παραγωγικές επενδύσεις την ίδια ώρα, ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος βρισκόταν στο 20,8%), «δεύτερον, ο χρηματοδοτικός αποκλεισμός της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, καθώς το σκέλος των δανείων όπως εκχωρήθηκε στις εμπορικές τράπεζες, οι οποίες εφάρμοσαν αυστηρά τραπεζικά κριτήρια επιλεξιμότητας», και τρίτον «η θεσμική και επιχειρησιακή προχειρότητα».

Ο Γιώργος Παλαιοδήμος ολοκλήρωσε την παρέμβασή του υπογραμμίζοντας ότι πολλά έργα για τα οποία η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί αρχικά ότι θα ολοκληρωθούν εντός ΤΑΑ «θα αναγκαστούν να μεταφερθούν στο (εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο) Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Αυτό σημαίνει ότι έργα που έπρεπε να πληρώσει η Ευρώπη, θα κληθεί να τα πληρώσει εμμέσως με την συμμετοχή του ο Έλληνας φορολογούμενος από εθνικούς πόρους γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της δημοσιονομικής επιβάρυνσης για την οικονομία…Χωρίς ένα μεγάλο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο ικανό να διατηρήσει εν ζωή τα επενδυτικά σχέδια του ΤΑΑ θα αναγκαστούμε είτε να τα αυτόχρηματοδοτήσουμε είτε να τα εγκαταλείψουμε με προφανείς επιπτώσεις για την ανάπτυξη».

Μπορείτε να διαβάσετε τη Συγκριτική Μελέτη ΕΔΩ