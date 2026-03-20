ΣΥΦΩΕΛ: Μαζική συμμετοχή στην αγωγή κατά του Δημοσίου για τις απώλειες στα Φωτοβολταϊκά

Έκκληση για υπομονή από τον Σύνδεσμο – Σε εξέλιξη οι διαδικασίες για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων από περικοπές και στρεβλώσεις στην αγορά ενέργειας

Τον πολύ μεγάλο όγκο ενδιαφέροντος από παραγωγούς φωτοβολταϊκής ενέργειας καταγράφει ο Σύνδεσμος Φωτοβολταϊκών Ελλάδας (ΣΥΦΩΕΛ), μετά την ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για προσφυγή κατά του ελληνικού Δημοσίου. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι σημαντικές οικονομικές απώλειες που έχουν υποστεί οι κάτοχοι μικρών φωτοβολταϊκών μονάδων έως 500 kW, εξαιτίας των περικοπών παραγωγής και των μηδενικών ή ακόμη και αρνητικών τιμών στην αγορά ενέργειας.

Έντονο ενδιαφέρον από παραγωγούς – «Υπομονή» ζητά ο Σύνδεσμος

Όπως επισημαίνει ο ΣΥΦΩΕΛ, η ανταπόκριση των μελών είναι ιδιαίτερα μεγάλη, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Λόγω του αυξημένου αριθμού συμμετεχόντων στην υπό διαμόρφωση αγωγή, οι διαδικασίες απαιτούν χρόνο και προσεκτικό συντονισμό. Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη να επιδείξουν υπομονή και κατανόηση, διαβεβαιώνοντας ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η διαδικασία να προχωρήσει όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα.

Στο στόχαστρο οι περικοπές και οι αρνητικές τιμές

Η προσφυγή αφορά τις σοβαρές στρεβλώσεις που έχουν καταγραφεί στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με βασικά ζητήματα:

τις εκτεταμένες περικοπές παραγωγής (curtailments),

την εμφάνιση μηδενικών ή και αρνητικών τιμών στην αγορά.

Οι συνθήκες αυτές έχουν οδηγήσει σε σημαντική απώλεια εισοδήματος για χιλιάδες μικρούς παραγωγούς, θέτοντας σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα επενδύσεων που υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Έρχονται ανακοινώσεις για τα επόμενα βήματα

Ο ΣΥΦΩΕΛ ξεκαθαρίζει ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν αναλυτικές ανακοινώσεις σχετικά με:

τη διαδικασία συμμετοχής στην αγωγή,

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,

το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κρίσιμη για την οργανωμένη διεκδίκηση αποζημιώσεων και την αποκατάσταση των απωλειών που έχουν καταγραφεί στον κλάδο.

Μήνυμα συσπείρωσης προς τον κλάδο

Ο Σύνδεσμος στέλνει σαφές μήνυμα ενότητας και συλλογικής δράσης, τονίζοντας ότι μόνο μέσα από συντονισμένες ενέργειες μπορεί να υπάρξει ουσιαστική διεκδίκηση απέναντι στις δυσμενείς εξελίξεις της αγοράς.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν αφορά μόνο τη δικαίωση των παραγωγών, αλλά και τη διασφάλιση ενός πιο σταθερού και δίκαιου πλαισίου για το μέλλον των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη χώρα.