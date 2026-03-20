ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Ετοιμότητα για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/03/2026 - 15:43
Νετανιάχου: Το Ιράν δεν έχει πλέον δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου ή κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων
ΚΟΣΜΟΣ
20/03/2026 - 15:21
Κ. Πιερρακάκης: Θα αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες πολιτών και επιχειρήσεων για το ενεργειακό κόστος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/03/2026 - 14:48
ΣΥΦΩΕΛ: Μαζική συμμετοχή στην αγωγή κατά του Δημοσίου για τις απώλειες στα Φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/03/2026 - 14:25
Vodafone: 100% των αποβλήτων των καταστημάτων της προς ανακύκλωση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/03/2026 - 13:45
Η Principia στις FT1000: Europe’s Fastest-Growing Companies 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/03/2026 - 13:15
ΕΛΕΤΑΕΝ: Διενεργήθηκε ο διαγωνισμός της ΡΑΕΕΥ για νέα αιολικά πάρκα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/03/2026 - 12:39
Ισπανία: Μείωση 10% στον ΦΠΑ των καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
20/03/2026 - 12:07
Σταύρος Παπασταύρου: Ελλάδα και Σερβία επιλέγουν περισσότερη ενεργειακή ασφάλεια και ισχυρότερη διασυνδεσιμότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/03/2026 - 11:22
Χρίστος Δήμας: Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών και διεθνών δικτύων μεταφορών και συνδεσιμότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/03/2026 - 10:44
Προγραμματική σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου Άμφισσας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/03/2026 - 10:15
Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/03/2026 - 09:42
Φον ντερ Λάιεν: Ανάγκη για δράση με «άμεσα μέτρα ανακούφισης» για τις τιμές στην ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/03/2026 - 09:16
ΔΕΗ: Επίτευξη στόχων για το 2025 με προσαρμοσμένο EBITDA στα €2 δισ. και καθαρά κέρδη στα €0,45 δισ.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/03/2026 - 08:49
4ο Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Πώς θα γίνει ανταγωνιστικός ο Κάθετος Άξονας – Δεύτερο FSRU στην Αλεξανδρούπολη;
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/03/2026 - 08:32
Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου - Προβλέψεις για 180 δολάρια το βαρέλι εάν η κρίση συνεχιστεί
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/03/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Χορτάσαμε από διαπιστώσεις - Από τον ρωσική ομηρία στον αμερικανικό εκβιασμό
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
20/03/2026 - 08:15
ΔΕΗ: Θωρακισμένη απέναντι στη νέα κρίση- Τα «όπλα» Στάσση στο αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/03/2026 - 08:13
Ν. Καραμούζης: Δύσκολα διαχειρίσιμες οι επιπτώσεις αν δεν μαζευτεί σύντομα η κρίση στη Μ. Ανατολή
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/03/2026 - 08:04
Η «κρυφή» ενεργειακή παγίδα στο σπίτι: Καταναλώνει το ίδιο ρεύμα με 65 ψυγεία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/03/2026 - 07:03
Goldman Sachs: Πότε προβλέπει σταδιακή ανάκαμψη των πετρελαϊκών ροών
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
20/03/2026 - 07:03
Το υπεράκτιο οικόπεδο «Μπλοκ 2» εισέρχεται στη δεύτερη φάση ερευνών
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/03/2026 - 15:55
Bain & Company: Τα καθαρά καύσιμα ως πυλώνας της ενεργειακής μετάβασης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/03/2026 - 15:50
Αίτημα της ΔΕΗ για παράταση ισχύος της Άδειας Παραγωγής μισθωμένης Αεριοστροβιλικής μονάδας 130 MW της ΔΕΗ Α.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/03/2026 - 15:39
Σταύρος Παπασταύρου στη Βουλή: Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέχει το πανελλήνιο ρεκόρ φορολόγησης του Έλληνα πολίτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/03/2026 - 15:37
Τέλος η απεργία στα βενζινάδικα - 3.000 ευρώ voucher για τα πρατήρια καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/03/2026 - 15:05
Η Sparkle και η Hellas Sat ολοκλήρωσαν μια πρωτοποριακή δοκιμή κβαντικής ασφάλειας στα data centers τους στην Ελλάδα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/03/2026 - 14:45
Energean: Ισχυρά αποτελέσματα για το 2025 – Αναστολή της παραγωγής στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/03/2026 - 14:19
Συνεργασία Schneider Electric-NVIDIA για τη δημιουργία πιστοποιημένων Blueprints που επιταχύνουν την υλοποίηση AI Εργοστασίων σε giga-scale
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/03/2026 - 13:45
Ιρανικές επιθέσεις κατά του σαουδαραβικού διυλιστηρίου Samref, κατά δύο διυλιστηρίων της κουβεϊτιανής KNPC και κατά καταριανής υποδομής LNG
ΚΟΣΜΟΣ
19/03/2026 - 13:20

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΦΩΕΛ: Μαζική συμμετοχή στην αγωγή κατά του Δημοσίου για τις απώλειες στα Φωτοβολταϊκά

Newsroom
Παρασκευή, 20/03/2026 - 14:25

Έκκληση για υπομονή από τον Σύνδεσμο – Σε εξέλιξη οι διαδικασίες για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων από περικοπές και στρεβλώσεις στην αγορά ενέργειας

Τον πολύ μεγάλο όγκο ενδιαφέροντος από παραγωγούς φωτοβολταϊκής ενέργειας καταγράφει ο Σύνδεσμος Φωτοβολταϊκών Ελλάδας (ΣΥΦΩΕΛ), μετά την ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για προσφυγή κατά του ελληνικού Δημοσίου. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι σημαντικές οικονομικές απώλειες που έχουν υποστεί οι κάτοχοι μικρών φωτοβολταϊκών μονάδων έως 500 kW, εξαιτίας των περικοπών παραγωγής και των μηδενικών ή ακόμη και αρνητικών τιμών στην αγορά ενέργειας.

Έντονο ενδιαφέρον από παραγωγούς – «Υπομονή» ζητά ο Σύνδεσμος

Όπως επισημαίνει ο ΣΥΦΩΕΛ, η ανταπόκριση των μελών είναι ιδιαίτερα μεγάλη, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Λόγω του αυξημένου αριθμού συμμετεχόντων στην υπό διαμόρφωση αγωγή, οι διαδικασίες απαιτούν χρόνο και προσεκτικό συντονισμό. Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη να επιδείξουν υπομονή και κατανόηση, διαβεβαιώνοντας ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η διαδικασία να προχωρήσει όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα.

Στο στόχαστρο οι περικοπές και οι αρνητικές τιμές

Η προσφυγή αφορά τις σοβαρές στρεβλώσεις που έχουν καταγραφεί στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με βασικά ζητήματα:

  • τις εκτεταμένες περικοπές παραγωγής (curtailments),
  • την εμφάνιση μηδενικών ή και αρνητικών τιμών στην αγορά.

Οι συνθήκες αυτές έχουν οδηγήσει σε σημαντική απώλεια εισοδήματος για χιλιάδες μικρούς παραγωγούς, θέτοντας σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα επενδύσεων που υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Έρχονται ανακοινώσεις για τα επόμενα βήματα

Ο ΣΥΦΩΕΛ ξεκαθαρίζει ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν αναλυτικές ανακοινώσεις σχετικά με:

  • τη διαδικασία συμμετοχής στην αγωγή,
  • τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
  • το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κρίσιμη για την οργανωμένη διεκδίκηση αποζημιώσεων και την αποκατάσταση των απωλειών που έχουν καταγραφεί στον κλάδο.

Μήνυμα συσπείρωσης προς τον κλάδο

Ο Σύνδεσμος στέλνει σαφές μήνυμα ενότητας και συλλογικής δράσης, τονίζοντας ότι μόνο μέσα από συντονισμένες ενέργειες μπορεί να υπάρξει ουσιαστική διεκδίκηση απέναντι στις δυσμενείς εξελίξεις της αγοράς.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν αφορά μόνο τη δικαίωση των παραγωγών, αλλά και τη διασφάλιση ενός πιο σταθερού και δίκαιου πλαισίου για το μέλλον των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη χώρα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η Principia στις FT1000: Europe’s Fastest-Growing Companies 2026
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Renewable EnergyTech 2026: Η Sungrow αναδεικνύει τις νέες λύσεις για φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευση ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

18 Μαρτίου, Παγκόσμια Μέρα Ανακύκλωσης. Γιατί δεν θα δείτε σήμερα αναρτήσεις από τις εταιρείες του κλάδου των φωτοβολταϊκών;
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ: Η διαχείριση αποβλήτων φωτοβολταϊκών αναδεικνύεται σε κρίσιμο ζήτημα για την ενεργειακή μετάβαση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΑΠΕΕΠ: Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΟΣΠΗΕΦ: Απώλεια εσόδων άνω του 40% για τους φωτοβολταϊκούς παραγωγούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γιατί η Γερμανία θέλει να κόψει τις επιδοτήσεις μικρών φωτοβολταϊκών;
ΚΟΣΜΟΣ

