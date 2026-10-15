ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πρόγραμμα Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει τη σύσταση Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών (Euro Medium Term Note Programme) (το «Πρόγραμμα EMTN»), το οποίο απευθύνεται σε ειδικούς επενδυτές κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

Η σύσταση του Προγράμματος EMTN πραγματοποιείται κατόπιν της απόδοσης στην Εταιρεία των πρώτων αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας επενδυτικής βαθμίδας (investment grade) από τους οίκους S&P Global Ratings (BBB-) και Moody’s (Baa3), και αξιοποιεί τη δυνατότητα που διαθέτουν οι κάτοχοι επενδυτικής βαθμίδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσω του Προγράμματος ΕΜΤΝ η Εταιρεία θα έχει πρόσβαση στην αγορά ευρωομολόγων, αξιοποιώντας τις ευνοϊκές δυνατότητες που παρέχει η αγορά αυτή για τους εκδότες επενδυτικής βαθμίδας.

Το Πρόγραμμα EMTN έχει διάρκεια 12 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης σε ετήσια βάση. Οι ομολογίες που θα εκδίδονται στο πλαίσιο του Προγράμματος EMTN θα εισάγονται προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου ή σε άλλους τόπους διαπραγμάτευσης στην Ευρώπη, ανάλογα με τις ευκαιρίες της αγοράς και τη χρηματοδοτική στρατηγική της Εταιρείας.

Το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο (Base Prospectus) σε σχέση με το Πρόγραμμα EMTN, το οποίο εγκρίθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2026 από την Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) του Λουξεμβούργου, ως αρμόδια αρχή δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου: www.luxse.com.