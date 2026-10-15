ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Παύλος Μαρινάκης; Δίνουμε όσα παραπάνω αντέχουν τα οικονομικά της χώρας και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που έφερε έσοδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/10/2026 - 15:49
Κώστας Τσουκαλάς: Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν περίπου 50% από πέρυσι ενώ οι μισθοί και συντάξεις απειροελάχιστα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/10/2026 - 15:32
Ευρωπαϊκές διακρίσεις για έργα ΕΣΠΑ: Στην πρώτη θέση του διαγωνισμού REGIOSTARS 2026 το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/10/2026 - 15:10
Παπασταύρου: Η Ελλάδα πρώτη χώρα για την οποία εγκρίθηκε η ρήτρα διαφυγής – διεκδικούμε μεγαλύτερη ευελιξία για ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/10/2026 - 14:57
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής της εταιρείας enaon EDA για την περίοδο 2027-2031
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/10/2026 - 14:24
Δύο επενδύσεις της ElvalHalcor αναγνωρίζονται ως Στρατηγικά Έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/10/2026 - 13:49
Κυρ. Μητσοτάκης: Ζητάμε πρόσθετα μέτρα για το κόστος ενέργειας ώστε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/10/2026 - 13:09
Πετρέλαιο θέρμανσης AVIN με κέρδος έως 6% - Εγγυημένη Ποιότητα, Πολλαπλά Οφέλη και Άμεση Παράδοση
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/10/2026 - 12:25
Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα επαναλάβει τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια
ΚΟΣΜΟΣ
15/10/2026 - 11:50
Η METLEN και ο Όμιλος Καράτζη εγκαινίασαν στη Θεσσαλία τη μεγαλύτερη αυτόνομη Μονάδα Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με Μπαταρίες (BESS) στην Ελλάδα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
15/10/2026 - 10:49
Ενέργεια, νέος προϋπολογισμός και Ουκρανία στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/10/2026 - 10:16
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πρόγραμμα Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/10/2026 - 09:45
Το ΚΚΕ για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/10/2026 - 09:04
ΕΒΕΠ: Ο ακριβός ενεργειακός λογαριασμός και οι ενισχύσεις του 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/10/2026 - 08:42
Κ. Τσουκαλάς: Όποιος ζει σε ενοίκιο, μετακινείται με όχημα και πληρώνει πετρέλαιο θέρμανσης, είναι καταδικασμένος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/10/2026 - 08:21
Στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ ο πρωθυπουργός - Θα ζητήσει μείωση τιμών και στήριξη νοικοκυριών και προϊόντων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/10/2026 - 08:13
Γιάννης Τριήρης: Περί δημοσκοπήσεων, μέσων «ενημέρωσης» και άλλων… δαιμονίων
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
15/10/2026 - 08:07
Πετρέλαιο θέρμανσης 2026: Ακρίβεια χωρίς τέλος – Οι οικογένειες πληρώνουν έως 38% περισσότερα σε σχέση με πέρυσι
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/10/2026 - 08:01
Ενεργειακός χειμώνας στην Ευρώπη: Η ακτινογραφία των τιμών σε ρεύμα και αέριο – Η θέση της Ελλάδας
ΚΟΣΜΟΣ
15/10/2026 - 06:44
Πώς να προστατεύσετε το A/C τον χειμώνα: Τι συνιστούν οι ειδικοί
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/10/2026 - 06:44
Το CRI ανοίγει νέο κεφάλαιο στην αξιολόγηση της Κυκλικής Οικονομίας με τον νέο δείκτη Κυκλικότητας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/10/2026 - 15:38
Κομισιόν: Αναστολή εφαρμογών του κανονισμού για το μεθάνιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/10/2026 - 15:31
Συνάντηση Σταύρου Παπασταύρου, με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κ.κ. Ιερώνυμο Β’
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/10/2026 - 15:05
Συμπληρωματική δημόσια διαβούλευση για τις Παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ των Ετών 2027-2041
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/10/2026 - 14:32
Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο diesel κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/10/2026 - 13:54
Η ElvalHalcor συνυπογράφει τη Διακήρυξη «Made in Europe»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/10/2026 - 13:52
Έξι νεκροί στην Ουκρανία από ρωσικά πυρά, διακοπές της ηλεκτροδότησης στο Κίεβο
ΚΟΣΜΟΣ
14/10/2026 - 13:27
Γιάννης Μανιάτης προς Κάγια Κάλλας: Κυρώσεις για τις παράνομες διεκδικήσεις της Λιβύης στην ελληνική ΑΟΖ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/10/2026 - 13:00
Π. Μαρινάκης: Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης - Έως 1.560 ευρώ η ενίσχυση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/10/2026 - 12:39
Σύλλογος ΕΠΑΦΗ: Οι παραγωγοί φωτοβολταϊκών και αποθήκευσης απέκτησαν αιρετή διοίκηση και θεσμική φωνή
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/10/2026 - 12:20

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πρόγραμμα Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πρόγραμμα Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών
Newsroom
Πέμπτη, 15/10/2026 - 09:45
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει τη σύσταση Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών (Euro Medium Term Note Programme) (το «Πρόγραμμα EMTN»), το οποίο απευθύνεται σε ειδικούς επενδυτές κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

Η σύσταση του Προγράμματος EMTN πραγματοποιείται κατόπιν της απόδοσης στην Εταιρεία των πρώτων αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας επενδυτικής βαθμίδας (investment grade) από τους οίκους S&P Global Ratings (BBB-) και Moody’s (Baa3), και αξιοποιεί τη δυνατότητα που διαθέτουν οι κάτοχοι επενδυτικής βαθμίδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσω του Προγράμματος ΕΜΤΝ η Εταιρεία θα έχει πρόσβαση στην αγορά ευρωομολόγων, αξιοποιώντας τις ευνοϊκές δυνατότητες που παρέχει η αγορά αυτή για τους εκδότες επενδυτικής βαθμίδας.

Το Πρόγραμμα EMTN έχει διάρκεια 12 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης σε ετήσια βάση. Οι ομολογίες που θα εκδίδονται στο πλαίσιο του Προγράμματος EMTN θα εισάγονται προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου ή σε άλλους τόπους διαπραγμάτευσης στην Ευρώπη, ανάλογα με τις ευκαιρίες της αγοράς και τη χρηματοδοτική στρατηγική της Εταιρείας.

Το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο (Base Prospectus) σε σχέση με το Πρόγραμμα EMTN, το οποίο εγκρίθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2026 από την Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) του Λουξεμβούργου, ως αρμόδια αρχή δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου: www.luxse.com.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΒΕΠ: Ο ακριβός ενεργειακός λογαριασμός και οι ενισχύσεις του 2026
ΕΒΕΠ: Ο ακριβός ενεργειακός λογαριασμός και οι ενισχύσεις του 2026 15 Οκτωβρίου 2026
Ευρωπαϊκές διακρίσεις για έργα ΕΣΠΑ: Στην πρώτη θέση του διαγωνισμού REGIOSTARS 2026 το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης 15 Οκτωβρίου 2026
Ευρωπαϊκές διακρίσεις για έργα ΕΣΠΑ: Στην πρώτη θέση του διαγωνισμού REGIOSTARS 2026 το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Την Τέταρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Την Τέταρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Δεύτερη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου 2025
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Δεύτερη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου 2025

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε αναλυτές: Νέα φάση ανάπτυξης από θέση ισχύος
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε αναλυτές: Νέα φάση ανάπτυξης από θέση ισχύος

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Προσωρινός ανάδοχος σε δύο έργα ΣΔΙΤ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Προσωρινός ανάδοχος σε δύο έργα ΣΔΙΤ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις 15 Σεπτεμβρίου τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου του 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις 15 Σεπτεμβρίου τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου του 2026

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αυτοκινητόδρομοι - Στοιχεία κίνησης Α’ Εξαμήνου 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αυτοκινητόδρομοι - Στοιχεία κίνησης Α’ Εξαμήνου 2026