Μετονομάστηκε σε αίθουσα «Στέφανου Μάνου» η αίθουσα συσκέψεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη το πρωί στην τελετή ονοματοδοσίας της κεντρικής αίθουσας συσκέψεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε αίθουσα «Στέφανου Μάνου».

«Ήταν ταγμένος στην αποστολή του δημόσιου λειτουργού. Τεχνοκράτης και πολιτικός ταυτόχρονα, έστω κι αν κάποιοι πίστευαν ότι ήταν πολύ πεισματάρης και μερικές φορές προχωρούσε χωρίς να έχει μια, ας το πούμε, αίσθηση κινδύνου των πολιτικών επιπτώσεων των αποφάσεών του», τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συνεχάρη τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου για την πρωτοβουλία του.

«Είχε, όμως, μια βαθιά αίσθηση καθήκοντος και δικαιοσύνης, και κυρίως μπορούσε να βλέπει πολύ πέρα και πολύ μακριά και σίγουρα εισήγαγε καινούργιες έννοιες στην ελληνική πολιτική, πολύ πριν άλλοι συζητήσουν γι’ αυτές. Νομίζω ότι στις μεγάλες του επιλογές έχει κάθε λόγο να αισθάνεται απολύτως δικαιωμένος», προσέθεσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε τα αποκαλυπτήρια της πλακέτας με το όνομα του Στέφανου Μάνου με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, τη σύζυγο του αείμνηστου πολιτικού Kirsten και τον γιο τους Αλέξανδρο Μάνο.

Στην τελετή παρέστησαν επίσης οι Υφυπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος και Μαρία Ελένη Σούκουλη-Βιλιάλη και ο Βουλευτής της ΝΔ Κώστας Σκρέκας.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου επεσήμανε τα εξής:

«Η απόφασή μας να δώσουμε το όνομα του Στέφανου Μάνου στην αίθουσα συσκέψεων της πολιτικής ηγεσίας που δημιουργήσαμε σήμερα εδώ, εκφράζει την αναγνώριση για την προσφορά του και τη βαθιά εκτίμηση για το πρόσωπο του. Τιμούμε έτσι έναν οραματιστή πολιτικό που πρωτοστάτησε στη δημιουργία ενός Υπουργείου με επίκεντρο το περιβάλλον.

Γιατί ήταν αυτός, ως υφυπουργός Δημοσίων Έργων, ο οποίος ηγήθηκε και στη συνέχεια ανέλαβε επικεφαλής του υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, σε ηλικία 41 ετών, με τον νόμο 1032/1980. Με το έργο του απέδειξε ότι ήταν διορατικός και πρωτοπόρος. Τόλμησε να ανοίξει δρόμους που μέχρι τότε ήταν ερμητικά κλειστοί ή και να πεζοδρομήσει δρόμους, όπως έκανε στο κέντρο της Αθήνας, γεγονός που στοίχισε την εκλογή του στην 'Α Αθηνών το 1981.

Το όνομά του έχει συνδεθεί με όλα τα μεγάλα έργα της πρωτεύουσας. Μετρό, αεροδρόμιο, Αττική Οδός, προστασία της Πλάκας, παραδοσιακών οικισμών, απόσυρση ρυπογόνων αυτοκινήτων. Είχα την ευκαιρία και την τιμή, ως εκπρόσωπος της ΔΑΠ και πρόεδρος της οργάνωσης του Λαϊκού Κόμματος, να τον γνωρίσω.

Και θυμάμαι ακόμα τη βαθιά αντίληψη που είχε για τον κόσμο. Σε μια εποχή που δεν υπήρχε το ίντερνετ, θυμάμαι ότι στο γραφείο του ότι κάθε μέρα, λόγω και της γλωσσομάθειάς του, είχε όλες τις αγγλικές, γαλλικές, γερμανικές εφημερίδες. Και το όραμά του ήταν να μπορέσουμε να βρούμε τις βέλτιστες πρακτικές που υπάρχουν σε άλλες χώρες να φέρουμε στην πατρίδα μας για το καλό των πολλών.

Πίστευε βαθιά στις μεταρρυθμίσεις και έλεγε συχνά ότι «ο τολμών νικά». Και πραγματικά τόλμησε σχεδόν 45 χρόνια πριν, να σκέφτεται και να δρα κοιτώντας μπροστά.

Η επίσημη αίθουσα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα φέρει από σήμερα το δικό του, ως αναγνώριση του φωτεινού του πνεύματος και της προσφοράς του».





