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ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 19,6% στο δείκτη κύκλου εργασιών στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο του 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 19,6% στο δείκτη κύκλου εργασιών στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο του 2026
Newsroom
Πέμπτη, 20/08/2026 - 14:00
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Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Ιουνίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2026, παρουσίασε αύξηση 3,8%.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τον Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Ιούνιο 2026, η εξέλιξη του οποίου σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Ιουνίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025, παρουσίασε αύξηση 19,6% έναντι μείωσης 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024.

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Ιουνίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2026, παρουσίασε αύξηση 3,8%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2025 – Ιουνίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2024 – Ιουνίου 2025, παρουσίασε αύξηση 7,2%, έναντι μείωσης 0,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Εξέλιξη Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Ιουνίου 2026

Ι. Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Ιουνίου 2026, με τον αντίστοιχο δείκτη Ιουνίου 2025

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 19,6% τον μήνα Ιούνιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025, προήλθε:

Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

  • Αύξηση κατά 20,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων.
  • Αύξηση κατά 19,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης.

Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

  • Αύξηση κατά 29,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς (Πίνακας 3). • Αύξηση κατά 14,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εσωτερικής Αγοράς
  • Από τις μεταβολές κυρίως των δεικτών των διψήφιων κλάδων: Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη – άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης, κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, παραγωγή βασικών μετάλλων, λοιπά ορυχεία και λατομεία.

ΙΙ. Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς, μηνός Ιουνίου 2026, με τον αντίστοιχο δείκτη Ιουνίου 2025

Η αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 14,5% τον μήνα Ιούνιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

  • Αύξηση κατά 29,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων.
  • Αύξηση κατά 14,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης.

ΙΙΙ. Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς, μηνός Ιουνίου 2026, με τον αντίστοιχο δείκτη Ιουνίου 2025

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 29,8% τον μήνα Ιούνιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025, προήλθε:

  1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
  • Αύξηση κατά 30,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης.
  • Αύξηση κατά 12,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων.
  1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
  • Αύξηση κατά 47,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς σε χώρες Ευρωζώνης.
  • Αύξηση κατά 17,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς σε χώρες εκτός Ευρωζώνης

IV. Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Ιουνίου 2026, με τον αντίστοιχο δείκτη Μαΐου 2026

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 3,8% τον μήνα Ιούνιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2026, προήλθε από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

  • Αύξηση κατά 26,7% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων - Λατομείων.
  • Αύξηση κατά 3,6 % του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης.
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