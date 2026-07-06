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Πέτη Πέρκα: Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: να μεγιστοποιηθεί το όφελος για τα νοικοκυριά

Πέτη Πέρκα: Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: να μεγιστοποιηθεί το όφελος για τα νοικοκυριά
Newsroom
Δευτέρα, 06/07/2026 - 10:17
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Ερώτηση της βουλεύτριας της Νέας Αριστεράς προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ότι η κυβέρνηση δημιουργεί τη δυνατότητα για τον κάθε πολίτη να μειώσει το κόστος της ενέργειας, πραγματώνοντας την ενεργειακή δημοκρατία, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, κατά τη συζήτησή του στη Βουλή, για τη σχετική δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στο μπαλκόνι έως 800 W που εισήχθη με το άρθρο 27 του νόμου 5299/2026.

Δύο μήνες μετά την ψήφιση του νόμου 5299/2026, η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που θα περιγράφει τις λεπτομέρειες για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι αναμένεται ακόμη.

Και επειδή η αυτή δυνατότητα, στις συνθήκες της μόνιμης ακρίβειας στις τιμές ρεύματος που επικρατούν στην Ελλάδα, θα μπορούσε να είναι ιδιαιτέρως σημαντική ειδικά για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, η κυβέρνηση οφείλει να λάβει υπόψη τους προβληματισμούς αλλά και τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί στον δημόσιο διάλογο εν αναμονή της έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης.

Και ενώ πράγματι, με φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, τα νοικοκυριά θα μπορούσαν μειώσουν το κόστος ηλεκτρισμού, έχουν διατυπωθεί δημόσια, από φορείς της αγοράς και τεχνικούς φορείς, ενστάσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα αλλά και την πρακτική δυνατότητα εφαρμογής των φωτοβολταϊκών στο μπαλκόνι στην Ελλάδα.

Ένα από τα σημεία κριτικής που αφορά το τεχνικό σκέλος είναι εάν θα τηρείται το όριο ισχύος ή αν γίνεται ανεξέλεγκτη έγχυση στο δίκτυο. Τίθενται ακόμη ερωτήματα για υπερτάσεις σε τοπικά δίκτυα, αποσυνδέσεις inverter, πιθανή φθορά συσκευών, υπερθέρμανση παλιών γραμμών, πυρκαγιά, απουσία υποχρεωτικού ελέγχου από ηλεκτρολόγο και ζητήματα αντινησιδοποίησης.

Σχετικά με το οικονομικό σκέλος, έχει αμφισβητηθεί ο κυβερνητικός ισχυρισμός περί μείωσης λογαριασμών έως 25%. Επισημαίνεται ότι η σκίαση, η ακατάλληλη κλίση και ο ακατάλληλος προσανατολισμός μειώνουν την απόδοση του φωτοβολταϊκού.

Ακόμη πιο σημαντική κριτική ασκείται σχετικά με την εφαρμογή net billing, ταυτοχρονισμού παραγωγής και κατανάλωσης. Ειδικότερα, δεδομένου ότι οι ώρες μέγιστης ηλιοφάνειας συμπίπτουν συνήθως με τις ώρες που τα μέλη ενός νοικοκυριού εργάζονται και άρα η παραγωγή αυτή «χάνεται», το όφελος από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού στο μπαλκόνι σχεδόν εξανεμίζεται.

Δεδομένου ότι η Υπουργική Απόφαση εκκρεμεί, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ακόμη τη δυνατότητα να λάβει υπόψη τους προβληματισμούς και τις ενστάσεις σχετικά με τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι και να προβεί σε βελτιώσεις.

Θα μπορούσε επιπλέον να λάβει υπόψη προτάσεις που έχουν κατατεθεί στο δημόσιο λόγο και οι οποίες αντιμετωπίζουν τα παραπάνω προβλήματα και ειδικότερα το ζήτημα του πραγματικού οφέλους για τα νοικοκυριά.

Έχει προταθεί ειδικότερα, τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι να θεσμοθετηθούν ως ολοκληρωμένα συστήματα αυτοκατανάλωσης που θα περιλαμβάνουν φωτοβολταϊκό και μπαταρία ώστε τα νοικοκυριά να έχουν το μέγιστο όφελος.

Θα μπορούσε παράλληλα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να προκηρύξει, σε αυτήν την κατεύθυνση, πρόγραμμα επιδότησης των εν λόγω συστημάτων με εισοδηματικά κριτήρια ώστε, πράγματι να μειωθούν οι λογαριασμοί ρεύματος για τα νοικοκυριά που το έχουν ανάγκη.

Για όλα τα παραπάνω ερωτάται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

  1. Πότε αναμένεται να εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση με τους όρους λειτουργίας, δήλωσης, τεχνικών προδιαγραφών και πιθανώς σύνδεσης ή και γνωστοποίησης στον ΔΕΔΔΗΕ;
  2. Πώς απαντά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στους προβληματισμούς που αναφέρονται παραπάνω; Θα λάβει υπόψη τους προβληματισμούς και τις ενστάσεις δεδομένου ότι η Υπουργική Απόφαση δεν έχει ακόμη εκδοθεί;
  3. Προτίθεται η κυβέρνηση να προκηρύξει πρόγραμμα επιδότησης ολοκληρωμένων συστημάτων αυτοκατανάλωσης ειδικά για ευάλωτα νοικοκυριά; Αν όχι με ποια αιτιολογία;

Οι ερωτώντες Βουλευτές,

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Δρίτσας Θοδωρής

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