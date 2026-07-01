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Η ελίν στηρίζει έμπρακτα 48 αθλητές και αθλήτριες στον δρόμο προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες Los Angeles 2028

Η ελίν στηρίζει έμπρακτα 48 αθλητές και αθλήτριες στον δρόμο προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες Los Angeles 2028
Newsroom
Τετάρτη, 01/07/2026 - 15:31
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Η ελίν, στο πλαίσιο της πολυετούς χορηγικής της συνεργασίας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ), ενισχύει έμπρακτα την προσπάθεια των αθλητών και αθλητριών που προετοιμάζονται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Los Angeles 2028, προσφέροντας κάρτες δωρεάν καυσίμων σε 48 μέλη της Προολυμπιακής Ομάδας.

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η ελίν συμβάλλει ουσιαστικά στην κάλυψη ενός σημαντικού μέρους των μετακινήσεων των αθλητών προς τις προπονήσεις και τους αγώνες τους, ώστε να μπορούν να επικεντρωθούν απερίσπαστοι στους στόχους τους γιατί πίσω από κάθε αθλητική διάκριση κρύβονται χρόνια προσπάθειας, αφοσίωσης και καθημερινών θυσιών.

Η πρωτοβουλία αφορά αθλητές και αθλήτριες 23 διαφορετικών αθλημάτων, αποτυπώνοντας το εύρος και τη δυναμική της ελληνικής αθλητικής προσπάθειας. Η παράδοση των καρτών πραγματοποιήθηκε σε εκδήλωση της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας της ΕΟΕ, παρουσία του Προέδρου της, Δημοσθένη Γυρούση, καθώς και του Προέδρου της ΕΟΕ, Ισιδώρου Κούβελου.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, δήλωσε: «Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ελίν, που είναι πάντα κοντά μας και στηρίζει πολλές δράσεις της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με τα καύσιμά της, όπως τη Λαμπαδηδρομία και τις Τελετές της Ολυμπιακής Φλόγας. Είναι πολύ σημαντική αυτή η χορηγία, γιατί θα δώσει τη δυνατότητα σε πολλούς αθλητές της Προολυμπιακής Ομάδας να αντιμετωπίσουν μια σημαντική δαπάνη, ειδικά και μετά την αύξηση της τιμής των καυσίμων. Επίσης, θέλω να πω στους αθλητές, αλλά και στις Ομοσπονδίες που βρίσκονται εδώ, ότι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή είναι κοντά σας και θα συνεχίσει να στηρίζει την προσπάθεια να φτάσουμε στην πρώτη διάκριση, που για μένα είναι η πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες».

Εκ μέρους των αθλητών και αθλητριών, η πρωταθλήτρια της πάλης Μαρία Πρεβολαράκη ανέφερε: «Θέλω να ευχαριστήσω την ελίν για τη σημαντική πρωτοβουλία, που μας βοηθά σε μία δύσκολη εποχή. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, που είναι συνεχώς δίπλα μας και μας στηρίζει με κάθε τρόπο».

Η Αθηνά Αντύπα, Διευθύντρια Marketing & Δημοσίων Σχέσεων της ελίν, δήλωσε: «Στην ελίν πιστεύουμε ότι η στήριξη του ελληνικού αθλητισμού αποτελεί μια ουσιαστική δέσμευση απέναντι στους ανθρώπους που εκπροσωπούν τη χώρα με προσπάθεια, συνέπεια και ήθος. Οι αθλητές και οι αθλήτριες που βρίσκονται στον δρόμο προς το Los Angeles 2028 δίνουν καθημερινά έναν απαιτητικό αγώνα, με προσωπικές θυσίες και υψηλούς στόχους. Για εμάς, η παρουσία μας δίπλα στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και την Προολυμπιακή Ομάδα είναι μια επένδυση στις αξίες της αριστείας, της επιμονής και της στοχοπροσήλωσης».

Η ενέργεια αυτή έρχεται να προστεθεί στη διαχρονική προσφορά της ελίν στον ελληνικό αθλητισμό και το Ολυμπιακό ιδεώδες. Συνολικά, η εταιρεία βρίσκεται σήμερα στο πλευρό 49 κορυφαίων αθλητών και αθλητριών, καθώς, πέρα από τους 48 της Προολυμπιακής Ομάδας, στηρίζει από το 2022 και τον Ολυμπιονίκη του μήκους Μίλτο Τεντόγλου, έναν αθλητή που αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς για τον ελληνικό αθλητισμό, με την πορεία, το ήθος και τις διακρίσεις του.

Στον δρόμο προς το Los Angeles 2028, η ελίν στέκεται δίπλα στους αθλητές και τις αθλήτριες που εκπροσωπούν την Ελλάδα, γιατί κάθε μεγάλο όνειρο αξίζει την υποστήριξη που θα το βοηθήσει να φτάσει πιο μακριά, έως την κορυφαία αθλητική διοργάνωση.

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