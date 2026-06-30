Σεμινάριο: Το νέο πλαίσιο για τις ΑΠΕ - Οι αλλαγές σε Αδειοδότηση, Αγορά Ενέργειας και οι επιπτώσεις στην Επενδυτική Ανάπτυξη

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Newsroom
Τρίτη, 30/06/2026 - 12:31
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Η ΝΟΜΙΚΗ ΒIΒΛΙΟΘΗΚΗ διοργανώνει σεμινάριο με θέμα ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε (Ν 5299/2026), με εισηγητή τον κ. Δημήτρη Ραχιώτη, Ειδικό Σύμβουλο Ενεργειακών Ρυθμιστικών Θεμάτων, τ. Αντιπρόεδρος ΡΑΕ, τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 (16.30 – 21.30)

Το Σεμινάριο εστιάζει στο νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπως διαμορφώνεται με τον μόλις ψηφισθέντα Ν 5299/2026, ο οποίος, σε εναρμόνιση με την Οδηγία RED III, εισάγει μια συνολική μεταρρύθμιση της ενεργειακής αγοράς στην Ελλάδα.

Βασικοί θεματικοί άξονες του Σεμιναρίου αποτελούν η επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης, οι περιοχές επιτάχυνσης (Go-to Areas) και οι σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία της αγοράς ενέργειας και στο επενδυτικό περιβάλλον που επηρεάζουν άμεσα τόσο τη λειτουργία των οικονομικών φορέων όσο και τη στρατηγική ανάπτυξης έργων Α.Π.Ε.

Δείτε εδώ το αναλυτικό διάγραμμα ύλης.

Περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με το αναλυτικό διάγραμμα ύλης, το πρόγραμμα, το κόστος συμμετοχής και τους τρόπους παρακολούθησης, μπορείτε να αντλήσετε εδώ

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