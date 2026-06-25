ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Γιάννης Μπρατάκος για το νέο Χωροταξικό των ΑΠΕ: Σαφές πλαίσιο, χωρίς αναδρομικότητα και διοικητική ακινητοποίηση της αγοράς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/06/2026 - 15:42
Το ZAP Taxi Club στο 7th Electric Vehicles Conference: Γιατί η ηλεκτροκίνηση των ταξί κρίνεται στη χρηματοδότηση και τις υποδομές φόρτισης
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/06/2026 - 15:25
Υ. Α. για διαγωνισμό της ΕΔΕΥΕΠ που αφορά σεισμικές έρευνες μη αποκλειστικής χρήσης σε Δυτική και Νότια Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
25/06/2026 - 15:05
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Ομολογία ΑΔΜΗΕ για “συμφέροντα” που ωφελούνται από την καθυστέρηση υλοποίησης των υποδομών αποθήκευσης ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/06/2026 - 14:53
Στ. Παπασταύρου: Καταδικάζουμε την προσπάθεια της Τουρκίας να αποκλείσει την Κύπρο από τις άτυπες προπαρασκευαστικές διαδικασίες της COP31
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/06/2026 - 14:13
Έρευνα EY: Στο επίκεντρο η ενεργειακή ευημερία για τους Έλληνες καταναλωτές, σε ένα περιβάλλον πιέσεων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/06/2026 - 13:29
Απάντηση Π. Κουκουλόπουλου στην Ανακοίνωση της ΔΕΗ: Η Δυτική Μακεδονία ανήκει στην Ελληνική Δημοκρατία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/06/2026 - 13:02
Πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη Ρωσία που έγινε στόχος επιδρομής της Ουκρανίας
ΚΟΣΜΟΣ
25/06/2026 - 12:32
“Με κοιτάς που σε κοιτάω;”: τι κάνουν ένας ροφός κι ένα χταπόδι στο Αττικό Μετρό;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
25/06/2026 - 12:07
Δήμος Αθηναίων: Ενισχύεται ο στόλος της Δημοτικής Αστυνομίας με 20 νέα ηλεκτρικά οχήματα και 30 δίκυκλα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/06/2026 - 11:46
Η Ευρώπη χρειάζεται στόχο για τις ΑΠΕ έως το 2040 – Κίνδυνος να χαθούν η ενεργειακή ασφάλεια, οι επενδύσεις και η βιομηχανική της ηγεσία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/06/2026 - 11:35
Η Hellenic Cables αναλαμβάνει το Α μέρος της συμφωνίας-πλαίσιο του ΑΔΜΗΕ για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις ελληνικών νησιών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/06/2026 - 11:19
CR Index Awards 2026: Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που ενσωματώνουν βιώσιμες πρακτικές και ESG κριτήρια στη στρατηγική τους
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/06/2026 - 10:27
Στο Λουξεμβούργο ο Σταύρος Παπασταύρου για τα Συμβούλια των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/06/2026 - 09:59
Ν.Φαραντούρης: Η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης ξεκινά από την ενέργεια και τα ευρωπαϊκά μέταλλα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/06/2026 - 09:39
Παρέμβαση ΕΣΠΕΝ για την εφαρμογή των νέων απαλλαγών από το τέλος υπέρ ΕΡΤ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/06/2026 - 09:01
10 έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας από το ΥΠΕΝ σε 9 νησιωτικούς Δήμους ύψους 15 εκ. ευρώ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
25/06/2026 - 08:37
Η ATLANTIC SEE LNG TRADE επιταχύνει την ανάπτυξή της στον Κάθετο Διάδρομο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
25/06/2026 - 08:23
Γιάννης Τριήρης: «Ιερή αγελάδα» του νεοφιλελευθερισμού το 5% στα μερίσματα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
25/06/2026 - 08:05
Ο χάρτης των ενεργειακών κοινοτήτων: Πού προχωρούν και πού ακυρώνονται τα περισσότερα έργα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/06/2026 - 08:02
Ελληνικά Καλώδια: Νέα ώθηση στην επένδυση των 72 εκατ. ευρώ για καλώδια υψηλής τάσης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
25/06/2026 - 07:58
Το απλό κόλπο που κρατάει το σπίτι έως και 10 βαθμούς πιο δροσερό το καλοκαίρι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/06/2026 - 06:37
2.500 στρέμματα στον Υμηττό παραμένουν να καθαριστούν ακόμη και σήμερα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/06/2026 - 15:48
Στον ανακριτή οι 5 συλληφθέντες για τις ρευματοκλοπές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/06/2026 - 15:40
Η Huawei θέτει νέα πρότυπα στα φωτοβολταϊκά μεγάλης κλίμακας με διεθνή διάκριση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/06/2026 - 15:30
Αλλαγή Σύνθεσης στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΒΑΞ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/06/2026 - 15:21
Οι απόψεις και προτάσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ για το νέο Χωροταξικό των ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/06/2026 - 15:10
Τι δείχνουν τα δεδομένα για τις πυρκαγιές καθώς ανοίγει το καλοκαίρι και ποιο είναι το πραγματικό περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/06/2026 - 14:31
Δ.Α.Ο.Ε: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, εκτεταμένων ρευματοκλοπών και παράνομων παρεμβάσεων σε μετρητές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/06/2026 - 14:16
Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Αριστεράς: Αμιγώς πολιτικό θέμα η καθυστέρηση της αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
24/06/2026 - 13:48

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Έρευνα EY: Στο επίκεντρο η ενεργειακή ευημερία για τους Έλληνες καταναλωτές, σε ένα περιβάλλον πιέσεων

Έρευνα EY: Στο επίκεντρο η ενεργειακή ευημερία για τους Έλληνες καταναλωτές, σε ένα περιβάλλον πιέσεων
Newsroom
Πέμπτη, 25/06/2026 - 13:29
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

  • Οι καταναλωτές, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως, αναζητούν τρόπους να εξοικονομήσουν χρήματα από τους λογαριασμούς ενέργειας και να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο της ενέργειας που καταναλώνουν
  • Στην πλειοψηφία τους, αναμένουν από τους παρόχους ενέργειας μεγαλύτερη υποστήριξη στη διαχείριση και τη μείωση του κόστους
  • Η ψηφιακή εξυπηρέτηση και οι λύσεις AI αποκτούν όλο και πιο κεντρικό ρόλο στην εμπειρία ενέργειας

Η αύξηση του κόστους της ενέργειας δεν αποτελεί πλέον ένα ζήτημα που επηρεάζει μόνο τους προϋπολογισμούς, αλλά και τον τρόπο ζωής των καταναλωτών, παγκοσμίως. Όπως αναδεικνύει η πιο πρόσφατη έκδοση της έρευνας της ΕΥ, Navigating the Energy Transition, οι πιέσεις που συνδέονται με την ακρίβεια και το ευμετάβλητο και πολύπλοκο περιβάλλον, υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο οικοσύστημα ενέργειας.

Στην έρευνα συμμετείχαν 798 καταναλωτές από την Ελλάδα, ενώ, σε παγκόσμιο επίπεδο, το δείγμα ανήλθε συνολικά σε 17.200 καταναλωτές από 20 χώρες.

Την ίδια στιγμή, η έρευνα αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο οι συνθήκες στην αγορά ενέργειας και οι τεχνολογικές εξελίξεις επηρεάζουν την «ενεργειακή ευημερία», δηλαδή τη συνολική εμπειρία του εκάστοτε καταναλωτή, η οποία σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο εκείνος σκέφτεται, αισθάνεται και δρα όσον αφορά την ενέργεια. Πρόκειται για ένα πλέον καθοριστικό ζήτημα, το οποίο υπερβαίνει την ικανοποίηση από την εξυπηρέτηση και το κόστος, και, τελικά, συνδέεται με την προσωπική ευημερία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής. Σήμερα, μόλις το 18% των καταναλωτών στην Ελλάδα, δηλώνουν ότι το υπό διαμόρφωση ενεργειακό σύστημα βελτιώνει την ευημερία τους.

Οι καταναλωτές αναζητούν λύσεις και περισσότερη υποστήριξη

Από την έρευνα γίνεται ξεκάθαρο ότι οι Έλληνες καταναλωτές δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων διαχείρισης ενέργειας, ιδιαίτερα για επιλογές που προσφέρουν μεγαλύτερο έλεγχο. Εννέα στους δέκα ερωτηθέντες από την Ελλάδα (91%) δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται περισσότερο για λύσεις που μπορούν να μειώσουν το κόστος της ενέργειας σε σχέση με έναν χρόνο πριν, ενώ, σχεδόν σε ίδιο ποσοστό (90%), παρακολουθούν πιο στενά την κατανάλωση ενέργειας. Την ίδια στιγμή, οι μισοί (50%) δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται περισσότερο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο σπίτι.

Ωστόσο, οι περισσότεροι καταναλωτές αισθάνονται ότι εξαντλούν τα περιθώρια περαιτέρω εξοικονόμησης. Συγκεκριμένα, σε ποσοστό 93%, οι Έλληνες καταναλωτές του δείγματος δηλώνουν ότι κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να διαχειριστούν ή να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος.

Η εμπιστοσύνη και ο έλεγχος καθορίζουν την εμπειρία ενέργειας

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στη διαχείριση της ενέργειας δεν καθορίζονται μόνο από το κόστος της. Οι διακυμάνσεις στους λογαριασμούς, οι απροσδόκητες χρεώσεις, το μέγεθος του νοικοκυριού και η αβεβαιότητα σχετικά με τις μελλοντικές τιμές, διαμορφώνουν σε σημαντικό βαθμό την αντίληψή τούς για το κατά πόσο είναι προσιτή η ενέργεια ή όχι.

Την ίδια στιγμή, η έρευνα καταγράφει και μία σημαντική στροφή των καταναλωτών προς την ψηφιακή εξυπηρέτηση, καθώς οι λύσεις που αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη (AI) αναδεικνύονται σε κρίσιμο μοχλό για τη διαχείριση του κόστους ενέργειας, ενισχύοντας το αίσθημα ελέγχου και εμπιστοσύνης. Επτά στους δέκα Έλληνες καταναλωτές που συμμετείχαν στην έρευνα της EY (70%) δηλώνουν ότι προτιμούν να εξυπηρετούνται μέσω ψηφιακών καναλιών, όποτε αυτό είναι δυνατό, ποσοστό απόλυτα συγκρίσιμο με τα αποτελέσματα της διεθνούς έρευνας. Μάλιστα, τρεις στους τέσσερις Έλληνες καταναλωτές (75%) χρησιμοποιούν ήδη εργαλεία με δυνατότητες AI για ζητήματα που σχετίζονται με την ενέργεια, ενώ σε διεθνές επίπεδο, το εν λόγω ποσοστό είναι χαμηλότερο κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες (61%).

Οι Έλληνες καταναλωτές ιδιαίτερα, εμφανίζονται έτοιμοι για μια πιο «έξυπνη» εμπειρία ενέργειας: το 73% των ερωτηθέντων δηλώνουν πρόθυμοι να επιτρέψουν στο AI να παρακολουθεί την ενεργειακή τους κατανάλωση, εφόσον αυτό συνοδεύεται από έγκαιρες ειδοποιήσεις, σαφέστερη πληροφόρηση και πρακτικές συμβουλές για τη μείωση του κόστους. Συγκριτικά, σε παγκόσμιο επίπεδο, το αντίστοιχο ποσοστό είναι χαμηλότερο κατά επτά ποσοστιαίες μονάδες (66%).

Ωστόσο, η εμπιστοσύνη στις νέες τεχνολογίες αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα. Διεθνώς, οι καταναλωτές δηλώνουν ότι η ακρίβεια των πληροφοριών, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η ασφάλεια, αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις για τη χρήση λύσεων ενέργειας που αξιοποιούν AI. Γίνεται, λοιπόν, σαφές, ότι ο τρόπος με τον οποίο οι πάροχοι ενέργειας αξιοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, θα διαμορφώσει, σε μεγάλο βαθμό, το επίπεδο εμπιστοσύνης στο ενεργειακό οικοσύστημα και, κατ’ επέκταση, θα επηρεάσει την ενεργειακή ευημερία των καταναλωτών.

Οι προτεραιότητες για τους παρόχους ενέργειας

Η έρευνα αναδεικνύει τρεις σαφείς προτεραιότητες για τους παρόχους ενέργειας, οι οποίοι καλούνται:

  • Να επανασχεδιάσουν την εμπειρία ενέργειας για τους καταναλωτές, τοποθετώντας στο επίκεντρο την ενεργειακή ευημερία, προσφέροντας μακροπρόθεσμη αξία, προβλεψιμότητα κόστους, εμπιστοσύνη και μεγαλύτερο έλεγχο, πέρα από απλά βραχυπρόθεσμα μέτρα οικονομικής ανακούφισης.
  • Να απλοποιήσουν τις διαδικασίες τους και να επεκτείνουν την αξιοποίηση ψηφιακών λύσεων και εφαρμογών AI, που παρέχουν εξατομικευμένη και προληπτική υποστήριξη, εξασφαλίζοντας, παράλληλα, ότι οι καταναλωτές θα συνεχίσουν να έχουν τον έλεγχο.
  • Να επενδύσουν στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών, συνεισφέροντας στην κοινωνική ευημερία.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο Τάσος Ιωσηφίδης, Εταίρος και Επικεφαλής του Τομέα Ενέργειας και Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας της ΕΥ Ελλάδος και Επικεφαλής της EY-Parthenon στην Ελλάδα, δήλωσε: «Σε ένα περιβάλλον συνεχών αναταράξεων στον χώρο της ενέργειας, η προσιτή ενέργεια έχει, πλέον, εξελιχθεί σε ζήτημα ευημερίας. Είναι, όμως, πολύ σημαντικό, ότι, σταδιακά, η Ελλάδα προσελκύει όλο και περισσότερες επενδύσεις στον κλάδο της ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών, με τις ραγδαίες γεωπολιτικές αλλαγές να συμβάλλουν σε αυτήν την κατεύθυνση. Οι επενδύσεις αυτές είναι κρίσιμες, καθώς ωφελούν τόσο τους καταναλωτές όσο και τους παρόχους, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον μεγαλύτερης ενεργειακής ευημερίας».

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Ζιαζιάς, Εταίρος στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος, σημείωσε: «Καθώς οι αυξήσεις και η πολυπλοκότητα της αγοράς εντείνουν την αβεβαιότητα, οι καταναλωτές δεν αναζητούν μόνο χαμηλότερο κόστος, αλλά λύσεις που ενισχύουν την εμπιστοσύνη, την προβλεψιμότητα και τον έλεγχο της κατανάλωσης. Οι πάροχοι που θα επενδύσουν σε διαφάνεια, ουσιαστική υποστήριξη του καταναλωτή, έξυπνα ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές AI, θα είναι σε θέση να προσφέρουν πραγματική αξία και, τελικά, να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις προσδοκίες των καταναλωτών».

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Δήμος Αθηναίων: Ενισχύεται ο στόλος της Δημοτικής Αστυνομίας με 20 νέα ηλεκτρικά οχήματα και 30 δίκυκλα
Δήμος Αθηναίων: Ενισχύεται ο στόλος της Δημοτικής Αστυνομίας με 20 νέα ηλεκτρικά οχήματα και 30 δίκυκλα 25 Ιουνίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Υ. Α. για διαγωνισμό της ΕΔΕΥΕΠ που αφορά σεισμικές έρευνες μη αποκλειστικής χρήσης σε Δυτική και Νότια Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Υ. Α. για διαγωνισμό της ΕΔΕΥΕΠ που αφορά σεισμικές έρευνες μη αποκλειστικής χρήσης σε Δυτική και Νότια Ελλάδα

Στο Λουξεμβούργο ο Σταύρος Παπασταύρου για τα Συμβούλια των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Λουξεμβούργο ο Σταύρος Παπασταύρου για τα Συμβούλια των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ν.Φαραντούρης: Η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης ξεκινά από την ενέργεια και τα ευρωπαϊκά μέταλλα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν.Φαραντούρης: Η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης ξεκινά από την ενέργεια και τα ευρωπαϊκά μέταλλα

Γ. Μανιάτης προς Επιτροπή: Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στις ακριβές τιμές ενέργειας και ουραγός στην αποθήκευση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γ. Μανιάτης προς Επιτροπή: Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στις ακριβές τιμές ενέργειας και ουραγός στην αποθήκευση

Κυριάκος Πιερρακάκης: Σε «Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο» μετονομάζεται το Υπερταμείο – Η νέα στρατηγική ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Πιερρακάκης: Σε «Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο» μετονομάζεται το Υπερταμείο – Η νέα στρατηγική ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας

Γ. Στάσσης: ΑΠΕ, αποθήκευση και διασυνδέσεις το «κλειδί» για φθηνότερη ενέργεια- Το μήνυμα στις Βρυξέλλες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Γ. Στάσσης: ΑΠΕ, αποθήκευση και διασυνδέσεις το «κλειδί» για φθηνότερη ενέργεια- Το μήνυμα στις Βρυξέλλες