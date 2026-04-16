Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών XI: Η ενέργεια στο επίκεντρο της διεθνούς ατζέντας

Ο κομβικός ρόλος της ενέργειας στη διεθνή σταθερότητα και την οικονομία θα κυριαρχήσει στις εργασίες του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, που θα πραγματοποιηθεί στις 22-25 Απριλίου 2026, στους Δελφούς. Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης αβεβαιότητας, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να επηρεάζουν άμεσα τις αγορές και τις αλυσίδες εφοδιασμού, η ενεργειακή ασφάλεια επανακαθορίζεται.

Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, η παγκόσμια ενεργειακή αγορά βρίσκεται «μισό αιώνα πίσω», γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη επιτάχυνσης επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα, ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν, δεν πυροδοτεί μόνο μια εκτεταμένη ενεργειακή κρίση, αλλά επαναφέρει στο προσκήνιο ζητήματα στρατηγικής αυτονομίας και ανθεκτικότητας.

Πολιτική, αγορά και βασικές προτεραιότητες

Το Φόρουμ φιλοξενεί υψηλού επιπέδου πολιτικούς και θεσμικούς εκπροσώπους, καθώς και ανώτερα στελέχη της ενεργειακής αγοράς, με στόχο την ανάδειξη ρεαλιστικών προσεγγίσεων για ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό ενεργειακό σύστημα. Μεταξύ των ομιλητών περιλαμβάνονται η Teresa Ribera, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Καθαρή, Δίκαιη και Ανταγωνιστική Μετάβαση, ο Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο Traicho Traikov, Υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας, η Sanja Božinovska, Υπουργός Ενέργειας, Εξόρυξης και Ορυκτών Πόρων της Βόρειας Μακεδονίας, ο Cristian Silviu Bușoi, State Secretary (Υφυπουργός )Ενέργειας της Ρουμανίας, καθώς και ο Joshua Volz, Special Envoy for Global Energy του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη συμβολή του ιδιωτικού τομέα, με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, του Joe Kaeser, Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Siemens Energy και του Maxim Timchenko, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της DTEK, της μεγαλύτερης ιδιωτικής ενεργειακής εταιρείας στην Ουκρανία.

Το Φόρουμ θα εστιάσει σε καίριους τομείς: από τη γεωπολιτική της ενέργειας και την δημιουργία νέων δικτύων μεταφοράς, έως την ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην οικοδόμηση ανθεκτικών ενεργειακών συστημάτων που διασφαλίζουν τη σταθερότητα έναντι μελλοντικών προκλήσεων και κρίσεων.

Κόστος, διασυνδέσεις και γεωπολιτική της ενέργειας

Παράλληλα, θα αναδειχθεί το πραγματικό κόστος της ενέργειας, ως παράγοντας που επηρεάζει τη βιωσιμότητα, την κοινωνική συνοχή και τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα. Έμφαση θα δοθεί και στον ρόλο της Ευρώπης ως κόμβου ενεργειακής διασύνδεσης, με επίκεντρο την Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στις σχετικές συζητήσεις θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, ο Αριστοτέλης Χαντάβας, Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, ο Δημοσθένης Βοϊβόντας, Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΑΠΕΕΠ και ο Ιωάννης Καρύδας, Διευθύνων Σύμβουλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Αποθήκευσης και Διασυνδέσεων του Ομίλου Κοπελούζου. Τη γεωπολιτική διάσταση του τοπίου της ενέργειας, θα αναδείξουν επίσης ο Elchin Amirbayov, Ειδικός Εκπρόσωπος του Προέδρου της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, η Plamena Nenkova, Αναπληρώτρια Εκτελεστική Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής Ανάπτυξης της Glavbolgarstroy, και ο Maksym Yemelianov, Επικεφαλής Διεθνούς Συνεργασίας και Εταιρικής Διπλωματίας του Ομίλου Naftogaz.

Η συζήτηση για την ενέργεια στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών XI αναμένεται να συμβάλει στη διαμόρφωση πιο συνεκτικών στρατηγικών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, αναδεικνύοντας την ανάγκη για συντονισμένες πολιτικές και νέες μορφές συνεργασίας μεταξύ κρατών, θεσμών και επιχειρήσεων.