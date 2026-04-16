Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών XI: Η ενέργεια στο επίκεντρο της διεθνούς ατζέντας

Data4: Εγκαινίασε δεύτερο data center κοντά στη Βαρσοβία
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
17/04/2026 - 13:36
Αρναούτογλου: Η πράσινη ναυτιλία είναι επένδυση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/04/2026 - 13:12
Πρωτιά της ΕΚΟ στη δημοσίευση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (EPDs) για τα λιπαντικά της
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
17/04/2026 - 12:46
Με τον Βουλευτή Π.Ε Κοζάνης κ. Στάθη Κωνσταντινίδη συναντήθηκε ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/04/2026 - 12:04
Η Ελλάδα στο επίκεντρο των Ενεργειακών Εξελίξεων: Δυναμική Παρουσία στην EGYPES 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/04/2026 - 11:50
ΠΑΣΟΚ: Ερώτηση για την επικίνδυνη ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/04/2026 - 11:43
ΡΑΑΕΥ: Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Απρίλιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/04/2026 - 10:09
Συμμετοχή του πρωθυπουργού στην τηλεδιάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ, που διοργανώνουν Μακρόν και Στάρμερ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/04/2026 - 09:35
ΙΟΒΕ: Οι εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/04/2026 - 09:01
Η δημόσια επιχείρηση πετρελαίου PEMEX παραδέχθηκε πως ευθύνεται για μόλυνση στον Κόλπο του Μεξικού
ΚΟΣΜΟΣ
17/04/2026 - 08:43
Πιερρακάκης: Η προώθηση μιας Ενεργειακής Ένωσης στην Ευρώπη θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ενέργεια και στην ανταγωνιστικότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/04/2026 - 08:36
ΔΕΗ blue: 20% επιστροφή, για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε συνεργασία με τη Visa
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/04/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Διπλά χαμένος ο Μητσοτάκης - Σε θεσμικό και οικονομικό ναρκοπέδιο το «success story»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
17/04/2026 - 08:04
Έρχονται αλλαγές στη λιανική αγορά ρεύματος- Προ των πυλών και τα υβριδικά τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/04/2026 - 08:02
Αποθήκευση ενέργειας: Αλλάζει το πλαίσιο, ξεκινούν τα πρώτα έργα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
17/04/2026 - 07:59
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την δεύτερη τροποποίηση της Μεθοδολογίας για τον Συντονισμό της Περιφερειακής Επιχειρησιακής Ασφάλειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/04/2026 - 15:45
ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για χορήγηση άδειας παραγωγής σε φορητά Η/Ζ συνολικής ισχύος 23MW
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/04/2026 - 15:17
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα μέτρα ενεργειακού κόστους στη Βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/04/2026 - 14:43
Οι ΗΠΑ δεν θα παρατείνουν την προσωρινή αναστολή κυρώσεων στο πετρέλαιο της Ρωσίας
ΚΟΣΜΟΣ
16/04/2026 - 14:09
Συμμετοχή της εταιρίας NAS στην 3η έκθεση Renewable EnergyTech στην Θεσσαλονίκη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/04/2026 - 13:07
Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών XI: Η ενέργεια στο επίκεντρο της διεθνούς ατζέντας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/04/2026 - 12:35
Στρατηγικά αποθέματα λιπασμάτων στην ΕΕ για τη στήριξη των αγροτών σε περιόδους κρίσης ζητεί ο Γ. Μανιάτης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/04/2026 - 11:42
Γιάννης Τριήρης: Εκρηκτικό μείγμα σκανδάλων και ακρίβειας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/04/2026 - 11:08
Δυναμικό παρών της nvisionist στην κορυφαία διεθνή έκθεση Αιολικής Ενέργειας WindEurope 2026 για έκτη συνεχή χρονιά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/04/2026 - 10:59
Η Grid Telecom εντάσσεται στη SubOptic και στην ICPC
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/04/2026 - 10:25
Οι υποψήφιοι για τη θέση του Αντιπροέδρου Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ και τεσσάρων Μελών, καθώς και οι προτάσεις των αρμόδιων Υπουργών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/04/2026 - 09:49
Η ElvalHalcor στο πλευρό της ομάδας καλαθοσφαίρισης «Κύδων Special Team» για παιδιά στο Φάσμα του Αυτισμού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/04/2026 - 09:31
Πυρκαγιά σε διυλιστήριο της Αυστραλίας, που παράγει το 10% των καυσίμων για τη χώρα
ΚΟΣΜΟΣ
16/04/2026 - 09:17
Σ. Αρναούτογλου: Το κόστος καυσίμων απειλεί την επιβίωση της Ευρωπαϊκής αλιείας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/04/2026 - 08:46
AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - Οικονομικό Ημερολόγιο 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
16/04/2026 - 08:17

Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών XI: Η ενέργεια στο επίκεντρο της διεθνούς ατζέντας
Newsroom
Πέμπτη, 16/04/2026 - 12:35

H Ελλάδα Κόμβος για τη ΝΑ Ευρώπη

Ο κομβικός ρόλος της ενέργειας στη διεθνή σταθερότητα και την οικονομία θα κυριαρχήσει στις εργασίες του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, που θα πραγματοποιηθεί στις 22-25 Απριλίου 2026, στους Δελφούς. Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης αβεβαιότητας, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να επηρεάζουν άμεσα τις αγορές και τις αλυσίδες εφοδιασμού, η ενεργειακή ασφάλεια επανακαθορίζεται.

Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, η παγκόσμια ενεργειακή αγορά βρίσκεται «μισό αιώνα πίσω», γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη επιτάχυνσης επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα, ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν, δεν πυροδοτεί μόνο μια εκτεταμένη ενεργειακή κρίση, αλλά επαναφέρει στο προσκήνιο ζητήματα στρατηγικής αυτονομίας και ανθεκτικότητας.

Πολιτική, αγορά και βασικές προτεραιότητες

Το Φόρουμ φιλοξενεί υψηλού επιπέδου πολιτικούς και θεσμικούς εκπροσώπους, καθώς και ανώτερα στελέχη της ενεργειακής αγοράς, με στόχο την ανάδειξη ρεαλιστικών προσεγγίσεων για ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό ενεργειακό σύστημα. Μεταξύ των ομιλητών περιλαμβάνονται η Teresa Ribera, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Καθαρή, Δίκαιη και Ανταγωνιστική Μετάβαση, ο Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο Traicho Traikov, Υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας, η Sanja Božinovska, Υπουργός Ενέργειας, Εξόρυξης και Ορυκτών Πόρων της Βόρειας Μακεδονίας, ο Cristian Silviu Bușoi, State Secretary (Υφυπουργός )Ενέργειας της Ρουμανίας, καθώς και ο Joshua Volz, Special Envoy for Global Energy του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη συμβολή του ιδιωτικού τομέα, με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, του Joe Kaeser, Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Siemens Energy και του Maxim Timchenko, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της DTEK, της μεγαλύτερης ιδιωτικής ενεργειακής εταιρείας στην Ουκρανία.

Το Φόρουμ θα εστιάσει σε καίριους τομείς: από τη γεωπολιτική της ενέργειας και την δημιουργία νέων δικτύων μεταφοράς, έως την ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην οικοδόμηση ανθεκτικών ενεργειακών συστημάτων που διασφαλίζουν τη σταθερότητα έναντι μελλοντικών προκλήσεων και κρίσεων.

Κόστος, διασυνδέσεις και γεωπολιτική της ενέργειας

Παράλληλα, θα αναδειχθεί το πραγματικό κόστος της ενέργειας, ως παράγοντας που επηρεάζει τη βιωσιμότητα, την κοινωνική συνοχή και τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα. Έμφαση θα δοθεί και στον ρόλο της Ευρώπης ως κόμβου ενεργειακής διασύνδεσης, με επίκεντρο την Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στις σχετικές συζητήσεις θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, ο Αριστοτέλης Χαντάβας, Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, ο Δημοσθένης Βοϊβόντας, Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΑΠΕΕΠ και ο Ιωάννης Καρύδας, Διευθύνων Σύμβουλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Αποθήκευσης και Διασυνδέσεων του Ομίλου Κοπελούζου. Τη γεωπολιτική διάσταση του τοπίου της ενέργειας, θα αναδείξουν επίσης ο Elchin Amirbayov, Ειδικός Εκπρόσωπος του Προέδρου της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, η Plamena Nenkova, Αναπληρώτρια Εκτελεστική Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής Ανάπτυξης της Glavbolgarstroy, και ο Maksym Yemelianov, Επικεφαλής Διεθνούς Συνεργασίας και Εταιρικής Διπλωματίας του Ομίλου Naftogaz.

Η συζήτηση για την ενέργεια στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών XI αναμένεται να συμβάλει στη διαμόρφωση πιο συνεκτικών στρατηγικών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, αναδεικνύοντας την ανάγκη για συντονισμένες πολιτικές και νέες μορφές συνεργασίας μεταξύ κρατών, θεσμών και επιχειρήσεων.

