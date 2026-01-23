Μπόνους 36.000 ευρώ για ανακαίνιση σπιτιού με το νέο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»

Ενισχυμένο και με σαφώς υψηλότερα κίνητρα παρουσιάζεται το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», το οποίο χαρακτηρίζεται ως βασικός πυλώνας της στεγαστικής πολιτικής. Η επιδότηση για την επισκευή κλειστών κατοικιών που θα διατεθούν στη συνέχεια για μακροχρόνια μίσθωση μπορεί να φθάσει έως και τις 36.000 ευρώ.

Στόχος του προγράμματος είναι η αξιοποίηση χιλιάδων ακινήτων που παραμένουν εκτός αγοράς, προκειμένου να αυξηθεί το διαθέσιμο στεγαστικό απόθεμα και να συγκρατηθούν οι πιέσεις στα ενοίκια. Προβλέπεται επιδότηση έως και του 90% του συνολικού κόστους ανακαίνισης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ το ποσό φθάνει έως τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες επιφάνειας έως 120 τ.μ.

Οι παρεμβάσεις που καλύπτονται αφορούν κυρίως εργασίες ανακαίνισης, όπως αλλαγή κουζίνας και μπάνιου, αντικατάσταση κουφωμάτων, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, καθώς και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση. Το νέο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στεγαστικά προγράμματα που υλοποιούνται, μετά τα «Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ», με στόχο να ωφεληθούν δεκάδες χιλιάδες πολίτες.