Η Ελλάδα ένα βήμα πριν την παραπομπή της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για μη ενσωμάτωση της κοινοτικής νομοθεσίας για τις ΑΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/01/2026 - 15:48
Ουκρανία: 1.940 πολυκατοικίες παραμένουν χωρίς θέρμανση στο Κίεβο
ΚΟΣΜΟΣ
23/01/2026 - 15:28
ΥΠΕΝ: Ενημερωτική Ημερίδα για το Ταμείο Καινοτομίας (Innovation Fund)
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 14:32
Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Αριστεράς: Να στηρίξει με χρηματοδότηση τις ενεργειακές κοινότητες η κυβέρνηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/01/2026 - 13:48
ΔΕΗ: Ιδρυτικό μέλος στη διεθνή «Συμμαχία για τις Βιώσιμες Προμήθειες» του U.N. Global Compact
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/01/2026 - 13:14
Μπόνους 36.000 ευρώ για ανακαίνιση σπιτιού με το νέο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 12:47
Επίσκεψη Σταύρου Παπασταύρου στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/01/2026 - 12:21
Κλιματική αποτίμηση για την Ελλάδα 2025: Υψηλές θερμοκρασίες, λιγότερες ημέρες χιονοκάλυψης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
23/01/2026 - 12:06
Ο πρόεδρος Ζελένσκι ανακοίνωσε την πρώτη "τριμερή" συνάντηση Ουκρανίας-Ρωσίας-ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
23/01/2026 - 11:04
ΠΑΣΟΚ: Υπάρχει Υπουργείο Ενέργειας που μεριμνά για την προστασία του καταναλωτή εν μέσω ενεργειακής και πληθωριστικής κρίσης;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/01/2026 - 11:01
Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική Δίωξη για Υποβάθμιση Περιβάλλοντος σε 6 Συλληφθέντες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
23/01/2026 - 09:43
Viohalco: Νέος πρόεδρος ο Μιχαήλ Στασινόπουλος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 09:21
Επαφές Αλ. Εξάρχου με Khalid Al-Falih και Eric Trump για το επενδυτικό περιβάλλον και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 08:52
TÜV Hellas: Πιστοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης για το σύνολο των Επιχειρηματικών Πάρκων και Βιομηχανικών Περιοχών της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 08:33
Μνημόνιο Κατανόησης για την ανασυγκρότηση του ηλεκτρικού συστήματος της Λιβύης υπέγραψε ο ΑΔΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/01/2026 - 08:21
Στρατηγική Συμφωνία METLEN και Ομίλου Τσάκου για ένα από τα μεγαλύτερα Υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
23/01/2026 - 08:18
ΑΑΔΕ: Καταβλήθηκαν 7,65 εκατ. ευρώ σε 57.422 δικαιούχους για την πέμπτη δόση επιστροφής ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/01/2026 - 08:14
Τροπολογία του ΥΠΕN για την παράταση σημαντικών πολεοδομικών προθεσμιών και έργων αποθήκευσης ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
23/01/2026 - 08:10
Γιάννης Τριήρης: «Ασημένιο» στη φτώχεια, το «κατόρθωμα» Μητσοτάκη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
23/01/2026 - 08:05
Ενεργειακή ένδεια: Επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης με τρεις δέσμες μέτρων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/01/2026 - 08:01
Υψηλή διείσδυση ΑΠΕ αλλά και χαμένη φθηνή ενέργεια λόγω καθυστερήσεων στα αιολικά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
23/01/2026 - 07:59
Είναι ασφαλές να κοιμάστε με ηλεκτρική κουβέρτα και θερμαινόμενο υπόστρωμα;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 06:45
Συμφέρει να στεγνώνεις τα ρούχα με αφυγραντήρα; Οι ειδικοί απαντούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 06:45
Η Motivair της Schneider Electric ανακοινώνει νέο CDU με δυνατότητα κλιμάκωσης στα 10MW+ για AI Factories επόμενης γενιάς
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
22/01/2026 - 11:53
Ανεστάλη στην Ιαπωνία η επανεκκίνηση του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού στον κόσμο
ΚΟΣΜΟΣ
22/01/2026 - 11:19
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η σχεδιαζόμενη αποκρατικοποίηση της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις σε περιβάλλον, τοπικές κοινωνίες και δημόσιο συμφέρον
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 10:47
ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος των υποθέσεων ρευματοκλοπής και αναστολή διακοπής ηλεκτροδότησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 10:00
Ν.Παπαθανάσης: Επέκταση και ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Βελβεντού, μέσω Ειδικού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 09:43
Τα νέα προγράμματα για στήριξη απασχόλησης και επιχειρήσεων στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 09:16
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε με «πειραγμένες» αντλίες σε βενζινάδικα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 08:43

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Μπόνους 36.000 ευρώ για ανακαίνιση σπιτιού με το νέο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»

Μπόνους 36.000 ευρώ για ανακαίνιση σπιτιού με το νέο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»
Θανάσης Κουκάκης
Παρασκευή, 23/01/2026 - 12:47

Στόχος του προγράμματος είναι η αξιοποίηση χιλιάδων ακινήτων που παραμένουν εκτός αγοράς.

Ενισχυμένο και με σαφώς υψηλότερα κίνητρα παρουσιάζεται το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», το οποίο χαρακτηρίζεται ως βασικός πυλώνας της στεγαστικής πολιτικής. Η επιδότηση για την επισκευή κλειστών κατοικιών που θα διατεθούν στη συνέχεια για μακροχρόνια μίσθωση μπορεί να φθάσει έως και τις 36.000 ευρώ.

Στόχος του προγράμματος είναι η αξιοποίηση χιλιάδων ακινήτων που παραμένουν εκτός αγοράς, προκειμένου να αυξηθεί το διαθέσιμο στεγαστικό απόθεμα και να συγκρατηθούν οι πιέσεις στα ενοίκια. Προβλέπεται επιδότηση έως και του 90% του συνολικού κόστους ανακαίνισης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ το ποσό φθάνει έως τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες επιφάνειας έως 120 τ.μ.

Οι παρεμβάσεις που καλύπτονται αφορούν κυρίως εργασίες ανακαίνισης, όπως αλλαγή κουζίνας και μπάνιου, αντικατάσταση κουφωμάτων, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, καθώς και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση. Το νέο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στεγαστικά προγράμματα που υλοποιούνται, μετά τα «Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ», με στόχο να ωφεληθούν δεκάδες χιλιάδες πολίτες.

