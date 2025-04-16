Βροχή οι αιτήσεις στο «Αλλάζω Θέρμανση και Θερμοσίφωνα»: Τέσσερις στις δέκα αφορούν αντλίες θερμότητες

Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης «Αλλάζω Θέρμανση και Θερμοσίφωνα», το οποίο έχει παραταθεί μέχρι τις 30 Απριλίου.

Μέχρι τώρα οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για επιδότηση για δαπάνες αγοράς αντλίας θερμότητας ή και ηλιακού θερμοσίφωνα σε ποσοστά που φτάνουν έως και το 60% έχουν φτάσει στις 170.000. Το εντυπωσιακό είναι ότι σχεδόν τέσσερις στις δέκα αιτήσεις αφορούν αντλίες θερμότητας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 37,5% του συνόλου, όταν μάλιστα το κόστος για μια αντλία θερμότητας μπορεί να φτάσει και τις 15.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ienergeia οι αιτήσεις για αντλίες θερμότητας ανέρχονται μέχρι τώρα σε 63.369 ενώ οι αιτήσεις για ηλιακούς θερμοσίφωνες έχουν φτάσει στις 105.730.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 232,2 εκατ. ευρώ, αφορά στην ενίσχυση των νοικοκυριών εκτός από τα νέα συστήματα θερμότητας και την επιδότηση για ηλιακό θερμοσίφωνα, καλύπτεται μεγάλο μέρος της δαπάνης. Μέσω του «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» επιχορηγείται:

Η αγορά νέου ηλιακού θερμοσίφωνα σύγχρονης τεχνολογίας, σε ποσοστό από 50% ή 60%, με το ακριβές ποσοστό να διαμορφώνεται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.

Η αγορά νέου συστήματος αντλίας θερμότητας, σε ποσοστό 50%.

Καλύπτεται δε και η εκτέλεση αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών τοποθέτησης επιλέξιμου εξοπλισμού (π.χ. κόστος μεταφοράς, κόστος τοποθέτησης, αναλώσιμα και εξαρτήματα κ.λπ.), σε ποσοστό 50% ή60% (αναλόγως των εισοδηματικών κριτηρίων).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νοικοκυριά που επιθυμούν να τοποθετήσουν τον παραπάνω επιλέξιμο εξοπλισμό στην οικία τους (κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, ενοικιαζόμενη ή παραχωρούμενη).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», δίνεται έμφαση στους δυνητικούς ωφελούμενους έτερου προγράμματος, του «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα» με μη εξαργυρωμένα voucher. Ειδικότερα, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που δεν είχαν προβεί σε εξαργύρωση των voucher, να υποβάλουν εκ νέου αίτηση, χρησιμοποιώντας τον ίδιο ΑΦΜ.

Στο μεταξύ ολοκληρώθηκε στις 13 Απριλίου το εμβληματικό πρόγραμμα

Εξοικονομώ 2025, συνολικού προϋπολογισμού 396,1 εκατ. ευρώ με τις αιτήσεις να ξεπερνούν τις 50.000. Το πρόγραμμα αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και συγκεκριμένα σε κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία (μονοκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα) και δικαίωμα συμμετοχής έχουν ιδιοκτήτες ή μισθωτές που πληρούν τους όρους συμμετοχής που ορίζονται στον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος.

Περιλαμβάνει ξεχωριστά κίνητρα (αυξημένο ποσοστό επιχορηγήσεων και ειδικό προϋπολογισμό):

Για τη στήριξη οικογενειών με μέλος/μέλη ΑμεΑ.

Οικογενειών με τουλάχιστον τρία εξαρτώμενα τέκνα.

Ευάλωτων νοικοκυριών (βάσει εισοδηματικών κριτηρίων).

Πληγέντων (σεισμόπληκτοι και πλημμυροπαθείς).

Στις επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος συμπεριλαμβάνονται οι εξής: αντικατάσταση κουφωμάτων, αναβάθμιση-τοποθέτηση θερμομόνωσης, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης-ψύξης, σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, όπως είναι η εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (smarthome) και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες).

Υπενθυμίζεται ότι στις 30 Απριλίου ολοκληρώνονται η υποβολή αιτήσεων για:

Το πρόγραμμα για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (40 εκατ. ευρώ)

Το πρόγραμμα για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ορεινών τουριστικών καταλυμάτων (10 εκατ. ευρώ)

Το πρόγραμμα Φοίβος (12,4 εκατ. ευρώ) που αφορά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των εν λειτουργία δημοτικών βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών στο σύνολο της Επικράτειας και

Το πρόγραμμα Αθηνά (37,2 εκατ. ευρώ), που αφορά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των εν λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων στο σύνολο της Επικράτειας.

Ενώ για το πρόγραμμα «Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις», προϋπολογισμού 153,7 εκατ. ευρώ, η υποβολή αιτήσεων παρατείνεται έως τις 31 Μαΐου του 2025. Το πρόγραμμα επιχορηγεί επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου οικονομικής δραστηριότητας, για την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης (μπαταρίας) σε σχεδιαζόμενα φωτοβολταϊκά συστήματα ή για την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης (μπαταρίας) σε υφιστάμενα, ενεργά φωτοβολταϊκά συστήματα. Και στις δύο περιπτώσεις, επιδοτείται, αποκλειστικά, το σύστημα αποθήκευσης.