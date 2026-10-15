Κ. Τσουκαλάς: Όποιος ζει σε ενοίκιο, μετακινείται με όχημα και πληρώνει πετρέλαιο θέρμανσης, είναι καταδικασμένος

Με τις εξελίξεις γύρω από την αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ να παραμένουν στο προσκήνιο, ο κ. Τσουκαλάς αναρωτήθηκε αν η ελληνική κυβέρνηση είχε ζητήσει εξηγήσεις από εκείνη σχετικά με τα δημοσιεύματα που πυροδότησαν την όλη εξέλιξη.

«Υπάρχει η εικόνα και η οσμή ότι μπορεί να υπήρχε μια δραστηριότητα, πέραν των διπλωματικών λογικών και σταθερών, και στην ουσία να είχε καταστεί η χώρα πεδίο βολής μεταξύ αντιμαχόμενων οικονομικών συμφερόντων. Η κυβέρνηση θα πρέπει να μας απαντήσει για το εάν είχε υποπέσει κάτι τέτοιο σε δική της γνώση. Να θυμηθούμε, δε, ότι ένα μεγάλο μέρους του πολιτικού προσωπικού της χώρας έτρεχε να φωτογραφηθεί μαζί της , ορισμένοι θεσμικά δρώντας αλλά και άλλοι χωρίς κάποιο λόγο» υπογράμμισε και ξεκαθάρισε πως «εμείς είμαστε ένα κόμμα που λέει καθαρά ότι πρέπει να έχουμε σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και χαιρετίσαμε τον ερχομό του κ. Ρούμπιο στη χώρα. Αποτέλεσε μία θετική εξέλιξη, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι τελικά δεν είπε κάτι ουσιαστικό στο κομμάτι που αφορά τις βλέψεις της Τουρκίας».



Ταυτόχρονα, με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης να γίνονται ολοένα πιο αισθητές και ενόψει των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού, ο Εκπρόσωπος Τύπου διαπίστωσε ότι:

«Αν φτάσουμε να ακούσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,55 με 1,60 τότε και πάλι σημαίνει ότι σε σχέση με το 1,15 και 1,10 που ήταν πέρυσι η τιμή έχουμε μια αύξηση περίπου 40%. Προφανώς και υπάρχουν εκεί εξωγενείς παράγοντες. Το ότι όμως έχουμε φτάσει στο σημείο να είναι τόσο μεγάλη αυτή η αύξηση, πρέπει να το δούμε αθροιστικά με τη γενικότερη εικόνα αποδυνάμωσης που υπάρχει στο πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα».

«Έπρεπε η κυβέρνηση να έχει κρατήσει περαιτέρω δημοσιονομικό χώρο για την ενεργειακή κρίση από την αρχή; Θα είχε παραπάνω ενεργειακό χώρο αν είχε φορολογήσει τα υπερκέρδη τραπεζών, διυλιστηρίων και εταιριών τροφίμων την τελευταία διετία που έχουμε υπερκερδοφορία; Ναι. Δεν το έκανε. Αυτή της η επιλογή να μη συγκρουστεί με τα οργανωμένα συμφέροντα δεν έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε επιπλέον δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει την κοινωνία στην κρίση στην ενέργεια», ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς στηλιτεύοντας τη στάση της κυβέρνησης και πρόσθεσε:

«Εμείς δεν μηδενίζουμε κανένα μέτρο αλλά εντοπίζουμε μία τεράστια οικονομική επιβάρυνση κοινωνίας».

Με φόντο, παράλληλα, την ακρίβεια που μαστίζει κάθε πτυχή της καθημερινότητας και με αφορμή την διαμαρτυρία των φοιτητών για τις υψηλές τιμές των ενοικίων, κατέστησε σαφές ότι «όποιος στην Ελλάδα ζει σε ενοίκιο, μετακινείται με όχημα και πληρώνει πετρέλαιο για να θερμανθεί, είναι καταδικασμένος. Ποιος έφερε την κοινωνική πλειοψηφία να είναι καταδικασμένη και εγκλωβισμένη σε έναν πλήρη παραλογισμό; Υπάρχουν πολλές χώρες που το 30% του πληθυσμού τους δαπανά το 40% του εισοδήματος του στην στέγαση;

Το στεγαστικό, το ιδιωτικό χρέος και η ακρίβεια θα είναι τα μεγάλα διλήμματα των επόμενων εκλογών και μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει εναλλακτικό σχέδιο για τη χώρα.

Η σημερινή κυβέρνηση φανερώνει τις χαμηλές προσδοκίες της όταν επιλέγει να συγκρίνεται με την κρίση και με μία αποτυχημένη προηγούμενη κυβέρνηση. Το χθες συγκρίνεται με το προχθές».



Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Κώστας Τσουκαλάς αμφισβήτησε τις προθέσεις της κυβέρνησης εκτιμώντας ότι:

«Τη στιγμή που υποστηρίζει ότι παίρνει μέτρα για να στηρίξει τον κόσμο αρνείται την Τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για μόνιμο μηχανισμό για τον ΕΦΚ, για τους αλιείς και αρνείται την πρόταση μας για τη φορολόγηση των υπερκερδών» και επιπλέον αναφορικά με την «εθνική συμφωνία μείωσης των τιμών στα ράφια» ο κ. Τσουκαλάς επικαλέστηκε την ΕΛΣΤΑΤ σημειώνοντας ότι «η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι τον Σεπτέμβριο αντί για 39 ευρώ λιγότερα που έλεγε η κυβέρνηση, οι μειώσεις ήταν μόλις 2 ευρώ και αντί 9% που έλεγε η κυβέρνηση μόλις 0,76%. Θα απαντήσει η κυβέρνηση στο γιατί είπε ψέματα σχετικά με την εν λόγω συμφωνία;».