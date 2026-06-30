Καύσιμα: Λιγότερες «πειραγμένες» αντλίες, αλλά εύθραυστη η αποκλιμάκωση των τιμών

Η αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή δεν αρκεί για να καθησυχάσει την αγορά καυσίμων, που εξακολουθεί να βλέπει αυξημένη αβεβαιότητα λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων

Την ίδια ώρα, έρευνα του ΕΜΠ για την εγχώρια αγορά δείχνουν σημαντική υποχώρηση της παραβατικότητας στις αντλίες καυσίμων, εξέλιξη που αποδίδεται στην εντατικοποίηση των ελέγχων και στα λουκέτα που επιβλήθηκαν σε πρατήρια, χωρίς ωστόσο να έχει εξαλειφθεί το φαινόμενο.

Ζούμε σε ένα κόσμο γεμάτο εκπλήξεις και ανατροπές ανέφερε χθες σε συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Γιάννης Αλιγιζάκης προσθέτοντας ότι συνεχίζεται ο πόλεμος Ρωσίας- Ουκρανίας ενώ η πρόσφατη πετρελαϊκή κρίση που πυροδοτήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία αφού έγινε πραγματικότητα το πλέον εφιαλτικό σενάριο της αγοράς πετρελαίου, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

«Η αποκλιμάκωση είναι εύθραυστη» είπε ο κ. Αλιγιζάκης και εκτίμησε πως η πλήρης αποκατάσταση της αγοράς θα αργήσει πολύ. Προς επιβεβαίωση αυτής της εκτίμησης αξίζει να αναφερθεί ότι χθες ως αποτέλεσμα της έντασης που επικράτησε το προηγούμενο διήμερο στα Στενά του Ορμούζ οι τιμές τόσο του αργού πετρελαίου όσο και του Brent κινήθηκαν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα αλλά πάντως ανοδικά. Συγκεκριμένα χθες το βράδυ τη τιμή του αργού πετρελαίου κινούνταν γύρω από τα 71 δολ το βαρέλι με άνοδο σχεδόν 2% ενώ του Brent ήταν γύρω από τα 73 δολ το βαρέλι με άνοδο γύρω στο 1,5%.

Πάντως, ο πρόεδρος του ΣΕΕΠΕ στάθηκε στην αντίδραση των δύο ελληνικών διυλιστηρίων, τα οποία, όπως είπε, προσαρμόστηκαν άμεσα στις νέες συνθήκες, αλλάζοντας το μείγμα προμήθειας αργού και αναπροσαρμόζοντας την παραγωγή τους ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς. «Μπορεί να προβληματιστήκαμε σε επίπεδο τιμών, όμως δεν χρειάστηκε να ακυρωθούν πτήσεις ούτε να επιβληθεί δελτίο στα καύσιμα, όπως συνέβη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα η νέα έρευνα του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του ΕΜΠ, που παρουσιάστηκε καταγράφει σημαντική υποχώρηση της παραβατικότητας στις αντλίες καυσίμων, εξέλιξη που αποδίδεται στους εντατικούς ελέγχους της ΑΑΔΕ και στο σφράγισμα 92 πρατηρίων. Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, το ποσοστό των ελλειμματικών παραδόσεων στην Αττική υποχώρησε στο 23% από 33% τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς ωστόσο να έχει εξαλειφθεί το φαινόμενο.

Ο κ. Αλιγιζάκης απέδωσε την εκτόξευση της παραβατικότητας τα προηγούμενα χρόνια αφενός στην καθυστέρηση της Πολιτείας να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το φαινόμενο και αφετέρου στη διατήρηση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των καυσίμων. Όπως υποστήριξε, η συμπίεση των περιθωρίων κατέστησε μη βιώσιμα αρκετά νόμιμα πρατήρια, τα οποία άλλαξαν χέρια και πέρασαν σε παραβατικούς επιχειρηματίες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΕΠΕ επανέλαβε την κριτική του για το πλαφόν, σημειώνοντας ότι το μέτρο εφαρμόζεται, με ένα μικρό διάλειμμα, από το 2022 και εξελίχθηκε ουσιαστικά σε μόνιμο καθεστώς. Όπως ανέφερε ο πρόεδρός του, πρόκειται για μια πανευρωπαϊκή ιδιαιτερότητα, καθώς οι περισσότερες χώρες προτίμησαν τη μείωση της φορολογίας για τη συγκράτηση των τιμών, ενώ μόνο η Κροατία, η Σλοβενία και η Ουγγαρία επέβαλαν αντίστοιχο πλαφόν και μάλιστα για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Από την 1η Ιουλίου, πάντως, το μέτρο παύει να ισχύει, καθώς η κυβέρνηση προχωρά στην άρση του μαζί με τα υπόλοιπα έκτακτα μέτρα που είχαν ληφθεί για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, μεταξύ των οποίων και η επιδότηση των 15 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης.