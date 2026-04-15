Συναγερμός στην Ευρώπη για έλλειψη αεροπορικών καυσίμων - Κίνδυνος ακυρώσεων πτήσεων το καλοκαίρι

Chiesi Hellas: Στη λίστα «The Most Sustainable Companies in Greece 2026»
15/04/2026 - 15:43
Νέα αξιολογημένα προγράμματα κατάρτισης στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για εργαζόμενους
15/04/2026 - 15:27
Η MORE ολοκλήρωσε την κατασκευή τριών μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
15/04/2026 - 15:10
Έως 270 δισ. κυβικά μέτρα οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα φυσικού αερίου στο Ιόνιο
15/04/2026 - 14:48
Οι τεχνολογίες HVAC της HVAC αρωγός στην ενεργειακή εξοικονόμηση
15/04/2026 - 14:17
Η κυβέρνηση της Γερμανίας μειώνει τον φόρο στα καύσιμα - Η μείωση θα περάσει στους καταναλωτές ανακοινώνουν οι εταιρείες
15/04/2026 - 13:49
Santander για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανεβάζει στα 53 ευρώ την τιμή-στόχο οι παραχωρήσεις στο επίκεντρο
15/04/2026 - 13:10
Έκθεση EY–Eurelectric: Η ηλεκτροκίνηση των εταιρικών στόλων στην Ευρώπη μπορεί να εξοικονομήσει σχεδόν 250 δισ. ευρώ, αν αντιμετωπιστούν τα εμπόδια του οικοσυστήματος
15/04/2026 - 12:14
Η Luxcara επενδύει στο πρώτο της ελληνικό φωτοβολταϊκό έργο Ισχύος 83 MWp στην Κοζάνη
15/04/2026 - 11:36
Σταύρος Καλαφάτης: Στόχος μας είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη να γίνει κτήμα της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας
15/04/2026 - 10:50
Συμβολή του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών στη δημόσια διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τις ΑΠΕ
15/04/2026 - 10:04
Σ. Λαβρόφ: Η Ρωσία έτοιμη να «ισοσκελίσει» το έλλειμμα ενεργειακών πόρων της Κίνας
15/04/2026 - 09:34
Στο πλευρό του συνδικάτου και των διεκδικήσεών του ο Δήμαρχος Εορδαίας. Συνάντηση με το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
15/04/2026 - 09:19
Παρεμβάσεις της ΕΛΕΑΒΙΟΜ στη δημόσια διαβούλευση του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2413
15/04/2026 - 08:40
Κυρ. Πιερρακάκης: Κρίσιμοι παράγοντες για την ευρωπαϊκή οικονομία, η διάρκεια και η ένταση της ενεργειακής κρίσης
15/04/2026 - 08:35
Σήμερα η υπογραφή της σύμβασης για ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο
15/04/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Η ώρα της Ευρωπαϊκής χειραφέτησης
15/04/2026 - 08:11
Συναγερμός στην Ευρώπη για έλλειψη αεροπορικών καυσίμων - Κίνδυνος ακυρώσεων πτήσεων το καλοκαίρι
15/04/2026 - 08:05
Τρεις έξυπνοι τρόποι για να μειώσετε δραστικά τον λογαριασμό του νερού
15/04/2026 - 06:37
Πέντε συμβουλές για πιο αποτελεσματική χρήση του αφυγραντήρα σας
15/04/2026 - 06:37
Ο εύκολος τρόπος να κάνετε απόψυξη, χωρίς να αδειάσετε όλο το ψυγείο
15/04/2026 - 06:37
ΕΕ: Σταθερές οι προμήθειες πετρελαίου - Ανησυχία για την επάρκεια των καυσίμων για τα αεροσκάφη
14/04/2026 - 15:54
Η τιμή του πετρελαίου υποχωρεί καθώς οι αγορές ελπίζουν σε νέες συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ
14/04/2026 - 15:25
Από τις 9 έως τις 11 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας 2026
14/04/2026 - 14:51
2η παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιόδου 2026-2035
14/04/2026 - 14:25
ΗΠΑ και Ιράν μπορεί να επιστρέψουν στο Ισλαμαμπάντ για ειρηνευτικές συνομιλίες αυτήν την εβδομάδα
14/04/2026 - 13:33
Από Δευτέρα 20 Απριλίου η υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων για τη νέα δράση απασχόλησης της ΔΥΠΑ σε περιοχές απολιγνιτοποίησης
14/04/2026 - 12:55
Έως 4 γιγαβάτ η υπερπαραγωγή ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας το Πάσχα
14/04/2026 - 12:02
Greenpeace: Κίνδυνος διαρροής ραδιενέργειας σε περίπτωση κατάρρευσης προστατευτικής δομής αντιδραστήρα του Τσερνόμπιλ
14/04/2026 - 11:03
Φ. Μπιρόλ: Ο Απρίλιος «αναμένεται να είναι χειρότερος από τον Μάρτιο» για τον ενεργειακό τομέα
14/04/2026 - 10:35

Συναγερμός στην Ευρώπη για έλλειψη αεροπορικών καυσίμων - Κίνδυνος ακυρώσεων πτήσεων το καλοκαίρι

Θανάσης Κουκάκης
Τετάρτη, 15/04/2026 - 08:05

Η κατάσταση μπορεί να εξελιχθεί σε «συστημική κρίση» μέσα στις επόμενες τρεις έως τέσσερις εβδομάδες, καθώς η Ευρώπη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές jet fuel από τα διυλιστήρια του Κόλπου.

Σοβαρός κίνδυνος γενικευμένης έλλειψης καυσίμων αεροσκαφών διαφαίνεται στην Ευρώπη, με αναλυτές και φορείς της αεροπορικής βιομηχανίας να προειδοποιούν ότι, εάν συνεχιστούν οι διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ, οι αερομεταφορές ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με μαζικές ακυρώσεις πτήσεων ήδη από τον Μάιο και τον Ιούνιο, στην κορύφωση της θερινής ταξιδιωτικής περιόδου.

Σύμφωνα με ειδικούς της αγοράς ενέργειας, η κατάσταση μπορεί να εξελιχθεί σε «συστημική κρίση» μέσα στις επόμενες τρεις έως τέσσερις εβδομάδες, καθώς η Ευρώπη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές jet fuel από τα διυλιστήρια του Κόλπου. Πάνω από το 60% των αεροπορικών καυσίμων της ευρωπαϊκής αγοράς προέρχεται από την περιοχή, ενώ σημαντικό μέρος αυτών μεταφέρεται μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενός από τα πιο κρίσιμα ενεργειακά περάσματα παγκοσμίως.

Η ανησυχία εντείνεται μετά την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό πλοίων που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια, σε μια προσπάθεια αύξησης της πίεσης προς την Τεχεράνη. Η εξέλιξη αυτή έχει περιορίσει περαιτέρω τη ροή πετρελαίου και καυσίμων από την περιοχή, οδηγώντας τις διεθνείς τιμές πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα και εκτινάσσοντας το κόστος των αεροπορικών καυσίμων.

Σε επιστολή του προς τον Επίτροπο Μεταφορών της ΕΕ, το Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων Ευρώπης (ACI Europe) προειδοποιεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απέχει πλέον μόλις τρεις εβδομάδες από το ενδεχόμενο σοβαρών ελλείψεων, εφόσον δεν αποκατασταθεί σύντομα η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ. Ο οργανισμός ζητεί άμεση παρακολούθηση και συντονισμένη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αποτροπή κρίσης στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Οι πιέσεις ήδη γίνονται αισθητές στον κλάδο των αερομεταφορών. Μεγάλες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες έχουν αρχίσει να περιορίζουν χωρητικότητα, να αυξάνουν τις τιμές των εισιτηρίων και να προειδοποιούν για περαιτέρω περικοπές πτήσεων αν η κατάσταση επιμείνει. Η Ryanair, η SAS, η Wizz Air και η Virgin Atlantic συγκαταλέγονται μεταξύ των εταιρειών που έχουν ανακοινώσει αναπροσαρμογές στα επιχειρησιακά τους πλάνα λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους και της αβεβαιότητας στον εφοδιασμό.

Παράλληλα, στελέχη της βιομηχανίας προειδοποιούν ότι ακόμη και αν αποκατασταθεί άμεσα η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, θα απαιτηθούν μήνες για την πλήρη ομαλοποίηση της αγοράς, καθώς η διαταραχή έχει ήδη επηρεάσει τη διυλιστική και μεταφορική αλυσίδα στη Μέση Ανατολή.

Η εξέλιξη αυτή απειλεί να πλήξει σοβαρά τον ευρωπαϊκό τουρισμό και τις οικονομίες που βασίζονται στην καλοκαιρινή ταξιδιωτική κίνηση, σε μια περίοδο όπου ο αεροπορικός κλάδος ανέμενε περαιτέρω ανάπτυξη της επιβατικής ζήτησης για το 2026.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/04/2026 - 08:15

