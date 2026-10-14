Γιάννης Μανιάτης προς Κάγια Κάλλας: Κυρώσεις για τις παράνομες διεκδικήσεις της Λιβύης στην ελληνική ΑΟΖ

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Την εξέταση επιβολής στοχευμένων ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά των υπευθύνων για τις νέες προκλήσεις της Λιβύης ζητά από την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, με γραπτή κοινοβουλευτική ερώτησή του, ο Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης .

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, με ρηματική διακοίνωση της 24ης Αυγούστου 2026, η Λιβύη αμφισβητεί τις προγραμματιζόμενες έρευνες υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης, προβάλλοντας μονομερείς θαλάσσιες διεκδικήσεις και προειδοποιώντας ακόμη και με διακοπή των διμερών διαπραγματεύσεων οριοθέτησης με την Ελλάδα.

Η Τρίπολη επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στη βάση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, αμφισβητώντας τα κυριαρχικά δικαιώματα ενός κράτους μέλους της ΕΕ. Και αυτό, ενώ τόσο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν επανειλημμένα καταστήσει σαφές ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, αντιβαίνει στο Δίκαιο της Θάλασσας και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα για τρίτα κράτη.

Ο Γ. Μανιάτης ζητά από την Κάγια Κάλλας να εξετάσει την εισήγηση στοχευμένων κυρώσεων σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων που ευθύνονται για ενέργειες αμφισβήτησης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, καθώς και να θέσει το ζήτημα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να περάσει από τις διακηρύξεις σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

Σε δήλωσή του, ο Γ. Μανιάτης τονίζει:

«Η Λιβύη αμφισβητεί εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα και επιχειρεί να επιβάλει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Η ΕΕ δεν μπορεί να περιορίζεται σε καταδικαστικές δηλώσεις.

Ζητώ από την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ να εξετάσει την επιβολή στοχευμένων ευρωπαϊκών κυρώσεων σε βάρος όσων ευθύνονται γι’ αυτές τις προκλήσεις και να φέρει το ζήτημα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.

Η υπεράσπιση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων αποτελεί και ευρωπαϊκή υποχρέωση».

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Θέμα: Επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων για την αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων από τη Λιβύη

«Με ρηματική διακοίνωση της 24ης Αυγούστου 2026, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Λιβύη αμφισβητεί τις προγραμματιζόμενες έρευνες υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης, επικαλούμενη μονομερείς θαλάσσιες διεκδικήσεις που συνδέονται με το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Παράλληλα, προειδοποιεί για ενδεχόμενη διακοπή των διμερών διαπραγματεύσεων οριοθέτησης.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει επανειλημμένα διακηρύξει ότι το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, αντιβαίνει στο Δίκαιο της Θάλασσας και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα για τρίτα κράτη.

Η συνεχιζόμενη αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων εγείρει ζήτημα έμπρακτης εφαρμογής της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής.

Ερωτάται η Ύπατη Εκπρόσωπος:

1. Προτίθεται να εισηγηθεί στο Συμβούλιο την εξέταση στοχευμένων κυρώσεων κατά φυσικών ή νομικών προσώπων που ευθύνονται για ενέργειες αμφισβήτησης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης κατάλληλου νομικού πλαισίου περιοριστικών μέτρων;