Σταύρος Παπασταύρου: Η Ελλάδα ενισχύει τον στρατηγικό της ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο μέσα από ισχυρές ενεργειακές συμμαχίες

Στο Ministerial Industry Strategic Roundtable του Φόρουμ Φυσικού Αερίου Ανατολικής Μεσογείου (East Mediterranean Gas Forum – EMGF), που διοργάνωσε η HELLENiQ ENERGY, συμμετείχε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, αναδεικνύοντας τον στρατηγικό ρόλο τόσο της Ελλάδας όσο και ευρύτερα της Ανατολικής Μεσογείου ως αναδυόμενου ενεργειακού διαδρόμου και ως χώρου περιφερειακής συνεργασίας και ανάπτυξης.

Στο υπουργικό πάνελ για τον ενεργειακό διάδρομο της Ανατολικής Μεσογείου με τίτλο «Strategic Voices Shaping the Eastern Mediterranean Energy Corridor», συμμετείχαν, μαζί με τον Έλληνα Υπουργό, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, κ. Μιχάλης Δαμιανός, ο Υπουργός Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αιγύπτου, κ. Karim Badawi, ο Special Envoy for Global Integration του Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Joshua Volz, ο Γενικός Γραμματέας του EMGF Osama Mobarez, ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Φόρουμ Ενέργειας (IEF) Jassim Alshirawi, μεταξύ άλλων, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να συμμετέχουν στο EMGF ως παρατηρητής.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η Ανατολική Μεσόγειος βρίσκεται μπροστά σε μια νέα ενεργειακή πραγματικότητα, όπου οι συνέργειες αντικαθιστούν σταδιακά τη λογική του ανταγωνισμού μηδενικού αθροίσματος. «Το νέο αφήγημα για την περιοχή είναι ότι περνάμε από μια προσέγγιση μηδενικού αθροίσματος -zero-sum- σε μια προσέγγιση αμοιβαίου οφέλους -win-win, που απαιτεί σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και τους κανόνες και περιθωριοποιεί προκλήσεις και απειλές», σημείωσε ο Υπουργός, επισημαίνοντας ότι το EMGF αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αλλαγής.

Παράλληλα, ο Υπουργός πραγματοποίησε τριμερή συνάντηση με τους ομολόγους του από Ελλάδα – Κύπρο – Αίγυπτο, με αντικείμενο την περαιτέρω ενίσχυση της τριμερούς ενεργειακής συνεργασίας και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δημιουργεί η ανάπτυξη των ενεργειακών πόρων και υποδομών της Ανατολικής Μεσογείου. Όπως ανέφερε ο κ. Παπασταύρου, η συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, με την αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου και τη δυνατότητα μεταφοράς τους προς την Ευρώπη, την Ασία και ευρύτερα τις διεθνείς αγορές, αποδεικνύει ότι η περιοχή μπορεί να δημιουργήσει νέες συνέργειες και εμπορικά βιώσιμα ενεργειακά έργα, τα οποία μέχρι πριν από λίγα χρόνια έμοιαζαν δύσκολο να υλοποιηθούν. Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκε, επίσης, η δημιουργία ομάδας εργασίας για τη μεταφορά τεχνογνωσίας από την Ελλάδα στην Αίγυπτο για τη δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (CCS).

Ο Υπουργός τόνισε κατά τη διάρκεια της συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης ότι το EMGF δεν αποτελεί ένα σχήμα στο οποίο συμμετέχουν μόνο κυβερνήσεις, αλλά ένα οικοσύστημα στο οποίο συνυπάρχουν κυβερνήσεις, ρυθμιστικές αρχές και επιχειρήσεις, με τον ιδιωτικό τομέα να βρίσκεται στην καρδιά της προσπάθειας για ανάπτυξη και ευημερία στην περιοχή. «Οι κυβερνήσεις πρέπει να δημιουργούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να λειτουργήσει, να δημιουργεί συνέργειες και να συμβάλλει στην ανάπτυξη και την ευημερία της περιοχής», υπογράμμισε ο κ. Παπασταύρου.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι για την προσέλκυση και υλοποίηση επενδύσεων απαιτείται ένα ασφαλές και προβλέψιμο πλαίσιο, βασισμένο στον σεβασμό των κανόνων, του διεθνούς δικαίου και των εμπορικών κανόνων. Σε αυτό το πλαίσιο, το EMGF, όπως σημείωσε, συμβάλλει στην περιθωριοποίηση των προκλήσεων, των απειλών και της χρήσης ισχύος και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη έργων με σαφή εμπορική και αναπτυξιακή λογική. Συνέδεσε, δε, αυτή την πρωτοβουλία με τον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου, ο οποίος ενισχύει την υλοποίηση της ευρωπαϊκής απόφασης για απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και τον ρόλο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική.

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε, επίσης, στη δυναμική που αποκτά το μοντέλο περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας της Ανατολικής Μεσογείου, επισημαίνοντας ότι αντίστοιχες πρωτοβουλίες αναπτύσσονται και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η οποία παρακολουθεί και αξιοποιεί την εμπειρία της περιοχής. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υπουργός στη σημασία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και της συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνοντας ότι η ΕΕ δεν έχει μόνο οικονομική διάσταση, αλλά αποτελεί ένα πολιτικό εγχείρημα που φέρνει τους λαούς της Ευρώπης πιο κοντά.

Ο κ. Παπασταύρου τόνισε την ανάγκη για έναν πιο ρεαλιστικό και επιχειρηματικά φιλικό ενεργειακό σχεδιασμό στην Ευρώπη, ο οποίος θα διατηρεί τον στόχο της πράσινης μετάβασης, αλλά θα λαμβάνει παράλληλα υπόψη την ανταγωνιστικότητα, τις ανάγκες των πολιτών και το κόστος ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Ο Υπουργός υπογράμμισε, τέλος, ότι η ενέργεια αποτελεί γέφυρα της διατλαντικής συνεργασίας, καθώς Ελλάδα, Κύπρος, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες συγκλίνουν στην ανάγκη ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας, διαφοροποίησης των πηγών και οδεύσεων ενέργειας και σταδιακής απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Διμερείς συναντήσεις

Στη συνέχεια ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας πραγματοποίησε σειρά διμερών συναντήσεων, με αντικείμενο την περαιτέρω ενίσχυση της περιφερειακής και διεθνούς ενεργειακής συνεργασίας.

Ειδικότερα, ο κ. Παπασταύρου συμμετείχε σε:

Διμερή συνάντηση με τον Υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αιγύπτου, κ. Karim Badawi , με επίκεντρο την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας και Αιγύπτου και την προώθηση κοινών ενεργειακών έργων, όπως η πρόοδος του σημαντικού έργου GREGY.

, με επίκεντρο την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας και Αιγύπτου και την προώθηση κοινών ενεργειακών έργων, όπως η πρόοδος του σημαντικού έργου GREGY. Διμερή συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, κ. Μιχάλη Δαμιανό , κατά την οποία συζητήθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης του συντονισμού Ελλάδας και Κύπρου σε ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και η προώθηση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

, κατά την οποία συζητήθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης του συντονισμού Ελλάδας και Κύπρου σε ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και η προώθηση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Διμερή συνάντηση με τον κ. Joshua Volz, κατά την οποία συζητήθηκαν οι δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στον ενεργειακό τομέα, καθώς και ο ρόλος της ενέργειας ως πυλώνα της διατλαντικής συνεργασίας και της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης.

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, αξιοποιώντας τη γεωστρατηγική της θέση και τις ισχυρές σχέσεις της με την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιδιώκει να λειτουργεί ως καταλύτης για τη δημιουργία ενός ασφαλούς, ανταγωνιστικού και διασυνδεδεμένου ενεργειακού χώρου στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.