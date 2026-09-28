Η ΡΑΑΕΥ αποχαιρετά με θλίψη και οδύνη τον Θεόδωρο Πανάγο, πρώην Α΄ Αντιπρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και οδύνη για την απώλεια του εξαίρετου επιστήμονα, πανεπιστημιακού δασκάλου και ανθρώπου Θεόδωρου Πανάγου, ο οποίος διετέλεσε Α΄ Αντιπρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας κατά την περίοδο 2005–2010.

Ο Θεόδωρος Πανάγος συνέδεσε ένα σημαντικό μέρος της επιστημονικής και επαγγελματικής του διαδρομής με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και με τη διαμόρφωση του θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου της ελληνικής αγοράς ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του συνέβαλε ουσιαστικά στην εδραίωση και ενίσχυση του θεσμικού ρόλου της Αρχής, σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για την εξέλιξη και την απελευθέρωση των ενεργειακών αγορών στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Η περίοδος εκείνη συνδέθηκε, παράλληλα, με σημαντικά βήματα για την οργανωτική συγκρότηση και ενδυνάμωση της ίδιας της Αρχής. Το 2009 η ΡΑΕ μετεγκαταστάθηκε στο κτήριο της οδού Πειραιώς 132, όπου εξακολουθεί να στεγάζεται μέχρι σήμερα, αποκτώντας μια σταθερή έδρα αντάξια του διευρυμένου θεσμικού και επιστημονικού της έργου.

Ιδιαίτερη μέριμνα επέδειξε για το ανθρώπινο δυναμικό της Αρχής, έχοντας έγκαιρα αντιληφθεί ότι η πραγματική ισχύς, η ανεξαρτησία και η αξιοπιστία ενός Ρυθμιστή θεμελιώνονται πρωτίστως στους ανθρώπους του. Κατά την περίοδο της θητείας του θεσπίστηκε νέο πλαίσιο αποδοχών για το Ειδικό Επιστημονικό και Διοικητικό Προσωπικό, στη βάση της αρχής ότι μια ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή οφείλει να μπορεί να προσελκύει, να διατηρεί και να αμείβει επαρκώς προσωπικό υψηλής επιστημονικής κατάρτισης και εξειδίκευσης, ικανό να ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις του ρυθμιστικού έργου και να διασφαλίζει την ουσιαστική ανεξαρτησία της έναντι της αγοράς που καλείται να εποπτεύει. Ήταν μια διορατική θεσμική επιλογή, καθώς αναγνώριζε ότι η Αρχή δεν μπορεί να επιτελέσει αποτελεσματικά την αποστολή της όταν αδυνατεί να συγκρατήσει το υψηλής στάθμης επιστημονικό δυναμικό της απέναντι στις σημαντικά υψηλότερες αμοιβές της ενεργειακής αγοράς. Το πλαίσιο αυτό μεταγενέστερα καταργήθηκε, στο περιβάλλον των μνημονιακών περιορισμών και της οικονομικής κρίσης, και, δυστυχώς, δεν επανήλθε ακόμα μέχρι σήμερα.

Πέρα, όμως, από την προσφορά του στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ο Θεόδωρος Πανάγος υπηρέτησε επί δεκαετίες με συνέπεια τη νομική επιστήμη και ιδιαίτερα το Δίκαιο της Ενέργειας, αφήνοντας εκτεταμένο συγγραφικό έργο και ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη του κλάδου στην Ελλάδα, καθώς και στη διαμόρφωση και εξέλιξη του θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου της ενέργειας. Ως πανεπιστημιακός δάσκαλος, νομικός και συγγραφέας άφησε σημαντικό επιστημονικό έργο και συνέβαλε στη διάδοση και εδραίωση του Δικαίου της Ενέργειας στην Ελλάδα, μεταδίδοντας παράλληλα τη γνώση και την εμπειρία του σε νεότερες γενιές επιστημόνων.

Για τους ανθρώπους της ΡΑΕ που είχαν την τύχη να συνεργαστούν μαζί του, ωστόσο, ο Θεόδωρος Πανάγος δεν υπήρξε μόνο ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Αρχής και ένας διακεκριμένος επιστήμονας. Υπήρξε ένας άνθρωπος προσιτός, ευγενής και ουσιαστικά παρών στην καθημερινότητα της Αρχής, πάντοτε κοντά στους εργαζομένους της, με πραγματικό ενδιαφέρον για τους ανθρώπους και τις ανάγκες τους.

Άκουγε, συζητούσε, συμβούλευε και στήριζε, με σεβασμό στην προσωπικότητα και στην επιστημονική αξία κάθε συνεργάτη. Πίστευε βαθιά ότι η δύναμη και η αξιοπιστία ενός θεσμού θεμελιώνονται πρωτίστως στους ανθρώπους που τον υπηρετούν και με τη στάση του συνέβαλε στη διαμόρφωση μιας σχέσης εμπιστοσύνης και αμοιβαίου σεβασμού με το προσωπικό της Αρχής.

Γι’ αυτό και η απώλειά του αγγίζει ιδιαίτερα όσους τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του. Πέρα από το σημαντικό επιστημονικό και θεσμικό έργο που αφήνει πίσω του, θα μείνουν στη μνήμη μας η ευγένεια, το ήθος, η σεμνότητα και, πάνω απ’ όλα, η ανθρώπινη παρουσία του.

Η ΡΑΑΕΥ αποχαιρετά με βαθιά συγκίνηση έναν άνθρωπο που υπηρέτησε τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με γνώση, αφοσίωση και υψηλό αίσθημα ευθύνης, αλλά και έναν δικό της άνθρωπο, που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ιστορία της Αρχής και στις καρδιές των ανθρώπων της.

Η Διοίκηση και το προσωπικό της ΡΑΑΕΥ εκφράζουν τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και στους οικείους του.

Η μνήμη του θα μας συνοδεύει.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεσθεί στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης Σωτήρος στο Χαλάνδρι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 14:00

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Θεόδωρος Πανάγος υπήρξε διακεκριμένος νομικός και πανεπιστημιακός, με μακρόχρονη και πολυσχιδή επαγγελματική και ακαδημαϊκή παρουσία, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στο δίκαιο της ενέργειας, το περιβαλλοντικό και επιχειρηματικό δίκαιο, τη ρύθμιση της αγοράς ενέργειας, τη διαιτησία και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η επαγγελματική του πορεία χαρακτηρίστηκε από τον συνδυασμό της μακρόχρονης δικηγορικής του πρακτικής με την πανεπιστημιακή διδασκαλία, την επιστημονική δραστηριότητα και τη συμμετοχή του σε σημαντικές θέσεις εταιρικής διοίκησης.

Στον χώρο της δικηγορίας, διετέλεσε επί σειρά δεκαετιών Managing Partner της PFG Law Firm, από το 1981 έως τον Ιανουάριο του 2019. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, δραστηριοποιήθηκε σε ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων εταιρικού, αστικού, ενεργειακού και διεθνούς δικαίου, καθώς και σε εταιρικές συναλλαγές και δικαστικές διαφορές. Από το 2019 και εφεξής ανέλαβε τη θέση του Managing Partner της THV Law Firm στην Αθήνα, συνεχίζοντας τη μακρόχρονη παρουσία του στον χώρο της νομικής συμβουλευτικής και της εκπροσώπησης επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα παρέμεινε εξωτερικός σύμβουλος της PFG Law Firm.

Παράλληλα με τη δικηγορική του δραστηριότητα, ανέπτυξε σημαντική ακαδημαϊκή σταδιοδρομία στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Από το 2010 δίδαξε ως Visiting Professor αντικείμενα σχετικά με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ενέργειας, ενώ από το 2022 κατείχε τη θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή. Η επιστημονική και διδακτική του δραστηριότητα επικεντρώθηκε, ιδίως, στο ενεργειακό δίκαιο και στη ρύθμιση των αγορών ενέργειας, αντικείμενα τα οποία συνδέονταν άμεσα με την πολυετή επαγγελματική του εμπειρία και την εξειδίκευσή του στον ενεργειακό τομέα.

Σημαντική υπήρξε, επίσης, η παρουσία του στον επιχειρηματικό χώρο, όπου κατείχε θέσεις αυξημένης ευθύνης. Από τον Ιούλιο του 2024 διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της GASTRADE A.E., ενώ από τον Ιούλιο του 2022 ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΑΠ. Η συμμετοχή του στα διοικητικά όργανα των δύο εταιρειών συμπλήρωνε τη συνολικότερη επαγγελματική του δραστηριότητα στους τομείς της ενέργειας, της εταιρικής διακυβέρνησης και της επιχειρηματικής δράσης.

Ο Θεόδωρος Πανάγος ήταν πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το University of Salento και κάτοχος διδακτορικού τίτλου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.