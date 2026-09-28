Την Τετάρτη οι ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα κίνησης – Πού θα κυμανθούν τα ποσά, επανεξέταση ανά δεκαπενθήμερο

Με τις τιμές της αμόλυβδης και του ντίζελ να κινούνται πλέον σταθερά στα 2,20 ευρώ/λίτρο και τις διεθνείς αγορές ενέργειας να παραμένουν στο «κόκκινο», η κυβέρνηση αναμένεται στις 30 Σεπτεμβρίου, να παρουσιάσει τα μέτρα για τη συγκράτηση του κόστους των τιμών στα καύσιμα κίνησης, τα οποία και θα επικαιροποιούνται κάθε 15 μέρες.

Το κυβερνητικό σχέδιο θα ξετυλιχθεί σε δύο φάσεις, σύμφωνα με το ertnews.gr. Την ερχόμενη Τετάρτη, το οικονομικό επιτελείο θα ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Εκπτώσεις θα ανακοινώσουν την ίδια ημέρα και τα διυλιστήρια τα οποία θα αφορούν και στην αμόλυβδη.

Ο δεύτερος κύκλος των μέτρων έχει προγραμματιστεί για τις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν από την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Στο πακέτο θα περιλαμβάνεται η προσαρμογή της επιδότησης στο ντίζελ, η απευθείας επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλες τις πηγές ενέργειας. Την ίδια ημέρα, αναμένονται ανακοινώσεις και από τα διυλιστήρια τα οποία εξετάζουν τη χορήγηση έκπτωσης και του πετρελαίου θέρμανσης. Ο κύκλος θα επαναληφθεί και τον Νοέμβριο ανάλογα με τις εξελίξεις στις αγορές.

Πιο συγκεκριμένα, την Τετάρτη (30/9) αναμένονται τρεις ανακοινώσεις. Μια από το υπουργείο Οικονομικών και δύο από τα ισάριθμα διυλιστήρια της χώρας, στις οποίες θα γνωστοποιηθεί το ύψος της οριζόντιας επιδότησης που θα δοθεί.

Τα τελικά νούμερα θα διαμορφώνονται μέχρι την τελευταία στιγμή, διότι οι συνθήκες στη διεθνή αγορά, άρα και στα διυλιστήρια και στην αντλία, αλλάζουν μέρα με την ημέρα και το ακριβές ποσό θα γίνει γνωστό την Τετάρτη.

Ωστόσο, με βάση τα σημερινά δεδομένα, το κράτος ετοιμάζεται να επιδοτήσει το κάθε λίτρο ντίζελ από 10 έως 15 λεπτά. σε αυτή την επιδότηση θα έρθει να προστεθεί ένα ποσό περίπου 5 λεπτά από τα διυλιστήρια. Το κράτος δεν θα επιδοτήσει αμόλυβδη. Αναμένεται όμως ότι θα επαναληφθεί η επιδότηση από τα διυλιστήρια περίπου στα επίπεδα που είχαμε μέχρι τώρα, δηλαδή 10 λεπτά/λίτρο.

Αυτά τα ποσά των επιδοτήσεων θα τα αφαιρεί η αγορά από την εκάστοτε τιμή που θα διαμορφώνεται καθημερινά. Έτσι, συνολικά, από την όποια τιμή θα αφαιρούνται αθροιστικά περίπου 10 λεπτά για την αμόλυβδη και 15 με 20 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης.

Αυτά τα νούμερα, θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες. Δηλαδή, στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουν νέες ανακοινώσεις για να ληφθούν υπόψη τα δεδομένα που θα ισχύουν στα πρατήρια τη συγκεκριμένη περίοδο.

Επίσης την ίδια ημέρα θα γίνει γνωστή η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς το υπουργείο Οικονομικών και και τα διυλιστήρια θέλουν να γνωρίζουν τα δεδομένα στις αγορές τη συγκεκριμένη ημέρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΕΡΤnews θα υπάρξει μια οριζόντια επιδότηση από κράτος και διυλιστήρια, η οποία θα κινηθεί στα 30 λεπτά/λίτρο.

Άρα στην όποια τιμή θα έχουμε στις 14 Οκτωβρίου, θα αφαιρούνται 30 λεπτά και έτσι θα γίνεται γνωστή η τελική τιμή λιανικής. Ο στόχος παραμένει όπως είχε πει και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη στο ΕΡΤnews, τα 1,70-1,75 ευρώ/λίτρο που ήταν και η τιμή στην οποία είχε κλείσει το πετρέλαιο θέρμανσης τον περασμένο Απρίλιο.

Το δεύτερο μέτρο που θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου και το οποίο δεν χρειάζεται αναθεώρηση, ανά 15 μέρες, αλλά θα ισχύσει για όλη τη χειμερινή σεζόν, θα είναι η οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης με τις πληροφορίες να μιλάνε για ένα ποσοστό 15 έως 20%.