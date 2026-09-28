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Φωτοβολταϊκά στο σπίτι: Πώς το ξίδι προστατεύει την απόδοση των πάνελ σας

Φωτοβολταϊκά στο σπίτι: Πώς το ξίδι προστατεύει την απόδοση των πάνελ σας
Yuma Solar on Unsplash
Newsroom
Δευτέρα, 28/09/2026 - 06:34
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Με ήπιες κινήσεις, μια βούρτσα και ένα απλό υλικό όπως το ξίδι, η μακροχρόνια και απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης μπορεί να διασφαλιστεί με ελάχιστο κόστος.

Η τακτική συντήρηση των φωτοβολταϊκών είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της μέγιστης παραγωγής ενέργειας, καθώς η παρατεταμένη έκθεση στις καιρικές συνθήκες δημιουργεί επικαθίσεις που εμποδίζουν την ηλιακή ακτινοβολία.

Αν και στην αγορά κυκλοφορούν εξειδικευμένα χημικά σκευάσματα, η οξύτητα του ξιδιού προσφέρει μια φυσική εναλλακτική που διασπά τους ρύπους χωρίς να φθείρει τις επιφάνειες.

Πώς να χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια το ξίδι

Η ασφαλής χρήση του απαιτεί τη δημιουργία ενός διαλύματος με αναλογία ενός μέρους ξιδιού προς οκτώ μέρη απεσταγμένου νερού.

Η χρήση απεσταγμένου νερού κρίνεται απολύτως απαραίτητη, καθώς το νερό της βρύσης περιέχει άλατα και μεταλλικά στοιχεία που αφήνουν στίγματα ή ενδέχεται να προκαλέσουν μικροφθορές στο γυαλί.

Το διάλυμα εφαρμόζεται στην επιφάνεια των πάνελ και στη συνέχεια χρησιμοποιείται μια βούρτσα με μαλακές τρίχες για την απαλή απομάκρυνση της βρωμιάς. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με καλό ξεβγαλμα, εκ νέου με απεσταγμένο νερό.

Κάθε πότε πρέπει να καθαρίζετε τα φωτοβολταϊκά

Όσον αφορά τη συχνότητα, ο καθαρισμός των φωτοβολταϊκών συνιστάται κάθε περίπου έξι μήνες, αν και η περιοδικότητα επηρεάζεται σημαντικά από τις τοπικές κλιματικές συνθήκες και το σημείο εγκατάστασης.

Για παράδειγμα, περιοχές με αυξημένα επίπεδα σκόνης ή γύρης απαιτούν συχνότερη φροντίδα.

Προσοχή! Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να αξιολογούν τους κινδύνους της αυτόνομης συντήρησης. Η εργασία σε στέγες ενέχει κινδύνους ασφαλείας και απαιτεί τον κατάλληλο εξοπλισμό, γι' αυτό και η προσφυγή σε εξειδικευμένα συνεργεία καθαρισμού αποτελεί συχνά την ασφαλέστερη επιλογή.

Για όσους επιλέγουν να ολοκληρώσουν τη εργασία μόνοι τους, η προσοχή στην απουσία υψηλής πίεσης είναι κρίσιμη. Η χρήση πιεστικών μηχανημάτων ή σκληρών εξαρτημάτων ψεκασμού μπορεί να προκαλέσει ρωγμές στο προστατευτικό γυαλί των πλαισίων.

Πηγή: Slash Gear

Τελευταία τροποποίηση στις 28/09/2026 - 06:34
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