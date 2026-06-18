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Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Αριστεράς: Απαιτείται διαφάνεια στη διαχείριση του Τέλους Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση

Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Αριστεράς: Απαιτείται διαφάνεια στη διαχείριση του Τέλους Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση
Newsroom
Πέμπτη, 18/06/2026 - 10:54
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Ερώτηση των βουλευτών της Νέας Αριστεράς Πέτης Πέρκα, Ευκλείδη Τσακαλώτου και Θοδωρή Δρίτσα προς τους κ.κ. Υπουργούς: Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Τουρισμού και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «Απαιτείται διαφάνεια στη διαχείριση του Τέλους Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση»

Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης:

Το ζήτημα διαχείρισης του Τέλους Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση (ΤΑΚΚ) επανάφερε με πρόσφατές της δηλώσεις η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, κατά την παρουσίαση του Εθνικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό.

Συγκεκριμένα δήλωσε ότι: Η διαχείριση του τέλους κρουαζιέρας είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα στην κατεύθυνση αυτή, Καθώς επιμερίζει δίκαια και στοχευμένα το όφελος για την αναβάθμιση των προορισμών. Σε αυτή τη λογική πρέπει να εντάσσεται και η διαχείριση του Τέλους Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση. Είναι κάτι που ανοιχτά έχω υποστηρίξει στον δημόσιο λόγο μου. Η ανταποδοτικότητα του Τέλους Ανθεκτικότητας είναι μια κρίσιμη παράμετρος… ώστε οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης να μπορούν να υλοποιούν έργα προστασίας, πρόληψης και αναβάθμισης των υποδομών, για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τουριστικών προορισμών”.

Το Τέλος Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση θεσπίστηκε με το άρθρο 30 του ν. 5073/2023 (ΦΕΚ Α΄ 204/11.12.2023), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 53 του ν. 4389/2016 που προέβλεπε τον φόρο διαμονής.

Τα δε προβλεπόμενα έσοδα από το ΤΑΚΚ είναι σημαντικά. Ειδικότερα το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού εγγράφει 204 εκατ. ευρώ για το 2024 και 405 εκατ. ευρώ για το 2025 μετά την αύξηση των συντελεστών από 1.1.2025.

Όσον αφορά την κατεύθυνση των πόρων, προστέθηκε η πρόβλεψη χρηματοδότησης του Προγράμματος φυσικών καταστροφών του εθνικού σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων με το άρθρο 24 του ν. 5162/2024.

Συγκεκριμένα η παρ. 4 του άρθρου αναφέρει ότι: «Στο πρόγραμμα φυσικών καταστροφών του εθνικού σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων εγγράφονται ετησίως πιστώσεις τουλάχιστον ισόποσες των εσόδων που κατά το εκάστοτε τρέχον έτος εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν από την επιβολή του τέλους του παρόντος, προκειμένου να καλυφθούν δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών, έργα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, έργα υποδομών και δαπάνες βελτίωσης των υποδομών για τη στήριξη του τουριστικού προϊόντος της χώρας».

Καμία πρόβλεψη δεν υπάρχει όμως έως σήμερα για κάποιο μηχανισμό διακυβέρνησης, διαφάνειας και λογοδοσίας στη διαχείριση του ΤΑΚΚ και για τη σύσταση ειδικού φορέα διαχείρισης των πόρων.

Επειδή τα έσοδα από το ΤΑΚΚ προσεγγίζουν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ

Επειδή η θωράκιση έναντι της κλιματικής κρίσης θα έπρεπε να είναι κεντρική προτεραιότητα για την κοινωνία αλλά και για την οικονομία

Επειδή πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στη διαχείριση των εν λόγω πόρων

Επειδή οι δηλώσεις της Υπουργού Τουρισμού υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει συμφωνία εντός της κυβέρνησης για την κατεύθυνση των πόρων

Επειδή η κυβέρνηση δεν έχει προβλέψει μηχανισμό διακυβέρνησης, διαφάνειας και λογοδοσίας στη διαχείριση του ΤΑΚΚ

Επειδή η κυβέρνηση δεν έχει συστήσει ειδικό φορέα διαχείρισης των πόρων του ΤΑΚΚ

Ερωτώνται οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Τουρισμού και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας:

  1. Ποιο ήταν το ύψος των εσόδων από το ΤΑΚΚ για τα έτη 2024 και 2025;
  2. Πού έχουν κατευθυνθεί αυτά τα έσοδα; Συγκεκριμένα ποιες δράσεις έχουν χρηματοδοτήσει;
  3. Πώς σχολιάζουν τα συνερωτώμενα Υπουργεία τις δηλώσεις της Υπουργού Τουρισμού που θέτει ζήτημα ανταποδοτικότητας του ΤΑΚΚ;
  4. Προτίθεται η κυβέρνηση να συστήσει μηχανισμό διακυβέρνησης, διαφάνειας και λογοδοσίας σχετικά με τη διαχείριση του ΤΑΚΚ;

Οι ερωτώντες Βουλευτές,

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Δρίτσας Θοδωρής

Τσακαλώτος Ευκλείδης

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