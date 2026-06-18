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Φραγκίσκος Παρασύρης: Παταγώδης αποτυχία και απένταξη του Προγράμματος «ΑΠΟΛΛΩΝ»
Newsroom
Πέμπτη, 18/06/2026 - 14:55
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Σε ενεργειακό αδιέξοδο οι Δήμοι, οι ΤΟΕΒ και τα ευάλωτα νοικοκυριά

Με πρωτοβουλία του Υπεύθυνου του Κοινοβουλευτικού Τομέα Ενέργειας και Βουλευτή Ν. Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Φραγκίσκου Παρασύρη, αναδεικνύεται το μείζον ζήτημα της παταγώδους αποτυχίας και της απένταξης του Προγράμματος «ΑΠΟΛΛΩΝ» από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σε κατάσταση πλήρους οικονομικής και ενεργειακής ασφυξίας οδηγούνται πλέον οι Δήμοι, οι Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ), οι ΔΕΥΑ και χιλιάδες ευάλωτα νοικοκυριά σε ολόκληρη την επικράτεια, μετά την επίσημη παραδοχή της κυβέρνησης για την απένταξη του προγράμματος.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο παρουσιάστηκε με μεγάλες επικοινωνιακές τυμπανοκρουσίες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον Νοέμβριο του 2023, διαφημίστηκε ως η ραχοκοκαλιά της κοινωνικής ενεργειακής πολιτικής, με σκοπό να καλύψει το 90% των αναγκών 127.500 ευάλωτων νοικοκυριών, καθώς και το 50% των καταναλώσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ωστόσο, σχεδόν δύο χρόνια μετά, ο σχεδιασμός αυτός κατέρρευσε οριστικά και έμεινε στα χαρτιά λόγω εγκληματικών καθυστερήσεων στην υλοποίηση ακόμη και της πρώτης φάσης του. Η επίσημη επιβεβαίωση του κυβερνητικού φιάσκου ήρθε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, όπου ομολογήθηκε η αδυναμία τήρησης των αυστηρών χρονικών ορίων, ενώ οι ισχυρισμοί της πολιτικής ηγεσίας ότι τα 100 εκατομμύρια ευρώ κατευθύνθηκαν σε άλλα έργα απλώς επιβεβαιώνουν ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι ευάλωτοι συμπολίτες μας στερούνται οριστικά αυτούς τους πολύτιμους πόρους.

Αυτή η εξέλιξη συνιστά μνημείο διαχειριστικής ανικανότητας, πλήττοντας βαρύτατα την πρωτογενή παραγωγή και την περιφέρεια, τη στιγμή μάλιστα που η υποβάθμιση της Ελλάδας στο «κόκκινο» στον ευρωπαϊκό δείκτη Recovery & Resilience Fund Tracker εκθέτει διεθνώς τη χώρα.

Για το κρίσιμο αυτό ζήτημα, ο Φραγκίσκος Παρασύρης είχε προχωρήσει σε έγκαιρη κοινοβουλευτική παρέμβαση καταθέτοντας σχετική Ερώτηση ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2025, αποτυπώνοντας με ακρίβεια τις ολέθριες συνέπειες για τις Ενεργειακές Κοινότητες των Περιφερειών και των Δήμων. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου αρνήθηκε τότε προκλητικά να απαντήσει, επιλέγοντας τον δρόμο της σιωπής, γεγονός που αποδεικνύει ότι η τότε στάση της ήταν μια απέλπιδα προσπάθεια να κρυφτεί η αποτυχία από την ελληνική κοινωνία.

Με τη νέα κοινοβουλευτική του παρέμβαση, ο Υπεύθυνος Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ επαναφέρει το θέμα στο προσκήνιο και ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό να εξηγήσει τους συγκεκριμένους λόγους, τις τεχνικές αστοχίες και τις διαχειριστικές καθυστερήσεις που οδήγησαν στην απένταξη του έργου. Παράλληλα, ζητά σαφείς απαντήσεις για το τρέχον στάδιο της προετοιμασίας των μειοδοτικών διαγωνισμών μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ στα τέλη του 2025, για το πώς επηρεάζεται το χρονοδιάγραμμα συμμετοχής των 13 Περιφερειών και των 332 Δήμων, αλλά και από ποιες ακριβώς εναλλακτικές πηγές ή ευρωπαϊκά ταμεία θα καλυφθούν τα 100 εκατομμύρια ευρώ που χάθηκαν.

Η κυβέρνηση οφείλει επιτέλους να ξεκαθαρίσει πώς σκοπεύει να επανορθώσει αυτή την αποτυχία, διασφαλίζοντας ότι οι ΟΤΑ, οι ΤΟΕΒ και οι ΔΕΥΑ ανά την επικράτεια δεν θα επωμιστούν το τεράστιο κόστος των κυβερνητικών λαθών.

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