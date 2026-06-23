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Νίκος Δένδιας: Η κλιματική αλλαγή πρώτη και μέγιστη απειλή
Newsroom
Τρίτη, 23/06/2026 - 10:07
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Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρέστη χθες, Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026, στην τελετή Βράβευσης Μονάδας των Ενόπλων Δυνάμεων ως «Φίλου του Περιβάλλοντος» για το έτος 2025, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Ιωάννης Καποδίστριας», στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το βραβείο απονεμήθηκε στην 871 Αποθήκη Βάσεως Εφοδιασμού Καυσίμων (871 ΑΒΕΚ) σε αναγνώριση των περιβαλλοντικών δράσεων που ανέπτυξε κατά τη διάρκεια του έτους.

Στην τελετή παρευρέθηκαν, επίσης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος–Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο Διοικητής ΑΣΔΥΣ Αντιστράτηγος Αθανάσιος Σαπλαούρας, καθώς και Ανώτατοι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το βραβείο παρέλαβε, εκ μέρους της Μονάδας, ο Διοικητής της 871 ΑΒΕΚ Συνταγματάρχης (ΕΜ) Αθανάσιος Τσιούμας.

Ο ετήσιος θεσμός «Φίλος του Περιβάλλοντος» αποτελεί μια τιμητική διάκριση των Ενόπλων Δυνάμεων και απονέμεται σε συλλογικό επίπεδο, επιβραβεύοντας δράσεις και πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι δράσεις αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, στην εξοικονόμηση υδάτινων πόρων, στον περιορισμό των απορριμμάτων, στη διαχείριση αποβλήτων, στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, καθώς και στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού. Η επιλογή της βραβευθείσας Μονάδας πραγματοποιείται κατόπιν υποβολής υποψηφιοτήτων από τα Γενικά Επιτελεία και αξιολόγησης από το ΓΕΕΘΑ.

Για το έτος 2025, η 871 ΑΒΕΚ συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ των προτεινόμενων Μονάδων, καθώς οι δράσεις της αξιολογήθηκαν ως ιδιαίτερα αξιόλογες, με μόνιμο και σταθερό χαρακτήρα εφαρμογής. Παράλληλα, ανέδειξαν ουσιαστικά οφέλη σε περιβαλλοντικό, οικονομικό και επικοινωνιακό και εκπαιδευτικό επίπεδο.

Ο κ. Δένδιας ανέφερε σε χαιρετισμό του: «Είναι για μένα πολύ μεγάλη χαρά που είμαι σήμερα εδώ, στην τελετή βράβευσης Μονάδας των Ενόπλων Δυνάμεων ως «Φίλοι του Περιβάλλοντος». Θα ήθελα να πω ότι αν εδώ και λίγα χρόνια λέγαμε στην ελληνική κοινωνία ότι θα υπάρξει τέτοια τελετή ή θα υπάρξει μια τέτοια βράβευση, νομίζω ότι θα μας έβλεπε με ένα βλέμμα γεμάτο απορία.

Όμως, έχουμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή ως πρώτη και μέγιστη απειλή. Και η κλιματική αλλαγή δεν είναι μια μελλοντική απειλή. Είναι μια απτή, καθημερινή, υπάρχουσα απειλή.

Και επίσης οι Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας πρέπει να λάβουν υπόψη τους ως Ένοπλες Δυνάμεις στραμμένες στο μέλλον, ότι το ελληνικό περιβάλλον είναι κύρια πλουτοπαραγωγική πηγή για το ελληνικό έθνος και κατά συνέπεια η προστασία του εντάσσεται και αυτή στην ευρύτερη αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων. Άρα λοιπόν, με ακριβώς αυτήν τη στρατηγική πυξίδα αντιμετωπίζουμε τις δραστηριότητες του Υπουργείου.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, διότι το να προβαίνει κανείς σε γενικόλογες διακηρύξεις λίγα σημαίνει, υλοποιεί συγκεκριμένα 21 έργα ενεργειακής αναβάθμισης στρατιωτικών εγκαταστάσεων, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ, αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους. Και αυτό δεν είναι σύνηθες για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ενδεικτικά αναφέρω, έργα ενεργειακής αναβάθμισης στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, στις Στρατιωτικές Σχολές, στα Επιχειρησιακά Στρατηγεία αλλά και στο Πολεμικό Μουσείο.

Επιπλέον, προωθούνται συστηματικά λύσεις καινοτόμων προσεγγίσεων, πάλι με σκοπό την ενεργειακή εξοικονόμηση. Σκοπός, η ενεργειακή αυτονομία.

Αναγνωρίζουμε τον κρίσιμο ρόλο, παραδείγματος χάριν, των Στρατιωτικών Εργοστασίων. Υλοποιούμε έτσι ένα συνολικό πρόγραμμα, άλλο πρόγραμμα, το οποίο υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια και προβλέπει την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων συνολικού εμβαδού άνω των 100 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων σε 23 στρατιωτικές παραγωγικές εγκαταστάσεις.

Υπάρχει όμως πάντοτε ένας συμβολισμός και ένα κεντρικό παράδειγμα. Και γι’ αυτό το κεντρικό παράδειγμα και τον κεντρικό συμβολισμό επελέγη ακριβώς το ίδιο το κτήριο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Είναι ένα κτίριο το οποίο και περιβαλλοντικά αλλά, θα μου επιτρέψετε να πω, και αισθητικά, όπως και ολόκληρο το Στρατόπεδο, αποτελούσε πρόκληση. Πρόκληση -θα μου επιτρέψετε πάλι τη βαριά έκφραση- ασχήμιας και υπερκατανάλωσης πόρων. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, έχουν υλοποιηθεί και συνεχίζουν και υλοποιούνται μια σειρά από δράσεις που αφορούν όλες τις προσόψεις των κτιρίων. Αυτή τη στιγμή εκτελείται το υπόλοιπο του έργου, η βόρεια πρόσοψη του κτιρίου, η οποία είναι βιοκλιματική, η οποία μειώνει ουσιαστικά το ενεργειακό αποτύπωμα, όπως επίσης και μονώσεων στη στέγη του κτηρίου και επίσης σημαντικής συντήρησης στο εσωτερικό του κτηρίου, σε 10.000 τετραγωνικά μέτρα εσωτερικών χώρων. Τα εξωτερικά τετραγωνικά μέτρα της βόρειας μόνον πλευράς υπερβαίνουν τις 26.000 τ.μ. Αντιλαμβάνεται κανείς το μέγεθος του έργου, αλλά και σε μια σειρά μηχανολογικών επεμβάσεων που θα εξοικονομήσουν ενέργεια. Ως απλό παράδειγμα, σας λέω τους δεκάδες ανελκυστήρες του κτιρίου. Και βεβαίως εκατοντάδες δέντρα φυτεύονται στον ευρύτερο χώρο.

Για να συνοψίσω, διεκδικούμε το Στρατόπεδο «Παπάγου», το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, να μετατραπεί σε ένα περιβαλλοντικό και αισθητικό υπόδειγμα, το οποίο θα αποτελεί κεφάλαιο για την ευρύτερη περιοχή, κεφάλαιο για την Πατρίδα, κεφάλαιο για την Εθνική Άμυνα. Αλλά επανέρχομαι, αυτό συνιστά τον συμβολισμό. Αυτό συνιστά το απτό, ορατό στον μέσο Έλληνα πολίτη, ο οποίος δεν έχει την ευκαιρία και τη δυνατότητα να επισκεφθεί τα εκατοντάδες στρατόπεδα και εγκαταστάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων, όμως βλέπει, διέρχεται μπροστά από το Υπουργείο.

Αυτό το Υπουργείο λοιπόν, αποτυπώνει το νέο αποτύπωμα και τη νέα αντίληψη ότι η περιβαλλοντική διάσταση και η προστασία του περιβάλλοντος εντάσσονται στον ευρύτερο σκοπό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Συνιστούν όρο του Ελληνισμού και κατά τούτο, υποχρέωσή μας είναι να το προστατεύουμε. Σας ευχαριστώ πολύ».

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