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Γιατί παραμένει ακαθάριστος ο Υμηττός; Ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης ενημερώνει τους πολίτες

Γιατί παραμένει ακαθάριστος ο Υμηττός; Ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης ενημερώνει τους πολίτες
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Τρίτη, 23/06/2026 - 15:13
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Αυτοψία και ενημέρωση κατοίκων για την κατάσταση στον Υμηττό.

Κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας και των Εθελοντών του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, με επικεφαλής τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κρητικό, πραγματοποίησε τις τελευταίες ημέρες ενημερωτικές επισκέψεις στις γειτονιές που βρίσκονται περιμετρικά του Υμηττού στην πλευρά της Αργυρούπολης, καθώς πολλοί κάτοικοι επικοινωνούν καθημερινά με τον Δήμο εκφράζοντας δικαιολογημένα την αγωνία και την αγανάκτησή τους για το γεγονός ότι, ενώ βρισκόμαστε ήδη στην αντιπυρική περίοδο, σημαντικές εκτάσεις του βουνού παραμένουν ακαθάριστες.

Κατά την ενημέρωση των κατοίκων διευκρινίστηκε ότι η ευθύνη για τον καθαρισμό του Υμηττού ανήκει στον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ), ο οποίος διαθέτει τη σχετική αρμοδιότητα και αδειοδότηση από το Δασαρχείο. Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης είναι μέλος του ΣΠΑΥ και καταβάλλει κανονικά το ποσό που του αναλογεί για να πραγματοποιούνται οι εργασίες αυτές. Όπως έχει επισημάνει ο Δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος, κατά την περίοδο που διετέλεσε Πρόεδρος του ΣΠΑΥ από το 2019 έως το 2024, οι καθαρισμοί ξεκινούσαν έγκαιρα από τις αρχές Μαΐου και ολοκληρώνονταν σε όλο τον Υμηττό πριν η αντιπυρική περίοδος εισέλθει στο πιο κρίσιμο στάδιό της. Δυστυχώς, μετά την αλλαγή διοίκησης στον ΣΠΑΥ παρατηρούνται σοβαρές καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα το βουνό να παρουσιάζει σήμερα εικόνα που δεν ανταποκρίνεται ούτε στις ανάγκες πυροπροστασίας ούτε στο επίπεδο ετοιμότητας που είχαν συνηθίσει οι κάτοικοι της περιοχής.

Παράλληλα, τονίστηκε ότι ο Δήμος δεν διαθέτει τη σχετική αρμοδιότητα για να προχωρήσει ο ίδιος στις συγκεκριμένες εργασίες. Με απλά λόγια, ακόμη και αν ήθελε να παρέμβει, δεν θα μπορούσε να το πράξει άμεσα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μένει αδρανής. Η Δημοτική Αρχή παρακολουθεί στενά το θέμα και πιέζει συνεχώς ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν οι καθαρισμοί. Την ίδια στιγμή, ο Δήμος βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας, με το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, την Πολιτική Προστασία, τους εθελοντές, τα σύγχρονα συστήματα επιτήρησης και τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης να λειτουργούν καθημερινά για την προστασία του Υμηττού και των κατοίκων.

Η αποτελεσματικότητα αυτού του μηχανισμού αποδείχθηκε έμπρακτα και στις 8 Ιουνίου, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά στον Υμηττό και χάρη στην άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων του Δήμου η φωτιά περιορίστηκε μέσα σε λίγα λεπτά, αποτρέποντας τα χειρότερα. Ο Δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος ξεκαθαρίζει ότι η φετινή εικόνα δεν μπορεί και δεν πρέπει να επαναληφθεί και δεσμεύεται προσωπικά ότι θα εξαντληθεί κάθε δυνατότητα ώστε από την επόμενη χρονιά οι καθαρισμοί να έχουν ολοκληρωθεί έγκαιρα και να μην ξαναβρεθεί η περιοχή αντιμέτωπη με ανάλογες καθυστερήσεις.

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