Γιάννης Μπρατάκος: Ανακούφιση τώρα, ανταγωνιστικότητα για το αύριο
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση επαναφέρει τα γνωστά ψίχουλα των "pass" - Κατάργηση του ΕΦΚ στην Ενέργεια, πλαφόν στις τιμές των καυσίμων
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιλέγει να μην φορολογήσει τα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών και των διυλιστηρίων
Πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου - Ανακάμπτουν τα χρηματιστήρια
Διαταγή Τραμπ για αναβολή επιθέσεων κατά υποδομών του Ιράν, έπειτα από «θετικές και εποικοδομητικές» συνομιλίες με την Τεχεράνη
17ος Πανελλήνιος Αγώνας Δρόμου «Μνήμες Λιγνίτη» την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026
Σταύρος Παπασταύρου: Τα δάση είναι το φυσικό μας κεφάλαιο και η κληρονομιά μας για τις επόμενες γενιές
METLEN και Naval Group υπογράφουν Μνημόνιο Συνεργασίας για projects υποβρυχίων και φρεγατών για τις διεθνείς αγορές
Κυρ. Μητσοτάκης: 4 νέα μέτρα οικονομικής στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή
AKTOR ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ: Απόκτηση 7 αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Εύβοια
Ν. Παπαθανάσης: Νέες ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοσίων κτιρίων ύψους 5,785 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ
Κυριάκος Μητσοτάκης: Στις 10:30 ανακοινώνει νέα μέτρα οικονομικής στήριξης
Μπιρόλ (Διευθυντής ΔΟΕ): Ο κόσμος αντιμέτωπος με τη χειρότερη ενεργειακή κρίση εδώ και δεκαετίες
«Εξοικονομώ»: 50% περισσότερα νοικοκυριά στα προγράμματα αναβάθμισης - αλλαγής συσκευών
Παγκόσμια Ημέρα Δασών: Η συμβιωτική σχέση μεταξύ βιώσιμης δασικής διαχείρισης και σύγχρονης βιοενέργειας για προστασία και κλιματική ανθεκτικότητα
Συναντήσεις με Chevron και ExxonMobil για την ταχεία υλοποίηση των ενεργειακών συμφωνιών θα έχει ο ΥΠΕΝ Σταύρος Παπασταύρου στο Χιούστον
Γιάννης Τριήρης: Επισιτισμός της … πείνας - Οι αριθμοί που δεν λένε την αλήθεια
«Φωτιά» οι τιμές των καυσίμων: Πάνω από τα 2 ευρώ αμόλυβδη και ντίζελ κίνησης
Εκτινάχθηκε κατά 75% η χονδρική τιμή ρεύματος - Ανοδικά και οι ευρωπαϊκές αγορές
Προβλήματα με τη σύνδεση στο internet: 5 λύσεις για το router
Έξι τρόποι να μειώσετε το κόστος θέρμανσης, καθώς το πετρέλαιο ξεπερνά τα 110 δολάρια
Πόλεμος στο Ιράν: Ποιες χώρες είναι περισσότερο ευάλωτες στο ενεργειακό σοκ
4+1 λόγοι που το ψυγείο δεν δουλεύει σωστά
Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ανακυκλώνετε τις μπαταρίες
Αυτό είναι το καύσιμο που θα αντικαταστήσει το παραδοσιακό ντίζελ
Έξυπνες πρίζες: 7 απρόσμενες χρήσεις που κάνουν το σπίτι πιο «έξυπνο»
Η απλή κίνηση που μπορεί να «σώσει» το κινητό σας
Τάκης Θεοδωρικάκος: Ετοιμότητα για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών
Νετανιάχου: Το Ιράν δεν έχει πλέον δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου ή κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων
Κ. Πιερρακάκης: Θα αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες πολιτών και επιχειρήσεων για το ενεργειακό κόστος
Σταύρος Παπασταύρου: Τα δάση είναι το φυσικό μας κεφάλαιο και η κληρονομιά μας για τις επόμενες γενιές

Σταύρος Παπασταύρου: Τα δάση είναι το φυσικό μας κεφάλαιο και η κληρονομιά μας για τις επόμενες γενιές
Δευτέρα, 23/03/2026 - 11:59

Εκδήλωση του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δασών

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δασών που τιμάται κάθε χρόνο στις 21 Μαρτίου, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διοργάνωσε σήμερα εκδήλωση στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή.

Στόχος η ανάδειξη της διαχρονικής συμβολής της Δασικής Υπηρεσίας, η παρουσίαση του σύγχρονου ρόλου της στην προστασία και διαχείριση των δασών, καθώς και η διατύπωση της στρατηγικής κατεύθυνσης για το μέλλον. Στην εκδήλωση αναδείχθηκε η ενίσχυση της Δασικής Υπηρεσίας σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, μέσων και επιχειρησιακής ικανότητας, παρουσιάστηκε η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας, αποκατάστασης, διαχείρισης και ανάπτυξης των δασών και υπογραμμίστηκε η σημασία της συνεργασίας μεταξύ της Δασικής Υπηρεσίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Πολιτικής Προστασίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

«Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δασών, στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι σε ένα από τα σημαντικότερα φυσικά κεφάλαια της πατρίδας μας. Τα δάση μας δεν είναι μόνο πηγή ζωής και βιοποικιλότητας. Είναι ασπίδα προστασίας απέναντι στην κλιματική κρίση και θεμέλιο βιώσιμης ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες», ανέφερε μεταξύ άλλων στο μήνυμά του, που διαβάστηκε στην εκδήλωση, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι τελευταία χρόνια «προχωρήσαμε σε μια συνολική επανεκκίνηση της δασικής πολιτικής».

O Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες προχωρούν μαζικοί διορισμοί, αναβαθμίζεται ο επιχειρησιακός εξοπλισμός με εκατοντάδες νέα οχήματα και σύγχρονα μέσα επιτήρησης, ενώ παράλληλα υλοποιείται «το μεγαλύτερο πρόγραμμα πρόληψης δασικών πυρκαγιών που έχει γίνει ποτέ στη χώρα, το Antinero».

«Συνολικά, οι πόροι που κινητοποιούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ, το Πράσινο Ταμείο, αλλά και άλλα εργαλεία, υπερβαίνουν εκθετικά κάθε προηγούμενη χρηματοδότηση του παρελθόντος πριν το 2019», ανέφερε ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του και κατέληξε λέγοντας: «Για εμάς, η προστασία των δασών δεν είναι αποσπασματική πολιτική. Είναι μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική, με σχέδιο, πόρους και μετρήσιμα αποτελέσματα»

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου ανέφερε ότι «Στο γεωπολιτικό περιβάλλον αβεβαιότητας στο οποίο ζούμε, το οποίο έχει αντίκτυπο στην καθημερινότητα κάθε πολίτη, η ισχύς κάθε κράτους εδράζεται σε τρεις αλληλένδετους πυλώνες. Στην οικονομική και πολιτική σταθερότητα, στην αποτρεπτική δύναμη και στην ενεργειακή ανθεκτικότητα», υπογραμμίζοντας ότι σε αυτούς προστίθεται: «Η προστασία του περιβάλλοντος και η διαφύλαξη των δασών μας, η κορωνίδα των πολιτικών μας. Για εμάς η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί τον τέταρτο καθοριστικό πυλώνα εθνικής ισχύος».

«Από το 2021 ξεκινήσαμε το Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης και το Σχέδιο Προστασίας Δασών, γνωστό και ως «Antinero», με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 680 εκατομμύρια από το 2022». Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα αλλά και τον θεσμό του αναδόχου αποκατάστασης και αναδάσωσης: «Έτσι συνεργάστηκε η Δασική Υπηρεσία, που παραμένει πάντα ο θεματοφύλακας, με την τοπική αυτοδιοίκηση, για να μπορέσουν, μαζί με τον ιδιωτικό τομέα, να προστατεύσουν τις περιοχές και να προλάβουν τα πλημμυρικά και διαβρωτικά φαινόμενα».

«Για πρώτη φορά στην ιστορία μας μετά από περισσότερα από 200 χρόνια, θα έχουμε χαρτογραφήσει το σύνολο των δασών στην Πατρίδα μας, με το 90% της έκτασης να έχει ήδη μερική κύρωση» ανέφερε ο κ. Παπασταύρου. Επίσης αναφέρθηκε στην «αγαστή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ της Δασικής Υπηρεσίας και των στελεχών της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής. Αυτή είναι η δύναμή μας. Η συνεργασία».

Ο κ. Παπασταύρου κατέληξε λέγοντας: «Τα δάση είναι το φυσικό μας κεφάλαιο. Είναι η ασπίδα μας απέναντι στην κλιματική κρίση και η κληρονομιά μας για τις επόμενες γενιές. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε ως κόρη οφθαλμού».

«Και ένα στρέμμα δάσους να χαθεί είναι απώλεια, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποκατασταθεί, και προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε. Ωστόσο, ότι θα έφτανε στιγμή η Ελλάδα να έχει μικρότερη πληγείσα έκταση από χώρες όπως, ας πούμε, το Ηνωμένο Βασίλειο, αν το έλεγε κάποιος πριν 10-20 χρόνια, αυτό θα θεωρείτο μάλλον εκτός πραγματικότητας, αν όχι κάτι ακόμα πιο προωθημένο», είπε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας Δασών, κ. Στάθης Σταθόπουλος και πρόσθεσε: «Δεν έγινε με μαγικό τρόπο, έγινε με συντονισμό, με συνεργασία και με καθημερινή δουλειά στο πεδίο, και προληπτικά και, δυστυχώς, όταν χρειάζεται, κατασταλτικά».

Ο κ. Σταθόπουλος αναφέρθηκε επίσης, στο Πράσινο Ταμείο: «Αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα το οποίο στα τέλη του 2019 με το ζόρι απορροφούσε 4 εκατομμύρια ευρώ, καθαρά για λειτουργικές δαπάνες, έκλεισε την προηγούμενη χρονιά με ποσό άνω των 120 εκατομμυρίων, αποκτώντας επιτέλους πραγματικό περιεχόμενο να χρηματοδοτεί δασικά έργα».

Τη «νέα εποχή», η οποία ξεκίνησε με το Προεδρικό Διάταγμα του 2022, με το οποίο συστάθηκε η Γενική Γραμματεία Δασών περιέγραψε στην τοποθέτησή ο Γενικός Διευθυντής Δασών, κ. Ευάγγελος Γκουντούφας.

Ο κ. Γκουντούφας αναφέρθηκε στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και ανάπτυξης συνεργασιών με άλλα Υπουργεία, και ανέλυσε εκτενώς τα έργα, τα οποία προωθεί η Γενική Γραμματεία: «Όλα αυτά μας κάνουν ένα σύνολο πιστώσεων πάνω από 882 εκατομμύρια από όλες τις πηγές χρηματοδότησης και επίσης επιπλέον είναι οι μελέτες οι οποίες είναι της τάξης των 32,4 εκατομμυρίων ευρώ».

Συνοψίζοντας, είπε ότι όλες αυτές οι πρωτοβουλίες συνοψίζονται στο εξής: «Καταρχήν, εμπιστοσύνη από την πολιτική ηγεσία για τον σχεδιασμό, εισήγηση και υλοποίηση πολιτικών πρόληψης, αποκατάστασης, διατήρησης και ανάπτυξης των δασικών υποσυστημάτων. Συνέργεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων πολιτείας, τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικής κοινότητας και κοινωνίας. Παρεμβάσεις με αξιόπιστο, ταχύτατο και μετρήσιμο αποτέλεσμα προς όφελος των δασών, του περιβάλλοντος, της οικονομίας και της κοινωνίας».

Παρουσίαση: Με το βλέμμα στο χθες, ανταποκρινόμαστε στο σήμερα και οραματιζόμαστε το αύριο

