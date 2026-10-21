Fourlis: Πώς θωρακίζεται απέναντι στο ενεργειακό κόστος

Το αγκάθι του πετρελαίου κίνησης και το σχέδιο για τζίρο 800 εκατ. ευρώ το 2029

Το ενεργειακό κόστος και οι πιέσεις στις μεταφορές αποτελούν δύο από τις βασικές προκλήσεις που καλείται να διαχειριστεί ο όμιλος Fourlis στην προσπάθειά του να επιστρέψει σε υψηλότερα επίπεδα κερδοφορίας. Με στόχο πωλήσεις 800 εκατ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη έως 45 εκατ. ευρώ το 2029, η διοίκηση επιχειρεί να περιορίσει την έκθεση του ομίλου στις διακυμάνσεις των τιμών της ενέργειας, έχοντας ήδη προχωρήσει σε κινήσεις για τη σταθεροποίηση σημαντικών κατηγοριών κόστους.

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Γιάννης Βασιλάκος, κατά την παρουσίαση του τριετούς επιχειρηματικού σχεδίου στη χθεσινή investors day, η Fourlis έχει καταφέρει να σταθεροποιήσει το κόστος κατανάλωσης ενέργειας σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα από εκείνα που αντιμετωπίζει σήμερα. Αντίστοιχες κινήσεις έχουν γίνει και για τον περιορισμό της έκθεσης στις μεταβολές των επιτοκίων δανεισμού, με στόχο μεγαλύτερη προβλεψιμότητα των οικονομικών μεγεθών έως το 2029.

Δεν συνέβη, ωστόσο, το ίδιο με το πετρέλαιο κίνησης. Η άνοδος των τιμών του επηρέασε σημαντικά το μεταφορικό κόστος του ομίλου το 2026, με τον κ. Βασιλάκο να αναγνωρίζει ότι η διοίκηση δεν κινήθηκε αρκετά γρήγορα για να εξασφαλίσει ευνοϊκότερους όρους.

Όπως εξήγησε, όταν οι τιμές του πετρελαίου είχαν υποχωρήσει κοντά στα 95- 100 δολάρια το βαρέλι, εκτίμησε ότι η αγορά οδηγούνταν σε σταθεροποίηση. Η εξέλιξη των τιμών, ωστόσο, διέψευσε αυτή την προσδοκία, αφήνοντας τον όμιλο εκτεθειμένο σε νέες επιβαρύνσεις.

Για τον περιορισμό των επιπτώσεων, η διοίκηση προχώρησε σε επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων μεταφορών, με ιδιαίτερη έμφαση στη δραστηριότητα της IKEA, η οποία εμφανίζει τη μεγαλύτερη έκθεση στο συγκεκριμένο κόστος.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο, οι νέοι όροι δημιουργούν ένα δίχτυ προστασίας απέναντι σε περαιτέρω ανατιμήσεις, χωρίς πάντως να εξαλείφουν πλήρως τον κίνδυνο.

«Σήμερα, το να μπορείς να ελέγξεις έστω και ένα μέρος ενός κόστους που μοιάζει σχεδόν ανεξέλεγκτο αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα.

Συνολικά, έχουμε καταφέρει να θέσουμε υπό έλεγχο τους βασικούς παράγοντες κόστους που μας δημιούργησαν προβλήματα το 2026.

Αυτό μας επιτρέπει να έχουμε μεγαλύτερη βεβαιότητα για τις οικονομικές παραδοχές και την υλοποίηση του τριετούς επιχειρηματικού μας σχεδίου» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η διαχείριση αυτών των δαπανών αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την επίτευξη των στόχων της επόμενης τριετίας. Ο όμιλος επιδιώκει να αυξήσει τα λειτουργικά κέρδη στα 30–32 εκατ. ευρώ το 2027, από 15–17 εκατ. ευρώ φέτος, και στα 40–45 εκατ. ευρώ το 2029. Η συγκράτηση του ενεργειακού και μεταφορικού κόστους αποτελεί, επομένως, σημαντική παράμετρο για την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης.

Η σημασία της συγκράτησης του κόστους αποτυπώνεται και στις οικονομικές προβλέψεις του ομίλου για το 2026, το οποίο χαρακτηρίζεται μεταβατική χρονιά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που επιβεβαίωσε η διοίκηση, οι πωλήσεις αναμένεται να διαμορφωθούν στα 645 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 8,6%, με το περιθώριο μικτού κέρδους να κινείται κοντά στο 46,5%. Τα λειτουργικά κέρδη προβλέπεται να φτάσουν τα 15–17 εκατ. ευρώ, καθώς επιβαρύνονται από έκτακτες δαπάνες μετασχηματισμού ύψους 10,7 εκατ. ευρώ. Χωρίς αυτές τις επιβαρύνσεις, η λειτουργική κερδοφορία εκτιμάται στα 26–27 εκατ. ευρώ.

Για το 2026 προβλέπονται επίσης κέρδη προ φόρων 18–20 εκατ. ευρώ, στα οποία περιλαμβάνεται έκτακτο καθαρό κέρδος περίπου 8,5 εκατ. ευρώ από την πώληση της δραστηριότητας του Sofia South Ring Mall, ενώ ο καθαρός δανεισμός αναμένεται να διαμορφωθεί μεταξύ 65 και 70 εκατ. ευρώ.

Πέρα από τη διαχείριση του ενεργειακού κόστους, η βελτίωση της κερδοφορίας στηρίζεται και στην αναδιοργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η ενοποίηση των υποστηρικτικών λειτουργιών των IKEA, Intersport και Foot Locker αναμένεται να περιορίσει τις λειτουργικές δαπάνες, ενώ το νέο κέντρο διανομής της Inter IKEA στον Ασπρόπυργο, επιφάνειας 50.000 τετραγωνικών μέτρων, δημιουργεί πρόσθετα περιθώρια εξοικονόμησης στις μεταφορές και στη διαχείριση αποθεμάτων.

Το κέντρο εξυπηρετεί πέντε αγορές, επιτρέποντας ταχύτερο ανεφοδιασμό των καταστημάτων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Κύπρου, όπου ο χρόνος τροφοδοσίας περιορίζεται από εννέα σε τρεις εβδομάδες.

Στο πλαίσιο του επιχειρηματικού σχεδίου έως το 2029, η διοίκηση προβλέπει ότι το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας θα ενισχυθεί από 2,3%–2,6% φέτος σε 5,1%–5,6%, ενώ οι πωλήσεις θα αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό 6,5%–7,5%. Η επιδίωξη είναι η κερδοφορία να αυξάνεται ταχύτερα από τον κύκλο εργασιών, αξιοποιώντας τόσο τη συγκράτηση των δαπανών όσο και τις οικονομίες κλίμακας που δημιουργεί το νέο λειτουργικό μοντέλο.