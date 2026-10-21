Fourlis: Πώς θωρακίζεται απέναντι στο ενεργειακό κόστος

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη θα ξεπεράσει τον 1,5° Κελσίου ως το τέλος του αιώνα, ακόμη και στο πιο αισιόδοξο σενάριο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/10/2026 - 15:46
Το πρώτο φορτίο ρωσικού ντίζελ θα αναχωρήσει αύριο για τις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
21/10/2026 - 15:40
ΔΕΗ - WE4ALL: Συνεργασία για την ολιστική αναγέννηση της Βόρειας Εύβοιας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/10/2026 - 15:28
Ουκρανία: Η Ρωσία χτυπά και πάλι τον ενεργειακό τομέα
ΚΟΣΜΟΣ
21/10/2026 - 15:01
Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που ξήλωσε 25 χλμ καλωδίων χαλκού από εργοτάξιο στην περιοχή της Παιανίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/10/2026 - 14:33
Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας στηρίζει το Watergas Project του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/10/2026 - 14:00
Στ. Παπασταύρου: Εξετάζουμε μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εντός των δημοσιονομικών ορίων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/10/2026 - 13:22
Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος στο 11th Financial Times Energy Transition Summit
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/10/2026 - 12:25
Γ. Μανιάτης: Σκληρή ευρωπαϊκή απάντηση στη Λιβύη για το τουρκολιβυκό μνημόνιο – Ρητή στήριξη σε GSI και EastMed
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/10/2026 - 11:52
Οι βιώσιμες επενδύσεις συνεχίζουν να αυξάνονται σε ολόκληρη την ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/10/2026 - 11:31
COP17 του ΟΗΕ για τη Βιοποικιλότητα: Πλησιάζουμε στο 2030, οι κυβερνήσεις πρέπει να αναλάβουν δράση για τη φύση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/10/2026 - 11:00
Σταύρος Παπασταύρου σε Πάτμο και Λέρο: «Με έργα που δίνουν λύσεις, στηρίζουμε έμπρακτα τους νησιώτες μας»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/10/2026 - 10:42
Δημ. Τσιόδρας στο Ευρωκοινοβούλιο: Φρένο στην περαιτέρω αύξηση των τιμών της ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/10/2026 - 10:21
Ρένα Δούρου: Άλλη μια «επιτυχία» της εξωτερικής πολιτικής του κ. Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/10/2026 - 09:51
Σύλλογος ΕΠΑΦΗ: Ο νόμος α λα καρτ: Αποθήκευση προαιρετική για τα κέντρα δεδομένων και οι περικοπές των Διαχειριστών με δικά μας λεφτά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
21/10/2026 - 09:48
AIForum26: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ελλάδα σήμερα»
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
21/10/2026 - 09:13
ΠΑΣΟΚ: Πολύ αρνητική εξέλιξη στην κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου, από τη Βουλή της Λιβύης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/10/2026 - 08:59
Ειδικό φορολογικό καθεστώτος θέρμανσης για τη Δυτική Μακεδονία ζητούν τα εργατικά κέντρα της Περιφέρειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/10/2026 - 08:47
ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα απορρίπτει την έγκρισης του τουρκολιβυκού μνημονίου για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, από τη Βουλή της Λιβύης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/10/2026 - 08:25
Γιάννης Τριήρης: Το «οχυρό» του 25% για τον Μητσοτάκη και η θεωρία της «επιτυχημένης κατάρρευσης»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
21/10/2026 - 08:12
Ευρωπαϊκή βιομηχανία: Ανάσα 8 δισ. ευρώ από τα δωρεάν δικαιώματα ρύπων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/10/2026 - 08:09
Fourlis: Πώς θωρακίζεται απέναντι στο ενεργειακό κόστος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/10/2026 - 08:07
5 καθημερινές συσκευές που περιέχουν ραδιενεργά υλικά χωρίς να το ξέρουμε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/10/2026 - 06:33
«Δυσκολευόμουν να αναπνεύσω»: Το κρυφό πρόβλημα στο συστήματα θέρμανσης που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των ενοικιαστών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/10/2026 - 06:33
Το πλυντήριο ρούχων δεν στραγγίζει; Πώς θα γλιτώσετε τα έξοδα επισκευής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/10/2026 - 06:33
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενδύει 3,4 δισ. ευρώ σε έργα τεχνολογιών μηδενικών καθαρών εκπομπών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/10/2026 - 15:50
Τριπλή διεθνής αναγνώριση για τη VesselBot από Gartner, IDC και FreightWaves
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/10/2026 - 15:48
Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο του εθνικού διαλόγου για την Καινοτομία και την Τεχνητή Νοημοσύνη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/10/2026 - 15:46
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Γνωστοποιήθηκε η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της ENACT από θυγατρική της Motor Oil
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/10/2026 - 15:35
Καταγγελία ΣΥΦΩΕΛ στην Κομισιόν για περικοπές και αρνητικές τιμές φωτοβολταϊκών - Στο τελικό στάδιο οι προσφυγές για αποζημιώσεις
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/10/2026 - 15:27

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Fourlis: Πώς θωρακίζεται απέναντι στο ενεργειακό κόστος

Fourlis: Πώς θωρακίζεται απέναντι στο ενεργειακό κόστος
Άννα Διανά
Τετάρτη, 21/10/2026 - 08:07
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Το αγκάθι του πετρελαίου κίνησης και το σχέδιο για τζίρο 800 εκατ. ευρώ το 2029

Το ενεργειακό κόστος και οι πιέσεις στις μεταφορές αποτελούν δύο από τις βασικές προκλήσεις που καλείται να διαχειριστεί ο όμιλος Fourlis στην προσπάθειά του να επιστρέψει σε υψηλότερα επίπεδα κερδοφορίας. Με στόχο πωλήσεις 800 εκατ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη έως 45 εκατ. ευρώ το 2029, η διοίκηση επιχειρεί να περιορίσει την έκθεση του ομίλου στις διακυμάνσεις των τιμών της ενέργειας, έχοντας ήδη προχωρήσει σε κινήσεις για τη σταθεροποίηση σημαντικών κατηγοριών κόστους.

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Γιάννης Βασιλάκος, κατά την παρουσίαση του τριετούς επιχειρηματικού σχεδίου στη χθεσινή investors day, η Fourlis έχει καταφέρει να σταθεροποιήσει το κόστος κατανάλωσης ενέργειας σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα από εκείνα που αντιμετωπίζει σήμερα. Αντίστοιχες κινήσεις έχουν γίνει και για τον περιορισμό της έκθεσης στις μεταβολές των επιτοκίων δανεισμού, με στόχο μεγαλύτερη προβλεψιμότητα των οικονομικών μεγεθών έως το 2029.

Δεν συνέβη, ωστόσο, το ίδιο με το πετρέλαιο κίνησης. Η άνοδος των τιμών του επηρέασε σημαντικά το μεταφορικό κόστος του ομίλου το 2026, με τον κ. Βασιλάκο να αναγνωρίζει ότι η διοίκηση δεν κινήθηκε αρκετά γρήγορα για να εξασφαλίσει ευνοϊκότερους όρους.

Όπως εξήγησε, όταν οι τιμές του πετρελαίου είχαν υποχωρήσει κοντά στα 95- 100 δολάρια το βαρέλι, εκτίμησε ότι η αγορά οδηγούνταν σε σταθεροποίηση. Η εξέλιξη των τιμών, ωστόσο, διέψευσε αυτή την προσδοκία, αφήνοντας τον όμιλο εκτεθειμένο σε νέες επιβαρύνσεις.

Για τον περιορισμό των επιπτώσεων, η διοίκηση προχώρησε σε επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων μεταφορών, με ιδιαίτερη έμφαση στη δραστηριότητα της IKEA, η οποία εμφανίζει τη μεγαλύτερη έκθεση στο συγκεκριμένο κόστος.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο, οι νέοι όροι δημιουργούν ένα δίχτυ προστασίας απέναντι σε περαιτέρω ανατιμήσεις, χωρίς πάντως να εξαλείφουν πλήρως τον κίνδυνο.

«Σήμερα, το να μπορείς να ελέγξεις έστω και ένα μέρος ενός κόστους που μοιάζει σχεδόν ανεξέλεγκτο αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα.

Συνολικά, έχουμε καταφέρει να θέσουμε υπό έλεγχο τους βασικούς παράγοντες κόστους που μας δημιούργησαν προβλήματα το 2026.

Αυτό μας επιτρέπει να έχουμε μεγαλύτερη βεβαιότητα για τις οικονομικές παραδοχές και την υλοποίηση του τριετούς επιχειρηματικού μας σχεδίου» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η διαχείριση αυτών των δαπανών αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την επίτευξη των στόχων της επόμενης τριετίας. Ο όμιλος επιδιώκει να αυξήσει τα λειτουργικά κέρδη στα 30–32 εκατ. ευρώ το 2027, από 15–17 εκατ. ευρώ φέτος, και στα 40–45 εκατ. ευρώ το 2029. Η συγκράτηση του ενεργειακού και μεταφορικού κόστους αποτελεί, επομένως, σημαντική παράμετρο για την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης.

Η σημασία της συγκράτησης του κόστους αποτυπώνεται και στις οικονομικές προβλέψεις του ομίλου για το 2026, το οποίο χαρακτηρίζεται μεταβατική χρονιά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που επιβεβαίωσε η διοίκηση, οι πωλήσεις αναμένεται να διαμορφωθούν στα 645 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 8,6%, με το περιθώριο μικτού κέρδους να κινείται κοντά στο 46,5%. Τα λειτουργικά κέρδη προβλέπεται να φτάσουν τα 15–17 εκατ. ευρώ, καθώς επιβαρύνονται από έκτακτες δαπάνες μετασχηματισμού ύψους 10,7 εκατ. ευρώ. Χωρίς αυτές τις επιβαρύνσεις, η λειτουργική κερδοφορία εκτιμάται στα 26–27 εκατ. ευρώ.

Για το 2026 προβλέπονται επίσης κέρδη προ φόρων 18–20 εκατ. ευρώ, στα οποία περιλαμβάνεται έκτακτο καθαρό κέρδος περίπου 8,5 εκατ. ευρώ από την πώληση της δραστηριότητας του Sofia South Ring Mall, ενώ ο καθαρός δανεισμός αναμένεται να διαμορφωθεί μεταξύ 65 και 70 εκατ. ευρώ.

Πέρα από τη διαχείριση του ενεργειακού κόστους, η βελτίωση της κερδοφορίας στηρίζεται και στην αναδιοργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η ενοποίηση των υποστηρικτικών λειτουργιών των IKEA, Intersport και Foot Locker αναμένεται να περιορίσει τις λειτουργικές δαπάνες, ενώ το νέο κέντρο διανομής της Inter IKEA στον Ασπρόπυργο, επιφάνειας 50.000 τετραγωνικών μέτρων, δημιουργεί πρόσθετα περιθώρια εξοικονόμησης στις μεταφορές και στη διαχείριση αποθεμάτων.

Το κέντρο εξυπηρετεί πέντε αγορές, επιτρέποντας ταχύτερο ανεφοδιασμό των καταστημάτων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Κύπρου, όπου ο χρόνος τροφοδοσίας περιορίζεται από εννέα σε τρεις εβδομάδες.

Στο πλαίσιο του επιχειρηματικού σχεδίου έως το 2029, η διοίκηση προβλέπει ότι το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας θα ενισχυθεί από 2,3%–2,6% φέτος σε 5,1%–5,6%, ενώ οι πωλήσεις θα αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό 6,5%–7,5%. Η επιδίωξη είναι η κερδοφορία να αυξάνεται ταχύτερα από τον κύκλο εργασιών, αξιοποιώντας τόσο τη συγκράτηση των δαπανών όσο και τις οικονομίες κλίμακας που δημιουργεί το νέο λειτουργικό μοντέλο.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ενεργειακό κόστος: Πλήγμα στην κερδοφορία των επιχειρήσεων - Υποχωρούν οι επενδυτικές προσδοκίες
Ενεργειακό κόστος: Πλήγμα στην κερδοφορία των επιχειρήσεων - Υποχωρούν οι επενδυτικές προσδοκίες 20 Οκτωβρίου 2026
Ευρωπαϊκή βιομηχανία: Ανάσα 8 δισ. ευρώ από τα δωρεάν δικαιώματα ρύπων 21 Οκτωβρίου 2026
Ευρωπαϊκή βιομηχανία: Ανάσα 8 δισ. ευρώ από τα δωρεάν δικαιώματα ρύπων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος στο 11th Financial Times Energy Transition Summit
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος στο 11th Financial Times Energy Transition Summit

Ενεργειακό κόστος: Πλήγμα στην κερδοφορία των επιχειρήσεων - Υποχωρούν οι επενδυτικές προσδοκίες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ενεργειακό κόστος: Πλήγμα στην κερδοφορία των επιχειρήσεων - Υποχωρούν οι επενδυτικές προσδοκίες

Συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: Τονίζεται η ανάγκη αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους με βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: Τονίζεται η ανάγκη αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους με βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις

Κ. Τσουκαλάς: Όποιος ζει σε ενοίκιο, μετακινείται με όχημα και πληρώνει πετρέλαιο θέρμανσης, είναι καταδικασμένος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Τσουκαλάς: Όποιος ζει σε ενοίκιο, μετακινείται με όχημα και πληρώνει πετρέλαιο θέρμανσης, είναι καταδικασμένος

Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο diesel κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο diesel κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης

Κ. Χατζηδάκης: Η στήριξη θα συνεχιστεί όσο υπάρχει πρόβλημα στην αγορά ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Χατζηδάκης: Η στήριξη θα συνεχιστεί όσο υπάρχει πρόβλημα στην αγορά ενέργειας