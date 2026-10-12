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Ενεργειακή εκεχειρία Ρωσίας-Ουκρανίας: Η Κάγια Καλάς και η Αυστραλία χαιρετίζουν την πρόταση, εφόσον τηρηθεί από τη Μόσχα
Newsroom
Δευτέρα, 12/10/2026 - 10:53
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Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας χαιρέτισε σήμερα την ανακοίνωση μιας ενεργειακής εκεχειρίας μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, αν και πρόσθεσε ότι προτιμούσε μία «που θα περιλαμβάνει (τον όρο) ότι δεν θα σκοτωθούν άνθρωποι».

«Φυσικά θα χαιρετίσουμε την κατάληψη του πυρός μόλις αυτή τηρηθεί», δήλωσε η Καλά πριν από την έναρξη μιας συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο. «Δεν είμαστε ακόμη βέβαιοι ότι η Ρωσία θα συμμορφωθεί με αυτήν», πρόσθεσε, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Παράλληλα η Κάλας σημείωσε ότι: «ζητάμε από τις ΗΠΑ να εφαρμόσουν κυρώσεις (εις βάρος της Ρωσίας) ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να τερματίσουμε τον πόλεμο».

Εξάλλου και η Αυστραλία εξέφρασε την υποστήριξή της «στην ενεργειακή εκεχειρία» στον πόλεμο στην Ουκρανία, την οποία είχε αιφνιδιαστικά χθες Κυριακή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η Καμπέρα κάλεσε παράλληλα τη Μόσχα «να τερματίσει την αδικαιολόγητη εισβολή της».

«Η Αυστραλία υποστηρίζει μια ενεργειακή εκεχειρία που θα τηρείται από τη Ρωσία και θα συμβάλλει σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, με όρους που θα θέσει η Ουκρανία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του αυστραλιανού υπουργείου Εξωτερικών στο AFP.

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