Νέος Φωτοβολταϊκός Σταθμός στο Δήμο Φυλής για την ενίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής και τη δωρεάν Ηλεκτρική Ενέργεια

Υπεγράφη την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 στο Γραφείο του Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού, η συμπληρωματική σύμβαση για την κατασκευή νέου φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 1.162,965 kWp, ενισχύοντας σημαντικά το ενεργειακό έργο του Δήμου Φυλής.

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των δημοτικών φωτοβολταϊκών σταθμών θα ανέρχεται σε 3,56 MWp, οι οποίοι θα συνδεθούν στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ το προσεχές διάστημα. Στόχος είναι ο ενεργειακός συμψηφισμός των δημοτικών παροχών και η παροχή δωρεάν ηλεκτρικής ενέργειας σε ακόμη περισσότερους δημότες μέσω του προγράμματος ενεργειακού συμψηφισμού.

Η συμπληρωματική σύμβαση αφορά την κατασκευή της υπολειπόμενης ισχύος του αδειοδοτημένου φωτοβολταϊκού σταθμού, ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως η εγκεκριμένη ισχύς των 1.999,62 kWp. Κατά την αρχική σύμβαση είχε προβλεφθεί η κατασκευή ισχύος 836,40 kWp, καθώς οι Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης του ΔΕΔΔΗΕ εκδόθηκαν το 2023, περίπου έναν χρόνο μετά τη δημοσίευση της σχετικής διακήρυξης (30 Μαρτίου 2022), γεγονός που δεν επέτρεπε την πρόβλεψη του συνόλου του έργου κατά τον αρχικό σχεδιασμό.

Παράλληλα, για την ασφαλή διασύνδεση του νέου φωτοβολταϊκού σταθμού με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, προβλέπεται η κατασκευή επιπλέον οικίσκου Μέσης Τάσης, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΔΕΔΔΗΕ, λόγω των υπόγειων δικτύων στην περιοχή του έργου.

«Ο Νέος φωτοβολταϊκός Σταθμός, αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την ενεργειακή αυτονομία του Δήμου Φυλής, συμβάλλοντας στη μείωση του ενεργειακού κόστους, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής μέσω της παροχής δωρεάν ηλεκτρικής ενέργειας σε περισσότερα νοικοκυριά», σημείωσε σχετικά ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς.