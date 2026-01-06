Οι πρώτοι κλιματικοί μετανάστες εγκαταλείπουν την χώρα τους που βυθίζεται

Ειδικοί προειδοποιούν εδώ και τουλάχιστον τρεις δεκαετίες πως ένας από τους σημαντικότερους αντίκτυπους της κλιματικής αλλαγής θα είναι η αναγκαστική μετανάστευση ή μετακίνηση πληθυσμιακών ομάδων από τις πατρογονικές εστίες τους.

Οι πρώτοι κλιματικοί μετανάστες είναι γεγονός. Πολίτες του Τουβαλού - του απομακρυσμένου νησιωτικού κράτους του Ειρηνικού - έχουν αρχίσει να εγκαθίστανται στην Αυστραλία, ελπίζοντας πως θα κατορθώσουν να διατηρήσουν ζωντανούς τους δεσμούς με την νησιωτική τους πατρίδα που απειλείται από τη σταδιακή βύθιση λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας.

Περισσότερο από το ένα τρίτο του συνολικού πληθυσμού του Τουβαλού, που αριθμεί περίπου 11.000 κατοίκους, έχει ήδη υποβάλλει αίτηση για ειδική κλιματική βίζα μετανάστευσης στην Αυστραλία, στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας που υπεγράφη πριν από δύο χρόνια.

Για να αποφευχθεί η αποδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού του νησιωτικού κράτους, ο αριθμός των θεωρήσεων έχει περιοριστεί σε 280 ετησίως.

{https://www.youtube.com/shorts/87Dbaz79eNk}

Στο πρώτο κύμα των επιλεγμένων μεταναστών περιλαμβάνονται επαγγελματίες διαφορετικών ειδικοτήτων, όπως η πρώτη γυναίκα οδηγός περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος στο Τουβαλού, ένας οδοντίατρος και ένας πάστορας, ο οποίος επιδιώκει να διατηρήσει την πνευματική ζωή της κοινότητας χιλιάδες μίλια μακριά από την πατρίδα τους.

Το Τουβαλού θεωρείται ένα από τα κράτη που κινδυνεύουν περισσότερο από την κλιματική αλλαγή, καθώς αποτελείται από κοραλλιογενή νησιά διάσπαρτα στον Ειρηνικό Ωκεανό, μεταξύ Αυστραλίας και Χαβάης.

Στην πρωτεύουσα του Τουβαλού, το νησάκι Φουναφούτι, η στεριά έχει σε πολλά σημεία φάρδος όσο ένας δρόμος, με τις οικογένειες να ζουν κάτω από στέγες από ψάθα και τα παιδιά να παίζουν ποδόσφαιρο στον διάδρομο του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με προβλέψεις επιστημόνων της NASA, έως το 2050 οι καθημερινές παλίρροιες ενδέχεται να καλύπτουν το μισό Φουναφούτι, όπου ζει περίπου το 60% του πληθυσμού. Στο χειρότερο σενάριο, σχεδόν το 90% του κοραλλιογενούς νησιού θα μπορούσε να βρεθεί κάτω από το νερό.

Η αυστραλιανή κυβέρνηση τονίζει ότι οι κλιματικοί μετανάστες αναμένεται να συμβάλουν ενεργά στην κοινωνία, διατηρώντας παράλληλα ισχυρούς πολιτιστικούς και κοινωνικούς δεσμούς με την πατρίδα τους.

Πηγή: NBC News