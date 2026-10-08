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Ο Όμιλος AKTOR παραδίδει ένα σημαντικό έργο που θωρακίζει το Θριάσιο Πεδίο από πλημμυρικά φαινόμενα
Newsroom
Πέμπτη, 08/10/2026 - 14:23
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Ο Όμιλος AKTOR ολοκλήρωσε και παρέδωσε ένα πολύ σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο για την τοπική κοινωνία της Δυτικής Αττικής, που έρχεται να προστατεύσει καλύτερα την περιοχή από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, σε μία εποχή που η κλιματική κρίση δοκιμάζει τις αντοχές των υποδομών.

Πρόκειται για το έργο «Διευθέτηση Χειμάρρου Αγίου Γεωργίου (Γιαννούλας) Αν. Θριάσιο Πεδίο Αττικής, από Χ.Θ. 1+835,60 έως Χ.Θ. 9+335,00 (Σίφων Μόρνου)», προϋπολογισμού €10,3 εκατ., το οποίο παραδόθηκε σήμερα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ο χείμαρρος Αγίου Γεωργίου, συνολικού μήκους 7,5 χλμ., είναι ο δεύτερος σημαντικότερος χείμαρρος του Θριασίου Πεδίου, (μετά τον χείμαρρο Σαρανταπόταμο), με λεκάνη απορροής περίπου 110 km², μαζί με τους χειμάρρους Μαύρης Ώρας και Διυλιστηρίων. Ξεκινά από την Πάρνηθα και εισέρχεται στην πεδινή του κοίτη στο ύψος του σίφωνα του υδραγωγείου Μόρνου σε υψόμετρο 150 μ. περίπου, όπου είναι και το ανάντη τμήμα του συγκεκριμένου έργου. Στη συνέχεια, περνά ανατολικά του Ασπροπύργου και στο ύψος της Σιδηροδρομικής Γραμμής εκτρέπεται παράλληλα με αυτήν. Στο ύψος των Διυλιστηρίων, ο αγωγός εκτροπής ακολουθεί χάραξη παράλληλα προς το Δυτικό όριο των εγκαταστάσεών τους και αφού διασταυρωθεί με τη Νέα Εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, εκβάλλει στη θάλασσα.

Κύριος στόχος του έργου ήταν η ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας της ευρύτερης περιοχής, μέσω της βελτίωσης της παροχετευτικότητας του υδατορέματος, της σταθεροποίησης και οριοθέτησης της κοίτης, της προστασίας των γειτονικών υποδομών και της βελτίωσης της περιβαλλοντικής και αισθητικής εικόνας του υδατορέματος.

Στο έργο, εφαρμόστηκαν τεχνικές, ανάλογα με τις τοπικές υδραυλικές, γεωτεχνικές και μορφολογικές συνθήκες, όπως κατασκευές με συρματοκιβώτια, κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, αναβαθμοί, τοιχία αντιστήριξης, καθώς και έργα προστασίας έναντι διάβρωσης και υποσκαφής. Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε στις θέσεις διασταύρωσης του υδατορέματος με οδούς, γέφυρες και δίκτυα κοινής ωφέλειας, με στόχο την ασφαλή διέλευση των πλημμυρικών παροχών και την προστασία των υφιστάμενων υποδομών.

Στο πλαίσιο του έργο, πραγματοποιήθηκε σειρά σημαντικών εργασιών, όπως:

  • Επένδυση της κοίτης με συρματοκιβώτια, τραπεζοειδούς διατομής πάχους 0,50 m και πλάτους 3,0m και 5,0m ανάλογα με την θέση εφαρμογής.
  • Κατασκευή ορθογωνικών διατομών από οπλισμένο σκυρόδεμα, πλάτους 15μ.
  • Κατασκευή τεσσάρων νέων γεφυρών (Γ2, Γ3, Γ5 και Γ6).
  • Κατασκευή Παράκαμψης Γέφυρας Γ6 με δώδεκα οχετούς.
  • Έργο μερισμού για την ασφαλή διοχέτευση της πλημμυρικής παροχής σχεδιασμού.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού και διαμόρφωσης της κοίτης, έργα συγκράτησης φερτών υλών, έργα οδοποιίας και κατασκευή οκτώ ζωνών πρόσβασης για τη συντήρηση του ρέματος. Σε συγκεκριμένα σημεία κατασκευάστηκαν φρεατοπάσσαλοι και άλλα έργα αντιστήριξης για την προστασία γειτονικών κατασκευών και την εξασφάλιση της ευστάθειας των πρανών. Προβλέφθηκαν επίσης φυτοτεχνικές παρεμβάσεις και αποκατάσταση της βλάστησης, ώστε να επιτευχθεί η περιβαλλοντική και αισθητική ενσωμάτωση του έργου.

Το έργο κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό για την περιοχή του Θριασίου Πεδίου, η οποία παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη, ενώ κυριαρχούν οι μεικτές χρήσεις με κατοικίες, αγροτικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, καθώς και διάσπαρτες βιομηχανίες.

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