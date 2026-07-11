8 λάθη στο κλιματιστικό που υπερθερμαίνουν το σπίτι και πώς να τα αποφύγετε

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Οι καλοκαιρινοί καύσωνες γίνονται όλο και πιο συχνοί, καθιστώντας τη χρήση του κλιματιστικού απαραίτητη για την επιβίωσή μας στην πόλη.

Κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα, η σωστή λειτουργία του κλιματιστικού είναι καθοριστική για τη διατήρηση της δροσιάς και τη μείωση των ενεργειακών δαπανών.

Πολλοί πιστεύουν ότι το κλιματιστικό ψύχει τον εξωτερικό αέρα, όμως η πραγματικότητα είναι ότι αφαιρεί τη θερμότητα και την υγρασία από το εσωτερικό του σπιτιού και τις αποβάλλει στο περιβάλλον.

Για να επιτευχθεί η μέγιστη ενεργειακή απόδοση, οι ειδικοί του κλάδου HVAC επισημαίνουν τα συχνότερα λάθη που πρέπει να αποφεύγουμε.

Λανθασμένη ρύθμιση της θερμοκρασίας

Η υπερβολικά χαμηλή ρύθμιση του θερμοστάτη στον καύσωνα δεν ψύχει το σπίτι γρηγορότερα. Αντίθετα, καταπονεί άσκοπα τον συμπιεστή, αυξάνοντας κατακόρυφα την κατανάλωση ρεύματος.

Οι ειδικοί προτείνουν να διατηρείτε τον θερμοστάτη κοντά στους 26°C, μια θερμοκρασία που εξασφαλίζει την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και την ενεργειακή εξοικονόμηση.

Πλήρης απενεργοποίηση κατά την απουσία σας

Το να σβήνετε τελείως το κλιματιστικό όταν λείπετε για λίγες ώρες είναι ενεργειακά ασύμφορο.

Οι τοίχοι και τα έπιπλα συσσωρεύουν θερμότητα, με αποτέλεσμα η συσκευή να υπερλειτουργεί για να δροσίσει ξανά τον χώρο. Είναι προτιμότερο να ανεβάζετε τον θερμοστάτη κατά 3 με 4 βαθμούς και να κλείνετε τις κουρτίνες.

Παράλειψη της χρήσης του εξαερισμού

Η υγρασία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της ψύξης. Ένα ζεστό ντους γεμίζει το σπίτι με υδρατμούς, αυξάνοντας το θερμικό φορτίο που πρέπει να διαχειριστεί το κλιματιστικό.

Λειτουργώντας τον εξαερισμό του μπάνιου για 15 λεπτά μετά το ντους, μειώνετε την υγρασία και διευκολύνετε το έργο της μονάδας.

Μόνιμη χρήση της λειτουργίας Econ

Η οικονομική λειτουργία (Econ) μειώνει τον χρόνο λειτουργίας του συμπιεστή, κάτι που αποδίδει σε ήπιες ημέρες.

Σε συνθήκες παρατεταμένου καύσωνα όμως, η θερμοκρασία και η υγρασία αυξάνονται ταχύτερα από όσο μπορεί να διαχειριστεί αυτή η ρύθμιση. Στις ακραίες ζέστες, επιλέξτε την τυπική λειτουργία ψύξης σε σταθερή θερμοκρασία.

Παραμελημένα φίλτρα αέρα

Τα βρώμικα φίλτρα αποτελούν τη νούμερο ένα αιτία δυσλειτουργίας. Η συσσωρευμένη σκόνη εμποδίζει τη ροή του αέρα, αναγκάζοντας το σύστημα να καταναλώνει περισσότερη ενέργεια, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να παγώσει το στοιχείο.

Η αντικατάσταση ή ο καθαρισμός τους κάθε 30 ημέρες το καλοκαίρι κρίνεται απαραίτητος.

Μαγείρεμα και χρήση φούρνου

Η χρήση της κουζίνας τις ώρες της μεγάλης ζέστης απελευθερώνει τεράστια ποσά θερμότητας στο εσωτερικό του σπιτιού. Αυτό αναγκάζει το κλιματιστικό να δουλεύει στο κόκκινο. Προτιμήστε κρύα γεύματα ή το ψήσιμο σε εξωτερικό χώρο, και αν πρέπει να μαγειρέψετε, χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε τον απορροφητήρα.

Φραγμένα στόμια και περσίδες αέρα (για ολοκληρωμένα συστήματα ψύξης)

Το κλείσιμο των περσίδων σε δωμάτια που δεν χρησιμοποιούνται, ή η κάλυψή τους με έπιπλα, δεν ανακατευθύνει τη δροσιά, όπως λανθασμένα πιστεύεται.

Αντίθετα, διαταράσσει την πίεση στους αεραγωγούς και μειώνει την απόδοση. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα στόμια έχουν τουλάχιστον μερικά εκατοστά ελεύθερου χώρου γύρω τους.

Αδιαφορία για την εξωτερική μονάδα

Ο συμπυκνωτής στο εξωτερικό περιβάλλον χρειάζεται χώρο για να αποβάλλει τη θερμότητα. Φύλλα, κλαδιά ή η απευθείας έκθεση στον καυτό ήλιο μειώνουν σημαντικά την ψυκτική του ικανότητα. Καθαρίζετε τακτικά την περιοχή γύρω από τη μονάδα και εξασφαλίστε της επαρκή σκίαση για βέλτιστη ενεργειακή απόδοση.

Πηγή: marthastewart.com