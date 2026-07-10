ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ν. Ανδρουλάκης: Δίκαιη πράσινη μετάβαση που θα δώσει ανθεκτικότητα στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/07/2026 - 11:40
Χριστίνα Ταρνανίδου: Σύγχρονα «εργαλεία» για μια αποτελεσματική, ανθεκτική και βιώσιμη αγορά ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
10/07/2026 - 11:17
Για πρώτη φορά δυνατότητα για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι και αυτόνομες μπαταρίες σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/07/2026 - 10:35
Παρασύρης: Επιχείρηση «στημένο ολιγοπώλιο και στην αποθήκευση ενέργειας»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/07/2026 - 10:32
Energean: Επενδύσεις δισεκατομμυρίων και η πρώτη γεώτρηση μετά από τέσσερις δεκαετίες
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/07/2026 - 09:17
Σύσκεψη Διαχειριστών για τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου, σήμερα στην Αθήνα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/07/2026 - 08:34
Ν. Τσάφος: Ταχύτερες επενδύσεις, φθηνότερη ενέργεια και ισχυρότερα δίκτυα το κοινό μήνυμα για την ενεργειακή μετάβαση
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
10/07/2026 - 08:15
Μ. Μανουσάκης: Προς το εθνικό συμφέρον ο εξηλεκτρισμός της οικονομίας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
10/07/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Με απόφαση Θεοδωρικάκου η ακρίβεια … δεν θα κάνει διακοπές
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
10/07/2026 - 08:09
Υδρογονάνθρακες: «Κλειδώνει» η βάση υποστήριξης και κατατίθεται η ΜΠΕ- Πιο κοντά η γεώτρηση στο Block 2
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/07/2026 - 08:02
ΑKTOR- Motor Oil: Το deal που φέρνει πιο κοντά την τελική επενδυτική απόφαση για το FSRU της Dioriga Gas
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/07/2026 - 08:00
Γιατί δεν πρέπει ποτέ να αφήνετε πολύ άδειο χώρο στην κατάψυξη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/07/2026 - 06:39
Ποιος είναι ο «κανόνας των 11 βαθμών» για το κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/07/2026 - 06:39
Σ. Παπασταύρου: Υπόδειγμα διεθνούς συνεργασίας η ενέργεια - Κρίσιμος ο ρόλος της Ελλάδας στη νέα αρχιτεκτονική
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/07/2026 - 15:44
Συνεργασία Δήμου Θεσσαλονίκης – Πειραιώς με ορατό αποτύπωμα στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στον πολιτισμό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09/07/2026 - 15:29
Ο Ιούνιος ήταν ο θερμότερος στα χρονικά στη δυτική Ευρώπη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09/07/2026 - 15:05
Αρναούτογλου: Η Ελλάδα δεν μπορεί να παραμένει ουραγός στην ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/07/2026 - 14:27
Η METLEN και ο Όμιλος Τσάκου επισφράγισαν την έναρξη της συνεργασίας τους για την ανάπτυξη ενός από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα ΑΠΕ στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/07/2026 - 13:48
Η Italgas και η Naturgy ενισχύουν τη συνεργασία τους στα δίκτυα φυσικού αερίου, την καινοτομία και την ενεργειακή μετάβαση
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/07/2026 - 13:25
ΔΕΗ: Φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι και την επιχείρηση χωρίς κόστος εξοπλισμού
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/07/2026 - 13:13
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με τον Υπουργό και την ηγεσία του ΥΠΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/07/2026 - 12:34
Η Schneider Electric στην 1η θέση του Gartner® Top 25 Supply Chain για τέταρτη συνεχή χρονιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/07/2026 - 11:54
Γ. Μανιάτης: Τι απέγιναν τα 7,5 δις ευρώ που υποσχέθηκε ο κ. Μητσοτάκης στη Δυτική Μακεδονία για την απολιγνιτοποίηση;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/07/2026 - 11:49
CR Index Awards 2026: Οι Ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί του Δημοσίου που διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους στα ESG Ratings
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/07/2026 - 10:45
Ρύθμιση για ρήτρα απολιγνιτοποίησης κατέθεσε ο Κωστής Χατζηδάκης στη Βουλή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/07/2026 - 10:41
ElvalHalcor: Ισχυρή συμβολή σε οικονομία, εξαγωγές και απασχόληση σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/07/2026 - 10:30
Στο 2,5% αυξήθηκε το επιτόκιο του ομολογιακού €300 εκατ. της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/07/2026 - 10:10
Λουμάκης (ΣΠΕΦ): Δεν χρειάζεται «προσάναμμα» με τιτλοποίηση έργων του ΕΛΑΠΕ η αγορά των PPAs για να εκκινήσει
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/07/2026 - 10:05
Κ. Γκίλφοϊλ: Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/07/2026 - 09:34
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τις δημοπρασίες για τη διάθεση Ανταγωνιστικής Μεταφορικής Ικανότητας σε Σημεία Εισόδου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/07/2026 - 09:21

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Χριστίνα Ταρνανίδου: Σύγχρονα «εργαλεία» για μια αποτελεσματική, ανθεκτική και βιώσιμη αγορά ενέργειας

Χριστίνα Ταρνανίδου: Σύγχρονα «εργαλεία» για μια αποτελεσματική, ανθεκτική και βιώσιμη αγορά ενέργειας
Newsroom
Παρασκευή, 10/07/2026 - 11:17
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η ανάγκη αξιοποίησης σύγχρονων χρηματοοικονομικών και κανονιστικών εργαλείων για τη διαμόρφωση μιας ανθεκτικής και βιώσιμης αγοράς ενέργειας βρέθηκε στο επίκεντρο της παρέμβασης της Χριστίνας Ταρνανίδου στο 30th Annual Roundtable του Economist.

Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εμπορικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Senior Partner της Sardelas Petsa Law Firm, συμμετείχε στο πάνελ με τίτλο «Re-invigorating the Green Transition through Innovation, Flexibility and Inclusiveness», μαζί με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Τσάφο και τον πρώην Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία Frans Timmermans, μεταξύ άλλων, και ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της καινοτομίας, των ενεργειακών χρηματοοικονομικών προϊόντων και της κανονιστικής ωριμότητας στην επιτυχή υλοποίηση της ευρωπαϊκής πράσινης μετάβασης.

Με αφορμή την πολυετή επαγγελματική της εμπειρία στη διαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου και στη νομική υποστήριξη ενεργειακών έργων και συναλλαγών, η κα Ταρνανίδου στην τοποθέτησή της υπογράμμισε ότι η ορθή νομική καθοδήγηση αποτελεί πλέον κρίσιμο παράγοντα για την ασφαλή και αποτελεσματική αξιοποίηση των σύγχρονων κανονιστικών και χρηματοοικονομικών εργαλείων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην έννοια της «εργαλειοποίησης» των ενεργειακών αγορών, έναντι των προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η ενεργειακή αγορά, ενώ επισήμανε ότι η αποτελεσματική λειτουργία τους προϋποθέτει την αξιοποίηση σύγχρονων χρηματοοικονομικών προϊόντων, κανονιστικών μηχανισμών και υποδομών, οι οποίοι διασφαλίζουν τη διαφάνεια, τη σταθερότητα και την ορθή διαχείριση των κινδύνων.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε τις σημαντικότερες εξελίξεις που έχουν διαμορφώσει τη σύγχρονη ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι οι ευρωπαϊκές αγορές διαθέτουν πλέον την απαραίτητη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις διαφορετικές ανάγκες των συμμετεχόντων με μεγαλύτερη ευελιξία και ασφάλεια. Εστίασε ιδίως:

  • στα προϊόντα χονδρικής των οργανωμένων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής σύζευξης αγορών (EU Market Coupling),
  • στις προηγμένες διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου και εκκαθάρισης συναλλαγών (EU Clearing Regulations), που ενισχύουν την ασφάλεια των αγορών και περιορίζουν τους συστημικούς κινδύνους,
  • στα χρηματοοικονομικά προϊόντα των οργανωμένων και εξωχρηματιστηριακών (OTC) αγορών, τα οποία παρέχουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα αποτελεσματικής αντιστάθμισης των κινδύνων τους, (EU Markets in Financial Instruments Regulations)
  • καθώς και στις σύγχρονες μορφές Συμβάσεων Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Power Purchase Agreements - PPAs), οι οποίες ενισχύουν την ανάπτυξη της καθαρής ενέργειας, την επενδυτική ασφάλεια και τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα της αγοράς.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο πλαίσιο του Συνεδρίου, η κα Ταρνανίδου υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά έχει επιτύχει υψηλό βαθμό ρυθμιστικής σύγκλισης και εποπτικής ωριμότητας, μέσα από τη στενή συνεργασία των ενεργειακών και χρηματοπιστωτικών εποπτικών αρχών, όπως η ACER, η ESMA, η ΡΑΑΕΥ και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Τόνισε, ωστόσο, ότι η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων του προϋποθέτει υψηλό επίπεδο ενημέρωσης, εξειδίκευσης και υπεύθυνης στάσης από όλους τους συμμετέχοντες.

Σχετικά με την πρόσφατη εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) από το Euronext και τις πιθανές επιπτώσεις της στην ελληνική αγορά ενέργειας, η κα Ταρνανίδου επισήμανε ότι η εξέλιξη αυτή αναμένεται εύλογα να επηρεάσει και το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (HEnEx), δεδομένης της έμμεσης συμμετοχής του Euronext στην ιδιοκτησιακή του δομή.

Σύμφωνα με την κα Ταρνανίδου, πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η πλήρης διατήρηση της συμβατότητας με το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως επεσήμανε, η ελληνική ενεργειακή αγορά έχει ήδη υιοθετήσει το σύνολο των βασικών ευρωπαϊκών μηχανισμών και διαθέτει υψηλό βαθμό εναρμόνισης με τις αντίστοιχες αγορές της Ευρώπης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη διεύρυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις οργανωμένες ενεργειακές αγορές. Αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οι οποίες έχουν ενσωματωθεί και στην ελληνική αγορά, όπως η πλατφόρμα PPA Platform του HEnEx, η ανάπτυξη εναλλακτικών ρόλων συμμετοχής και η δυνατότητα συμμετοχής τόσο εκκαθαριστικών όσο και μη εκκαθαριστικών μελών, με την υποστήριξη του τραπεζικού συστήματος.

Ως Χρυσός Χορηγός του 30th Annual Roundtable του Economist, η Sardelas Petsa Law Firm συμμετέχει ενεργά στον δημόσιο διάλογο για τις μεγάλες προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης και της βιώσιμης ανάπτυξης, συμβάλλοντας με εξειδικευμένη νομική γνώση και διεθνή εμπειρία στη διαμόρφωση λύσεων για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ν. Τσάφος: Ταχύτερες επενδύσεις, φθηνότερη ενέργεια και ισχυρότερα δίκτυα το κοινό μήνυμα για την ενεργειακή μετάβαση
Ν. Τσάφος: Ταχύτερες επενδύσεις, φθηνότερη ενέργεια και ισχυρότερα δίκτυα το κοινό μήνυμα για την ενεργειακή μετάβαση 10 Ιουλίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σεμινάριο: Το νέο πλαίσιο για τις ΑΠΕ - Οι αλλαγές σε Αδειοδότηση, Αγορά Ενέργειας και οι επιπτώσεις στην Επενδυτική Ανάπτυξη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Σεμινάριο: Το νέο πλαίσιο για τις ΑΠΕ - Οι αλλαγές σε Αδειοδότηση, Αγορά Ενέργειας και οι επιπτώσεις στην Επενδυτική Ανάπτυξη

Κυρ. Μητσοτάκης: Δεν έχουμε πραγματική ενεργειακή αγορά στην Ευρώπη αλλά κατακερματισμένη αγορά ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Μητσοτάκης: Δεν έχουμε πραγματική ενεργειακή αγορά στην Ευρώπη αλλά κατακερματισμένη αγορά ενέργειας

Στ. Παπασταύρου: Η Ευρώπη να προχωρήσει στη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Παπασταύρου: Η Ευρώπη να προχωρήσει στη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς ενέργειας

Ηλεκτρισμός: Οι ΑΠΕ συγκρατούν τη χονδρική τιμή- Στις χαμηλότερες της Ευρώπης η ελληνική αγορά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ηλεκτρισμός: Οι ΑΠΕ συγκρατούν τη χονδρική τιμή- Στις χαμηλότερες της Ευρώπης η ελληνική αγορά

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καλούνται να προετοιμασθούν για «παρατεταμένη αναστάτωση» στις αγορές ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καλούνται να προετοιμασθούν για «παρατεταμένη αναστάτωση» στις αγορές ενέργειας

Στο επίκεντρο του Eurogroup οι αγορές ενέργειας και τα μέτρα πολιτικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο επίκεντρο του Eurogroup οι αγορές ενέργειας και τα μέτρα πολιτικής