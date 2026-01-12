Ορόσημο το 2026 για την εμπέδωση της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης για την ΝΑ Ευρώπη

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

Ορόσημο το 2026 για την εμπέδωση της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης για την ΝΑ Ευρώπη
Newsroom
Δευτέρα, 12/01/2026 - 09:20

Σημαντικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της κατοχύρωσης του ρόλου της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης της ΝΑ Ευρώπης και ειδικότερα ως πύλης εισόδου για υγροποιημένο φυσικό αέριο που θα αεριοποιείται και θα διοχετεύεται στις χώρες της περιοχής μέσω του ελληνικού συστήματος αναμένονται μέσα στο έτος.

"Κλειδί" στο όλο ζήτημα αποτελεί η ενεργοποίηση του "κάθετου" διαδρόμου που ξεκινά από την Ελλάδα και καταλήγει στην Ουκρανία και ειδικότερα των τριών οδεύσεων (με αντίστοιχες αφετηρίες από τους σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου Ρεβυθουσας, Αλεξανδρούπολης και το σημείο σύνδεσης με τον ΤΑΡ).

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η τελευταία δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο για τη δέσμευση χωρητικότητας στα συστήματα αγωγών που μεσολαβούν από την Ελλάδα μέχρι την Ουκρανία δεν προσέλκυσε ενδιαφέρον από προμηθευτές, γεγονός που αποδίδεται στις νομικές - ρυθμιστικές εκκρεμότητες στο πλαίσιο που διέπει τις εν λόγω οδούς εφοδιασμού. Οι δημοπρασίες που έπονται μέσα στη χρονιά θα αποτελέσουν κρίσιμα τεστ για την επίλυση των εκκρεμοτήτων αυτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες στις Βρυξέλλες και την προσέλκυση επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.

Το ζήτημα πάντως, όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνδέεται άμεσα εκ των πραγμάτων με την δέσμευση της ΕΕ - στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ - για αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου, πετρελαίου και προϊόντων πυρηνικής ενέργειας ύψους 750 δισ. δολαρίων ως το 2028. Η επίτευξη του στόχου, όπως τόνιζαν, προϋποθέτει την πλήρη αξιοποίηση του κάθετου διαδρόμου. Γεγονός που σημαίνει ότι με την πάροδο του χρόνου, εφόσον δεν υπάρχει πρόοδος, είναι πιθανό να εκδηλωθεί παρέμβαση του αμερικανικού παράγοντα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη εξάλειψη των εκκρεμοτήτων.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν τέλος ότι σύντομα θα εκκινήσει η διαδικασία για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ προκειμένου να εξασφαλιστούν τα κεφάλαια που απαιτούνται για την χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος του Διαχειριστή. Πρόκειται για επενδύσεις άνω των 6 δισ. ευρώ ως το 2030 με επίκεντρο την ανάπτυξη διεθνών και εγχώριων διασυνδέσεων αλλά και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/01/2026 - 09:40

