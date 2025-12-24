Protergia Powergiving: Ένας χρόνος εμπιστοσύνης, προσφοράς και ουσιαστικής επιβράβευσης

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Protergia Powergiving: Ένας χρόνος εμπιστοσύνης, προσφοράς και ουσιαστικής επιβράβευσης

Protergia Powergiving: Ένας χρόνος εμπιστοσύνης, προσφοράς και ουσιαστικής επιβράβευσης
Newsroom
Τετάρτη, 24/12/2025 - 10:51
  • 332 νικητές ProtergiaPowergiving
  • 132 τυχεροί κέρδισαν συνολικά χρηματικά έπαθλα ύψους 000€
  • 200 πελάτες απολαμβάνουν δωρεάν τους λογαριασμούς ενέργειάς τους για έναν ολόκληρο χρόνο

Με μια γιορτινή βραδιά γεμάτη φως, χαμόγελα και θετική ενέργεια, η Protergia, η ενέργεια της METLEN, ολοκλήρωσε χθες 22 Δεκεμβρίου τη μεγαλύτερη ενέργεια επιβράβευσης πελατών που έχει υλοποιηθεί ποτέ στον κλάδο της ενέργειας στην Ελλάδα. Οι μεγάλοι νικητές της 12ης κλήρωσης Protergia Powergiving ανακοινώθηκαν ζωντανά μέσα από το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό, στο Πεδίον του Άρεως, σηματοδοτώντας το εορταστικό κλείσιμο μιας πρωτοβουλίας που κράτησε έναν ολόκληρο χρόνο.

Επενδύοντας διαχρονικά στην καινοτομία, την εξυπηρέτηση και τη στήριξη των πελατών της, η Protergia εμπνεύστηκε και υλοποίησε το Powergiving: μια έμπρακτη πρωτοβουλία ανταπόδοσης προς όλους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025 πραγματοποιήθηκαν 12 μηνιαίες κληρώσεις, με 111 νικητές κάθε μήνα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νικητών σε 1.332.

Συγκεκριμένα:

  • 132 τυχεροί κέρδισαν συνολικά χρηματικά έπαθλα ύψους 1.200.000€,
  • ενώ 1.200 πελάτες απολαμβάνουν δωρεάν τους λογαριασμούς ενέργειάς τους για έναν ολόκληρο χρόνο.

Η κορύφωση της ενέργειας ήρθε μέσα από τη μεγάλη Χριστουγεννιάτικη κλήρωση, με την ανακοίνωση των μεγάλων νικητών live από το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό, μετατρέποντας τη στιγμή σε μια γιορτή χαράς και αισιοδοξίας.

Μάθετε εάν είστε εσείς ένας από τους τυχερούς νικητές εδώ.

Και μην ξεχνάτε! Το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως θα έχει ανοικτές τις πύλες του καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών και μέχρι τις 6 Ιανουαρίου, 2026. Με δωρεάν είσοδο και πολλές εκπλήξεις για όλους: Χειροτεχνίες, κατασκευές, γιορτινό face painting, θεματικά παιχνίδια και πλούσια δώρα και φυσικά με τα Protergia Magic Lights, την απόλυτη εμπειρία ενός συγχρονισμένου φωτιστικού show. Παράλληλα, η γιορτινή ατμόσφαιρα ντύνεται μουσικά με μοναδικές συναυλίες αγαπημένων καλλιτεχνών. Το πλήρες πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ.

Καλές γιορτές σε όλους, με περισσότερη ενέργεια σε κάθε στιγμή!

Μάθετε περισσότερα για το Protergia Powergiving και τους όρους συμμετοχής στην επίσημη σελίδα: protergia.gr/powergiving, ενώ στα social media της Protergia σας περιμένουν αποκλειστικά βίντεο με δηλώσεις νικητών και μοναδικό περιεχόμενο για το Powergiving!

*Κατά την διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης ανακοινώνονται μόνο οι νικητές των χρηματικών επάθλων ενώ στο site (protergia.gr/powergiving) αναρτώνται όλοι οι νικητές. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, κοινοποιούνται μόνο τα αρχικά ονοματεπώνυμου και η περιοχή στην οποία βρίσκεται η νικητήρια παροχή του (πχ. ΜΠ από Μαρούσι Αττικής). Προς διευκόλυνση της διαδικασίας κάθε παροχή πελάτη έχει αύξοντα αριθμό ώστε η κλήρωση να γίνεται με αυτό τον αριθμό διατηρώντας την διαδικασία διάφανή και ασφαλή χωρίς να εκθέτουμε ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία των πελατών μας. Όλοι οι νικητές προβλέπεται να ενημερωθούν και επίσημα από την εταιρεία για την αποδοχή του δώρου τους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΕΔΔΗΕ: Αναρτήθηκαν τα Ενημερωτικά Σημειώματα Τιμολόγησης των Παραγωγών ΑΠΕ που δραστηριοποιούνται στα ΜΔΝ
ΔΕΔΔΗΕ: Αναρτήθηκαν τα Ενημερωτικά Σημειώματα Τιμολόγησης των Παραγωγών ΑΠΕ που δραστηριοποιούνται στα ΜΔΝ 24 Δεκεμβρίου 2025
Το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας του ΑΔΜΗΕ στον Άγιο Στέφανο επισκέφθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 24 Δεκεμβρίου 2025
Το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας του ΑΔΜΗΕ στον Άγιο Στέφανο επισκέφθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το Protergia Powergiving συνεχίζεται δυναμικά με τη 2η κλήρωση του 2025 και 111 νέους τυχερούς νικητές!
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Το Protergia Powergiving συνεχίζεται δυναμικά με τη 2η κλήρωση του 2025 και 111 νέους τυχερούς νικητές!