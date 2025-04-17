Υπό πίεση τα ευάλωτα νοικοκυριά από ρεύμα, θέρμανση και έξοδα στέγασης

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σταύρος Παπασταύρου: Σε δύο εβδομάδες η Chevron για τις υπογραφές στην Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/02/2026 - 12:41
Διενέργεια δύο ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 12:08
Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της εταιρίας τσιμεντοειδών «Vracs De L’Estuaire» στη Γαλλία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
02/02/2026 - 11:38
Φ. Τίμερμανς: Η Πράσινη Συμφωνία παραμένει μονόδρομος - Η Ελλάδα να γίνει ενεργειακός κόμβος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 11:18
ATLANTIC SEE LNG TRADE: Πρώτη εμπορική συμφωνία πώλησης αμερικανικού LNG στην Ουκρανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/02/2026 - 10:49
Λουμάκης: Διαφορετικά τα δεδομένα μεταξύ standalone και behind the meter μπαταριών σε έργα ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 10:47
Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα και άλλες 15 χώρες να αποχωρήσει από τη Συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 10:07
Πτωτικές τιμές στο πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ πως επιδιώκει συμφωνία με το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
02/02/2026 - 09:48
Έναρξη του έργου LIFE SIP GR Blue – «Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 09:37
Γιάννης Μανιάτης: Με ενεργειακή απομόνωση κινδυνεύει η Κύπρος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 09:09
Η METLEN εξασφάλισε χρηματοδότηση για νέο φωτοβολταϊκό έργο στην Ιταλία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 08:50
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο 43ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 08:40
Γιάννης Τριήρης: Συνταγματική αναθεώρηση ή συνταγματική εκτροπή;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
02/02/2026 - 08:12
«Πρεμιέρα» για τα πορτοκαλί τιμολόγια και διατήρηση χρεώσεων από τους προμηθευτές για τον Φεβρουάριο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 08:09
ΕΛΥΚΩ: Στα 550 εκατ. ευρώ το σωρευτικό έλλειμμα – Προειδοποίηση προμηθευτών για πιέσεις στην αγορά και τα τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 08:06
Πώς η κλιματική κρίση συνιστά απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 06:45
Φορτίζει πιο γρήγορα το κινητό σε λειτουργία πτήσης; Τι δείχνουν οι δοκιμές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/02/2026 - 06:45
Τα 8 χειρότερα σημεία για να τοποθετήσετε ένα ηλεκτρικό σώμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/02/2026 - 06:46
Πότε έρχεται το «Ανακαινίζω - Αναβαθμίζω» - Τα τελευταία νέα για τη νέα επιδότηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/02/2026 - 08:51
Ειδικός ξεκαθαρίζει τον μεγαλύτερο μύθο γύρω από τις αντλίες θερμότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 15:51
Συνάντηση μελών της Επιτροπής Ενέργειας του AmChamGR με τον Τζόσουα Βολτς, ειδικό απεσταλμένο για την Ενεργειακή Ολοκλήρωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 15:46
Ζελένσκι: Δεν υπάρχει συμβιβασμός για το εδαφικό ζήτημα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
30/01/2026 - 15:37
ΕΣΠΕΝ για ΕΛΥΚΩ: ανάγκη άμεσης και επίσημης ενημέρωσης για το έλλειμμα και τις υποχρεώσεις της Πολιτείας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/01/2026 - 15:03
Πάνος Ξενοκώστας (ΟΝΕΧ): Τα ναυπηγεία είναι οι θυροφύλακες της ενεργειακής ανεξαρτησίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 14:34
Το ZAP Taxi Club στο 9ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης: Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μετάβαση των ταξί στην ηλεκτροκίνηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 14:00
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Αδικαιολόγητες αυξήσεις στις αμοιβές στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ και οι επιπτώσεις στους καταναλωτές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/01/2026 - 13:03
Άμεσες ενέργειες για ενίσχυση της ανθεκτικότητας των νησιών απέναντι στην κλιματική κρίση, ζητά από την Κομισιόν ο Δημήτρης Τσιόδρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/01/2026 - 12:24
ΔΑΠΕΕΠ: Διαδικασία κατάθεσης μεταβολών συμβάσεων ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
30/01/2026 - 11:35
Επιτυχής ολοκλήρωση διάθεσης ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας €350 εκ. λήξης 2031 από την Titan Global Finance Plc
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 10:45
Προεδρικό διάταγμα Τραμπ για επιπρόσθετους δασμούς σε κάθε χώρα που πουλάει πετρέλαιο στην Κούβα
ΚΟΣΜΟΣ
30/01/2026 - 10:13

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Υπό πίεση τα ευάλωτα νοικοκυριά από ρεύμα, θέρμανση και έξοδα στέγασης

Υπό πίεση τα ευάλωτα νοικοκυριά από ρεύμα, θέρμανση και έξοδα στέγασης
Άννα Διανά
Πέμπτη, 17/04/2025 - 08:00

«Θηλιά» το κόστος ενέργειας για τα φτωχά νοικοκυριά, με την αδυναμία πληρωμής λογαριασμών ρεύματος και θέρμανσης να αναδεικνύεται σε βασική πηγή υλικής στέρησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών του 2024 (περίοδος αναφοράς εισοδήματος το 2023) της ΕΛΣΤΑΤ, το 56,1% του φτωχού πληθυσμού δηλώνει ότι δυσκολεύεται να εξοφλήσει στην ώρα του πάγιους λογαριασμούς — όπως ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και φυσικό αέριο — ενώ το 43,6% δηλώνει πως δεν έχει τη δυνατότητα για ικανοποιητική θέρμανση τον χειμώνα. Το 88,9% των φτωχών δηλώνει ότι το κόστος στέγασης συνολικά αποτελεί επιβάρυνση, σε μία εικόνα όπου η ενέργεια συνδέεται άμεσα με την καθημερινή πίεση επιβίωσης.

Γενικότερα οικονομική δυσκολία να καλύψει έκτακτες, αλλά αναγκαίες δαπάνες ύψους περίπου 480 ευρώ, δηλώνει το 81,9% του φτωχού πληθυσμού και το 34,6% του μη φτωχού της χώρας. Ενώ, το ποσοστό του πληθυσμού που στερείται τουλάχιστον 7 από έναν κατάλογο 13 αγαθών και υπηρεσιών ανέρχεται σε 14%.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα:

Η υλική και κοινωνική στέρηση το 2024 (δείκτης «Ευρώπη 2030») αυξήθηκε κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2023 (13,5%) στο σύνολο του πληθυσμού. Προκύπτει μείωση της υλικής και κοινωνικής στέρησης για τα παιδιά ηλικίας 0- 17 ετών, η οποία ανέρχεται σε 1,7 ποσοστιαίες μονάδες το 2024 (13,9%) σε σχέση με το 2023 (15,6%). Όσον αφορά στην ηλικιακή ομάδα των ατόμων 65 ετών και άνω, παρατηρείται αύξηση της υλικής και κοινωνικής στέρησης κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες το 2024 (12,8%) σε σχέση με το 2023 (12,3%). Στις ηλικίες 18 έως 64 ετών παρατηρείται αύξηση της υλικής και κοινωνικής στέρησης κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες το 2024 (14,4%) σε σχέση με το 2023 (13,5%).

Με βάση τα στοιχεία, διαπιστώνεται κυρίως η οικονομική αδυναμία του πληθυσμού να αντικαταστήσουν τα φθαρμένα έπιπλα (56,5%), να πληρώσουν το ενοίκιο ή δόση δανείου ή πάγιους λογαριασμούς (42,8%), να καλύψουν έκτακτες αλλά αναγκαίες δαπάνες (43,9%) και να πληρώσουν για μια εβδομάδα διακοπών (46,0%).

Το ποσοστό του πληθυσμού που διαβιεί σε κατοικία με στενότητα χώρου ανέρχεται σε 27% για το σύνολο του πληθυσμού, σε 24,5% για τον μη φτωχό πληθυσμό και σε 36,9% για τον φτωχό πληθυσμό. Το ποσοστό του πληθυσμού που διαβιεί σε κατοικία με στενότητα χώρου το 2024 είναι μεγαλύτερο στην περίπτωση της ηλικιακής ομάδας έως και 17 ετών και ανέρχεται σε 40,9% για το σύνολο του πληθυσμού, σε 36,4% για τον μη φτωχό πληθυσμό και σε 56,7% για τον φτωχό πληθυσμό.

Το 34,4% του φτωχού πληθυσμού δηλώνει ότι στερείται διατροφής που περιλαμβάνει κάθε δεύτερη ημέρα κοτόπουλο, κρέας, ψάρι ή λαχανικά ίσης θρεπτικής αξίας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό του μη φτωχού πληθυσμού εκτιμάται σε 5,6%.

Το 81,9% του φτωχού πληθυσμού και το 34,6% του μη φτωχού δηλώνει οικονομική δυσκολία να καλύψει έκτακτες, αλλά αναγκαίες δαπάνες ύψους περίπου 480 ευρώ.

Το 74,8% του φτωχού πληθυσμού δηλώνει αδυναμία πληρωμής μίας εβδομάδας διακοπών. Το αντίστοιχο ποσοστό του μη φτωχού πληθυσμού ανέρχεται σε 39%.

Το 43,6% του φτωχού πληθυσμού δηλώνει οικονομική αδυναμία για ικανοποιητική θέρμανση τον χειμώνα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό του μη φτωχού πληθυσμού ανέρχεται σε 13%.

Το ποσοστό του πληθυσμού που δηλώνει επιβάρυνση από το κόστος στέγασης ανέρχεται σε 28,9%, ενώ το ποσοστό για τον φτωχό και για τον μη φτωχό πληθυσμό είναι 88,9% και 14,2%, αντίστοιχα.

Το 36,3% του πληθυσμού που έχει λάβει καταναλωτικό δάνειο για αγορά αγαθών και υπηρεσιών, δηλώνει ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ στην αποπληρωμή αυτού ή των δόσεων. Το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται σε 49,6% για τον φτωχό πληθυσμό και σε 33,1% για τον μη φτωχό πληθυσμό.

Το 56,1% του φτωχού πληθυσμού δηλώνει δυσκολία στην έγκαιρη πληρωμή πάγιων λογαριασμών, όπως αυτών του ηλεκτρικού ρεύματος, του νερού, του φυσικού αερίου, κ.λπ., ενώ για τον μη φτωχό πληθυσμό το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 19,2%.

Το 77% του φτωχού πληθυσμού και το 25,4% των μη φτωχών νοικοκυριών αναφέρει μεγάλη δυσκολία στην αντιμετώπιση των συνήθων αναγκών του με το συνολικό μηνιαίο ή εβδομαδιαίο εισόδημά του.

Ποσοστό 20,2% του πληθυσμού αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω θορύβου από τους γείτονες ή τον δρόμο,

Αναφορικά με την υλική στέρηση που σχετίζεται με την οικονομική δυνατότητα κάλυψης βασικών αναγκών σχετικών με κοινωνικές δραστηριότητες- για άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω- προέκυψαν τα ακόλουθα ευρήματα:

Το 26,9% του πληθυσμού δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να συμμετέχει τακτικά σε δραστηριότητες αναψυχής, όπως αθλητισμό, σινεμά κ.λπ. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τον φτωχό και τον μη φτωχό πληθυσμό ανέρχονται σε 54,1% και 20,6% (Γράφημα 3).

Το 34,9% του πληθυσμού δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να ξοδεύει χρήματα για τον εαυτό του ή για κάποιο χόμπι. Το ποσοστό εκτιμάται στο 62,9% για τον φτωχό πληθυσμό και στο 28,4% για τον μη φτωχό πληθυσμό.

Το 6,9% του πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω δήλωσε ότι έχει πολύ κακή ή κακή υγεία, το 14,8% μέτρια, ενώ το 78,3% πολύ καλή ή καλή υγεία. Το 24,5% του πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω έχει χρόνιο πρόβλημα υγείας.

Το 8,7% του πληθυσμού για διάστημα έξι μηνών ή περισσότερο είχε περιορίσει, λόγω δικού του προβλήματος υγείας, κάποιες, συνήθεις για τον γενικό πληθυσμό δραστηριότητες ή είχε δυσκολευτεί σε αυτές πάρα πολύ, ενώ το 9,6% τις είχε περιορίσει, αλλά όχι πάρα πολύ.

Το 24,4% του πληθυσμού δήλωσε ότι υπήρξε περίπτωση, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, που πραγματικά χρειάστηκε ιατρική εξέταση ή θεραπεία για πρόβλημα υγείας και δεν υποβλήθηκε σε αυτήν. Τα ποσοστά για τον φτωχό και μη φτωχό πληθυσμό ανέρχονται σε 36% και 21,8%, αντίστοιχα.

Το 32% του πληθυσμού δήλωσε ότι υπήρξε περίπτωση, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, που πραγματικά χρειάστηκε οδοντιατρική εξέταση ή θεραπεία για πρόβλημα υγείας και δεν υποβλήθηκε σε αυτήν. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το φτωχό και μη φτωχό πληθυσμό ανέρχονται σε 59,4% και 27,3%.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ευρωπαϊκή πρόταση για φθηνότερο ρεύμα: Οι προτάσεις του ACER για τις χρεώσεις δικτύου
Ευρωπαϊκή πρόταση για φθηνότερο ρεύμα: Οι προτάσεις του ACER για τις χρεώσεις δικτύου 17 Απριλίου 2025
ΑΔΜΗΕ: Επίσκεψη ευρωβουλευτών στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Κουμουνδούρου 17 Απριλίου 2025
ΑΔΜΗΕ: Επίσκεψη ευρωβουλευτών στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Κουμουνδούρου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τα 8 χειρότερα σημεία για να τοποθετήσετε ένα ηλεκτρικό σώμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τα 8 χειρότερα σημεία για να τοποθετήσετε ένα ηλεκτρικό σώμα

ΕΣΠΕΝ για ΕΛΥΚΩ: ανάγκη άμεσης και επίσημης ενημέρωσης για το έλλειμμα και τις υποχρεώσεις της Πολιτείας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΕΣΠΕΝ για ΕΛΥΚΩ: ανάγκη άμεσης και επίσημης ενημέρωσης για το έλλειμμα και τις υποχρεώσεις της Πολιτείας

Προ των πυλών νέο «Εξοικονομώ» με στόχευση στα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Προ των πυλών νέο «Εξοικονομώ» με στόχευση στα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά

Mελέτη δείχνει πώς μπορούν να μειωθούν στο μισό οι λογαριασμοί θέρμανσης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Mελέτη δείχνει πώς μπορούν να μειωθούν στο μισό οι λογαριασμοί θέρμανσης

Συνάντηση του Προεδρείου της ΠΟΣ/ΔΕΗ με τον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Παύλο Χρηστίδη και τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γεώργιο Γαβρήλο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση του Προεδρείου της ΠΟΣ/ΔΕΗ με τον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Παύλο Χρηστίδη και τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γεώργιο Γαβρήλο

Νίκος Τσάφος: Στις 3 TWh οι καθαρές εξαγωγές ρεύματος το 2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Τσάφος: Στις 3 TWh οι καθαρές εξαγωγές ρεύματος το 2025