Γιάννης Τριήρης: Και ο άγιος φοβέρα θέλει

Χαμήλωσε τους τόνους του ο αυτάρεσκος Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στην Ευρώπη, χθες Τετάρτη 21/1, στο Νταβός της Ελβετίας, και όσο και αν προσπάθησε να το κρύψει δεν τα κατάφερε.

Ο Ντόλαντ Τραμπ πήγε φουριόζος στο Νταβός για να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, διατυμπανίζοντας ότι θα κατακτήσει με οποιονδήποτε τρόπο τη Γροιλανδία που αποτελεί ευρωπαϊκό έδαφος, αφού ανήκει την Δανία, και μάλιστα ήδη είχε εξαγγείλει την επιβολή τιμωρητικών δασμών σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες που έφεραν μεγαλοφώνως αντιρρήσεις στις ιμπεριαλιστικές αυτές προθέσεις του.

Η ευρωπαϊκή απάντηση ήρθε με την απόφαση να ανασταλεί η διαδικασία επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ.

Έστω και αν αυτή η αντίδραση δεν μπορεί να θεωρηθεί και έντονη για όλα όσα έχει πράξει ο Τραμπ κατά της Ευρώπης, τον ένα χρόνο διακυβέρνηση του στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, φαίνεται ότι ήταν αρκετή ώστε ο Αμερικανός πρόεδρος να «μαλακώσει» τη στάση του και να δηλώσει, χθες, ότι άρει την επιβολή δασμών που ήταν προγραμματισμένοι να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου.

Είναι μια μικρή νίκη των Ευρωπαίων αυτή απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος πάντως θέλησε να την απομειώσει, δηλώνοντας ότι η απόφαση του να ακυρώσει την προηγούμενη απόφαση του για την επιβολή δασμών είναι αποτέλεσμα των συνομιλιών του με τον υποτακτικό του γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Ολλανδό Μαρκ Ρούτε και όχι της αντίδρασης των Ευρωπαίων να παγώσουν την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, ο ίδιος και ο Ρούτε «διαμόρφωσαν το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας» για τη Γροιλανδία και «ολόκληρη την αρκτική περιοχή», γι’ αυτό και υπαναχώρησε στην επιβολή δασμών στις Ευρωπαϊκές χώρες.

Ωστόσο, η υποχώρηση του Τραμπ φάνηκε εξίσου θεαματικά από τις δηλώσεις του όχι μόνο για την μη επιβολή δασμών, αλλά και από την διαβεβαίωση του επί ευρωπαϊκού εδάφους στο Νταβός, πως «δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω βία. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βία. Δεν θα χρησιμοποιήσω βία», αναφερόμενος στην επιδίωξη του να κατακτήσει τη Γροιλανδία.

Στο Νταβός πάντως, στο σκηνικό της έστω και ήπιας πρώτης ευρωπαϊκής αντίδρασης απέναντι στον Τραμπ, ήρθαν να προστεθούν τόσο η απόφαση του Γάλλου προέδρου Εμμανουέλ Μάκρον να μην συναντήσει τον Τραμπ, όσο και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ να αποχωρήσει επιδεικτικά από δείπνο, όταν ο υπουργός Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών, Χάουαρντ Λούτνικ, άρχισε να επιτίθεται στην Ευρώπη.

Στο παρασκήνιο βέβαια έχουν υπάρξει το τελευταίο διάστημα και συζητήσεις για περεταίρω οικονομικά αντίποινα από την Ευρώπη στις ΗΠΑ που έχουν να κάνουν όχι μόνο με την ακύρωση της συμφωνίας για τους δασμούς. Όπως ανέφερε το πρακτορείο Bloomberg, οι ευρωπαϊκές χώρες κατέχουν τρισεκατομμύρια δολάρια σε αμερικανικά ομόλογα και μετοχές, μέρος των οποίων βρίσκεται σε δημόσια επενδυτικά ταμεία. Αυτό έχει οδηγήσει σε εικασίες ότι θα μπορούσαν, θεωρητικά, να προχωρήσουν σε πωλήσεις ως απάντηση σε έναν νέο εμπορικό πόλεμο με την επιβολή δασμών από τον Τραμπ, εξέλιξη που θα μπορούσε να αυξήσει το κόστος δανεισμού των ΗΠΑ και να πιέσει τις αγορές μετοχών, δεδομένης της εξάρτησης της αμερικανικής οικονομίας από ξένα κεφάλαια.

Ίσως κάτι αρχίζει να αλλάζει. Αλλά αυτό θα φανεί το επόμενο διάστημα και θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο οι Ευρωπαίοι θα ομονοήσουν να βάλουν τέλος στην πολιτική κατευνασμού του Τραμπ και να απαντούν δυναμικά σε κάθε πρόκληση του. Γιατί όπως αναφέρει και η ελληνική λαϊκή ρήση «και ο άγιος φοβέρα θέλει».