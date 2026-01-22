ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η Motivair της Schneider Electric ανακοινώνει νέο CDU με δυνατότητα κλιμάκωσης στα 10MW+ για AI Factories επόμενης γενιάς
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
22/01/2026 - 11:53
Ανεστάλη στην Ιαπωνία η επανεκκίνηση του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού στον κόσμο
ΚΟΣΜΟΣ
22/01/2026 - 11:19
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η σχεδιαζόμενη αποκρατικοποίηση της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις σε περιβάλλον, τοπικές κοινωνίες και δημόσιο συμφέρον
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 10:47
ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος των υποθέσεων ρευματοκλοπής και αναστολή διακοπής ηλεκτροδότησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 10:00
Ν.Παπαθανάσης: Επέκταση και ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Βελβεντού, μέσω Ειδικού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 09:43
Τα νέα προγράμματα για στήριξη απασχόλησης και επιχειρήσεων στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 09:16
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε με «πειραγμένες» αντλίες σε βενζινάδικα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 08:43
Γ. Στάσσης από το Νταβός: Ο Ενεργειακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός της ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 08:35
Γιάννης Τριήρης: Και ο άγιος φοβέρα θέλει
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
22/01/2026 - 08:16
Στην τελική ευθεία οι ρυθμιστικές προσαρμογές για την αποθήκευση ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
22/01/2026 - 08:12
ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος 15.000 υποθέσεων ρευματοκλοπής σε οικιακές παροχές- Στο μικροσκόπιο οι ενστάσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 08:06
Ο ΙΕΑ προβλέπει σημαντικό πλεόνασμα στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου το πρώτο τρίμηνο
ΚΟΣΜΟΣ
22/01/2026 - 06:52
Τελικά πρέπει να αφήνουμε την θέρμανση όλη μέρα ανοιχτή; Τι κοστίζει περισσότερο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 06:52
Δέκα τρόποι να κάνετε οικονομία στο στεγνωτήριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 06:52
Τάκης Θεοδωρικάκος: Τον Φεβρουάριο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών στον τομέα της Βιομηχανίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 15:51
Το Πεκίνο προωθεί της ανάπτυξης των βιομηχανιών με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 15:43
Π. Κουκουλόπουλος: Διαφάνεια με λεπτομερή δεδομένα στη Βουλή για τα έργα ΑΠΕ της Δυτικής Μακεδονίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 15:36
Συμμετοχή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, στη συνάντηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υδάτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 15:12
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ εν όψει της συμμετοχής των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
21/01/2026 - 14:57
Από την ολιγοπωλιακή αγορά στην κοινωνικά δίκαιη ενέργεια: Θεσμικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του Target Model
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 14:23
Ιαπωνία: Επαναλειτούργησε ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός του κόσμου
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 14:00
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ για τους μετρητές των Σταθμών Αποθήκευσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 12:53
Έρχονται αλλαγές για τον καθαρισμό οικοπέδων και νέα πρόστιμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 12:17
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης για Θεσσαλία, Ήπειρο και Νότιο Αιγαίο, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 11:46
Επιβολή προστίμου 5000 ευρώ σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αττική
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/01/2026 - 11:12
Eldorado Gold: Σημαντική αναπτυξιακή ώθηση για την Ελλάδα το 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:47
Ο Όμιλος AKTOR παρέδωσε τμήμα του νέου κάθετου άξονα 70 της Εγνατίας Οδού
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:07
Ζελένσκι: Πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στο Κίεβο χωρίς ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 09:45
ΕΛΕΤΑΕΝ: Η Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα για το 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
21/01/2026 - 09:29
Πώς κατάφερε η Νορβηγία να ταξινομήσει ηλεκτρικά αυτοκίνητα το 2025 σε ποσοστό άνω του 95%
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 08:56

ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Και ο άγιος φοβέρα θέλει

Γιάννης Τριήρης: Και ο άγιος φοβέρα θέλει
Γιάννης Τριήρης
Πέμπτη, 22/01/2026 - 08:16

Χαμήλωσε τους τόνους του ο αυτάρεσκος Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στην Ευρώπη, χθες Τετάρτη 21/1, στο Νταβός της Ελβετίας, και όσο και αν προσπάθησε να το κρύψει δεν τα κατάφερε.

Ο Ντόλαντ Τραμπ πήγε φουριόζος στο Νταβός για να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, διατυμπανίζοντας ότι θα κατακτήσει με οποιονδήποτε τρόπο τη Γροιλανδία που αποτελεί ευρωπαϊκό έδαφος, αφού ανήκει την Δανία, και μάλιστα ήδη είχε εξαγγείλει την επιβολή τιμωρητικών δασμών σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες που έφεραν μεγαλοφώνως αντιρρήσεις στις ιμπεριαλιστικές αυτές προθέσεις του.

Η ευρωπαϊκή απάντηση ήρθε με την απόφαση να ανασταλεί η διαδικασία επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ.

Έστω και αν αυτή η αντίδραση δεν μπορεί να θεωρηθεί και έντονη για όλα όσα έχει πράξει ο Τραμπ κατά της Ευρώπης, τον ένα χρόνο διακυβέρνηση του στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, φαίνεται ότι ήταν αρκετή ώστε ο Αμερικανός πρόεδρος να «μαλακώσει» τη στάση του και να δηλώσει, χθες, ότι άρει την επιβολή δασμών που ήταν προγραμματισμένοι να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου.

Είναι μια μικρή νίκη των Ευρωπαίων αυτή απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος πάντως θέλησε να την απομειώσει, δηλώνοντας ότι η απόφαση του να ακυρώσει την προηγούμενη απόφαση του για την επιβολή δασμών είναι αποτέλεσμα των συνομιλιών του με τον υποτακτικό του γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Ολλανδό Μαρκ Ρούτε και όχι της αντίδρασης των Ευρωπαίων να παγώσουν την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, ο ίδιος και ο Ρούτε «διαμόρφωσαν το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας» για τη Γροιλανδία και «ολόκληρη την αρκτική περιοχή», γι’ αυτό και υπαναχώρησε στην επιβολή δασμών στις Ευρωπαϊκές χώρες.

Ωστόσο, η υποχώρηση του Τραμπ φάνηκε εξίσου θεαματικά από τις δηλώσεις του όχι μόνο για την μη επιβολή δασμών, αλλά και από την διαβεβαίωση του επί ευρωπαϊκού εδάφους στο Νταβός, πως «δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω βία. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βία. Δεν θα χρησιμοποιήσω βία», αναφερόμενος στην επιδίωξη του να κατακτήσει τη Γροιλανδία.

Στο Νταβός πάντως, στο σκηνικό της έστω και ήπιας πρώτης ευρωπαϊκής αντίδρασης απέναντι στον Τραμπ, ήρθαν να προστεθούν τόσο η απόφαση του Γάλλου προέδρου Εμμανουέλ Μάκρον να μην συναντήσει τον Τραμπ, όσο και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ να αποχωρήσει επιδεικτικά από δείπνο, όταν ο υπουργός Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών, Χάουαρντ Λούτνικ, άρχισε να επιτίθεται στην Ευρώπη.

Στο παρασκήνιο βέβαια έχουν υπάρξει το τελευταίο διάστημα και συζητήσεις για περεταίρω οικονομικά αντίποινα από την Ευρώπη στις ΗΠΑ που έχουν να κάνουν όχι μόνο με την ακύρωση της συμφωνίας για τους δασμούς. Όπως ανέφερε το πρακτορείο Bloomberg, οι ευρωπαϊκές χώρες κατέχουν τρισεκατομμύρια δολάρια σε αμερικανικά ομόλογα και μετοχές, μέρος των οποίων βρίσκεται σε δημόσια επενδυτικά ταμεία. Αυτό έχει οδηγήσει σε εικασίες ότι θα μπορούσαν, θεωρητικά, να προχωρήσουν σε πωλήσεις ως απάντηση σε έναν νέο εμπορικό πόλεμο με την επιβολή δασμών από τον Τραμπ, εξέλιξη που θα μπορούσε να αυξήσει το κόστος δανεισμού των ΗΠΑ και να πιέσει τις αγορές μετοχών, δεδομένης της εξάρτησης της αμερικανικής οικονομίας από ξένα κεφάλαια.

Ίσως κάτι αρχίζει να αλλάζει. Αλλά αυτό θα φανεί το επόμενο διάστημα και θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο οι Ευρωπαίοι θα ομονοήσουν να βάλουν τέλος στην πολιτική κατευνασμού του Τραμπ και να απαντούν δυναμικά σε κάθε πρόκληση του. Γιατί όπως αναφέρει και η ελληνική λαϊκή ρήση «και ο άγιος φοβέρα θέλει».

