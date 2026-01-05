Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι αυτός που φοβάται περισσότερο Ευρώπη

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι αυτός που φοβάται περισσότερο Ευρώπη

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι αυτός που φοβάται περισσότερο Ευρώπη
Γιάννης Τριήρης
Δευτέρα, 05/01/2026 - 08:07

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τον κόσμο με αντανακλαστικά του παρελθόντος, φοβούμενοι σχεδόν αποκλειστικά τη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν, την ώρα που ο Τραμπ εποφθαλμιά ευρωπαϊκά εδάφη .

Η πραγματική απειλή για την ευρωπαϊκή κυριαρχία, τη διεθνή νομιμότητα και τη σταθερότητα της Δύσης δεν προέρχεται από τη Ρωσία ή μόνο από τη Ρωσία. Προέρχεται και από τις ΗΠΑ και πιο συγκεκριμένα από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον ωμό, απροκάλυπτο ιμπεριαλισμό που εκφράζει.

Τα γεγονότα είναι αποκαλυπτικά και δεν επιδέχονται πια υπεκφυγές. Η αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα και η σύλληψη και ανατροπή του προέδρου της χώρας Νικολάς Μαδούρο, δεν παρουσιάστηκε καν ως πράξη πολέμου, αλλά ως «αποστολή αποκατάστασης της δημοκρατίας». Από τον τρόπο υλοποίησής της, το πολιτικό της μήνυμα ήταν σαφές: για τον Τραμπ, η εθνική κυριαρχία τρίτων κρατών είναι διαπραγματεύσιμη όταν συγκρούεται με τα συμφέροντα ή τη στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για κλασική ιμπεριαλιστική λογική, ντυμένη με ανθρωπιστική ρητορική.

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η χθεσινή (4/11) δήλωση του Τραμπότι οι ΗΠΑ «χρειάζονται» τη Γροιλανδία, ένα έδαφος που ανήκει στη Δανία, κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διατύπωση δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας. Δεν μιλά για συνεργασία ή διαπραγμάτευση, αλλά για ανάγκη. Και όταν μια υπερδύναμη δηλώνει ότι «χρειάζεται» έδαφος άλλου κυρίαρχου κράτους, αυτό συνιστά ευθεία αμφισβήτηση της ευρωπαϊκής κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου.

Στο ίδιο επικίνδυνο μοτίβο εντάσσονται και οι απειλές για επέμβαση στον Παναμά. Η ιδέα ότι οι ΗΠΑ διατηρούν δικαίωμα στρατιωτικής ή πολιτικής παρέμβασης σε μια ανεξάρτητη χώρα της Κεντρικής Αμερικής επαναφέρει λογικές «ζώνης επιρροής» που η Ευρώπη υποτίθεται ότι έχει καταδικάσει ιστορικά. Δεν πρόκειται για μεμονωμένες δηλώσεις, αλλά για συνεκτικό δόγμα ισχύος.

Το ίδιο ανησυχητική είναι και η ρητορική περί πιθανής επέμβασης στο Ιράν, δήθεν για τη «σωτηρία» των διαδηλωτών από το καθεστώς. Η επίκληση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως πρόσχημα για στρατιωτική δράση έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα στο παρελθόν με ολέθριες συνέπειες. Η εμπειρία της Μέσης Ανατολής θα έπρεπε να έχει διδάξει αρκετά – όμως φαίνεται ότι δεν δίδαξε τίποτα στον τραμπικό κόσμο.

Σε αντίθεση με τον Πούτιν, του οποίου οι επιδιώξεις είναι επιθετικές αλλά σαφώς οριοθετημένες, ο Τραμπ εκφράζει μια απρόβλεπτη, παγκόσμια και θεσμικά ανεξέλεγκτη απειλή. Δεν περιορίζεται σε σύνορα· αμφισβητεί την ίδια την έννοια της κυριαρχίας. Και το σημαντικότερο: δεν αντιμετωπίζει την Ευρώπη ως ισότιμο εταίρο, αλλά ως χώρο προς πίεση, εκβιασμό ή εκμετάλλευση.

Αν ο Πούτιν απειλεί στρατιωτικά την Ουκρανία, που δεν είναι χώρα μέλος της ΕΕ, ο Τραμπ απειλεί την Δανία που είναι χώρα μέλος της ΕΕ. Και το κυριότερο απειλεί την Ευρώπη, -αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη-, πολιτικά, οικονομικά, θεσμικά και αξιακά. Και αυτή η απειλή είναι πιο επικίνδυνη ύπουλη, γιατί προέρχεται από έναν «σύμμαχο» με δημοκρατικό προσωπείο που θέλει να ξαναγίνει παγκόσμιος «αστυνόμος».

Η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει να επενδύει την ασφάλειά της σε μια χώρα που δηλώνει ανοιχτά και δείχνει με επιθετικές πράξεις ότι δεν σέβεται ούτε συμμάχους ούτε κανόνες.

Η αφύπνιση δεν είναι επιλογή, αλλά αναγκαιότητα. Στρατηγική αυτονομία, κοινή εξωτερική πολιτική και σαφείς κόκκινες γραμμές απέναντι σε κάθε ιμπεριαλιστική βλέψη, είτε προέρχεται από τη Μόσχα είτε από την Ουάσινγκτον. Διαφορετικά, η Ευρώπη κινδυνεύει να ανακαλύψει πολύ αργά ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν ήταν εκείνος που φοβόταν περισσότερο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γιάννης Τριήρης: Ο Πούτιν δεν θέλει, ο Ζελένσκι θέλει να τελειώσει ο πόλεμος;
Γιάννης Τριήρης: Ο Πούτιν δεν θέλει, ο Ζελένσκι θέλει να τελειώσει ο πόλεμος; 31 Δεκεμβρίου 2025
Γιάννης Τριήρης: Και αν βρεθούμε εμείς στη θέση της Βενεζουέλας; 06 Ιανουαρίου 2026
Γιάννης Τριήρης: Και αν βρεθούμε εμείς στη θέση της Βενεζουέλας;