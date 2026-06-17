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Η METLEN ενισχύει το ευρωπαϊκό αμυντικό της αποτύπωμα στη Eurosatory 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/06/2026 - 15:31
Φρ. Παρασύρης: Χωρίς εφαρμοστική ΚΥΑ το Ταμείο Αλληλεγγύης Γενεών για τους υδρογονάνθρακες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/06/2026 - 14:57
Πάνω από 6.700 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/06/2026 - 14:28
ΙΕΑ: Αναθεωρεί ξανά προς τα κάτω την πρόβλεψή του για την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου για το 2026
ΚΟΣΜΟΣ
17/06/2026 - 13:58
Γ. Βαρδινογιάννης: Κενά ενεργειακής ασφάλειας στην ΕΕ- Ανάγκη επανεξέτασης της ενεργειακής μετάβασης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/06/2026 - 13:17
Ο Όμιλος AKTOR ωριμάζει σχέδιο απανθρακοποίησης της λειτουργίας του
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/06/2026 - 12:52
RENPOWER GREECE 2026 Χρηματοδότηση Υβριδικών ΑΠΕ Μεγάλης Κλίμακας • Bankability σε μια εποχή merchant
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/06/2026 - 12:25
WWF: Αυτή να είναι η τελευταία ευρωπαϊκή κρίση που προκαλείται από τα ορυκτά καύσιμα: ανοιχτή επιστολή προς τους ηγέτες της ΕΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/06/2026 - 11:47
ΠΟΣΠΗΕΦ: Ικανοποίησή για την άμεση ανταπόκρισή της ΡΑΑΕΥ στο ζήτημα των λειτουργικών περιορισμών των μεμονωμένων σταθμών αποθήκευσης
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
17/06/2026 - 11:13
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Οι Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16/6/2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
17/06/2026 - 11:01
Δεξαμενόπλοια με πετρέλαιο του Ιράν διασχίζουν το στενό του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
17/06/2026 - 10:31
Κοινοβουλευτική παρέμβαση Φραγκίσκου Παρασύρη για τις μαζικές εξαιρέσεις έργων ΑΠΕ από το νέο Χωροταξικό Πλαίσιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/06/2026 - 10:06
Οριστικός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
17/06/2026 - 09:35
ελίν: Σταθερή Πορεία στην Εγχώρια Αγορά και Στρατηγική Προσαρμογή σε Ένα Απαιτητικό Διεθνές Περιβάλλον
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17/06/2026 - 09:04
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17/06/2026 - 08:44
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ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/06/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Άλλος ένα αναίτιος και άσκοπος αμερικάνικος πόλεμος
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
17/06/2026 - 08:06
Τριπλή ψήφος εμπιστοσύνης σε ΑΔΜΗΕ και επενδυτικό πρόγραμμα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/06/2026 - 08:03
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/06/2026 - 08:00
Ωκεάνιος Εφιάλτης: Μια καφέ λωρίδα σε μέγεθος ηπείρου διατρέχει όλον τον Ατλαντικό
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17/06/2026 - 06:41
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Newsroom
Τετάρτη, 17/06/2026 - 09:35
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Λόγω μη εμπρόθεσμης υποβολής αίτησης για τη χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης (ΟΠΣ)

Σε υλοποίηση των αποτελεσμάτων της από 12.06.2026 Σύνθεσης του Κλάδου Ενέργειας της Ρ.Α.Α.Ε.Υ και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 (β) του άρθρου 132Ζ και παρ. 1 του άρθρου 132Η του ν. 4001/2011 αναρτάται ο Οριστικός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026, λόγω μη εμπρόθεσμης υποβολής αίτησης για τη χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης (ΟΠΣ).

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