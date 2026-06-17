Σε υλοποίηση των αποτελεσμάτων της από 12.06.2026 Σύνθεσης του Κλάδου Ενέργειας της Ρ.Α.Α.Ε.Υ και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 (β) του άρθρου 132Ζ και παρ. 1 του άρθρου 132Η του ν. 4001/2011 αναρτάται ο Οριστικός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026, λόγω μη εμπρόθεσμης υποβολής αίτησης για τη χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης (ΟΠΣ).