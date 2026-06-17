Σε υλοποίηση των αποτελεσμάτων της από 12.06.2026 Σύνθεσης του Κλάδου Ενέργειας της Ρ.Α.Α.Ε.Υ και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 (β) του άρθρου 132Ζ και παρ. 1 του άρθρου 132Η του ν. 4001/2011 αναρτάται ο Οριστικός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026, λόγω μη εμπρόθεσμης υποβολής αίτησης για τη χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης (ΟΠΣ).
Οριστικός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
Τετάρτη, 17/06/2026 - 09:35
Λόγω μη εμπρόθεσμης υποβολής αίτησης για τη χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης (ΟΠΣ)