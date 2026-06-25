Η Ευρώπη χρειάζεται στόχο για τις ΑΠΕ έως το 2040 – Κίνδυνος να χαθούν η ενεργειακή ασφάλεια, οι επενδύσεις και η βιομηχανική της ηγεσία

Στις 26 Ιουνίου, οι Υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ έχουν μια σαφή επιλογή: να επιμείνουν σε ό,τι λειτουργεί ή να αφήσουν το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης στην τύχη.

Η WindEurope καλεί τους Υπουργούς Ενέργειας της ΕΕ να δεσμευτούν σε έναν στόχο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το 2040, ενόψει των συζητήσεων για την ενεργειακή πολιτική στις 26 Ιουνίου. Χωρίς αυτόν, η Ευρώπη κινδυνεύει να καθυστερήσει τη δυναμική των επενδύσεων που έχουν καταστήσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το πιο ισχυρό εργαλείο ενεργειακής ασφάλειας.

Οι στόχοι λειτουργούν. Ο στόχος της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το 2030 έχει επιταχύνει την ανάπτυξη της αιολικής και ηλιακής ενέργειας, έχει προστατεύσει την Ευρώπη από την αστάθεια των τιμών των ορυκτών καυσίμων και έχει αποδεσμεύσει δισεκατομμύρια σε επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης σε ολόκληρη την ήπειρο. Με την κρίση στη Μέση Ανατολή να συνεχίζεται και τις τιμές της ενέργειας να αποτελούν ακόμη ένα πολιτικό σημείο ανάφλεξης, τα επιχειρήματα υπέρ της εγχώριας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν ήταν ποτέ ισχυρότερα.

Αλλά μετά το 2030, δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα.«Μόνο ένας δεσμευτικός στόχος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το 2040 με συγκεκριμένους όγκους αιολικής ενέργειας μπορεί να οδηγήσει τις επενδύσεις που επιδιώκει η ΕΕ.

Η Ευρώπη χρειάζεται ένα αδιαμφισβήτητο πολιτικό μήνυμα για περισσότερη εγχώρια, ανταγωνιστική και ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια – μετά το 2030», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της WindEurope, Tinne van der Straeten.

Τα διακυβεύματα είναι υψηλά. Η αιολική ενέργεια από μόνη της παρέχει το 20% της ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης και υποστηρίζει πάνω από 440.000 θέσεις εργασίας σε περισσότερα από 250 εργοστάσια. Ο τομέας της αιολικής ενέργειας της Ευρώπης έχει επενδύσει περισσότερα από 15 δισεκατομμύρια ευρώ σε νέα και αναβαθμισμένα εργοστάσια τα τελευταία τρία χρόνια. Αυτή η βιομηχανική βάση -που αποκτήθηκε με κόπο και είναι στρατηγικά ζωτικής σημασίας- εξαρτάται από τη μακροπρόθεσμη πολιτική βεβαιότητα.

«Οι στόχοι λειτουργούν. Ένας δεσμευτικός στόχος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2040 αποτελεί σαφές μήνυμα προς τους επενδυτές, τους κατασκευαστές έργων και την αλυσίδα εφοδιασμού. Πραγματικά έργα, πραγματικά εργοστάσια, πραγματικές θέσεις εργασίας. Μόλις χαθεί η βιομηχανική δυναμικότητα, δεν μπορείς να την ανακτήσεις», πρόσθεσε ο van der Straeten.

Ο στόχος πρέπει να υποστηρίζεται από ισχυρή διακυβέρνηση: τα εθνικά ενεργειακά σχέδια πρέπει να μεταφράζονται σε δημοπρασίες ειδικά για την τεχνολογία και οι κυβερνήσεις της ΕΕ πρέπει να τηρήσουν τους συμφωνημένους κανόνες για την επιτάχυνση της αδειοδότησης, τη διευκόλυνση της ανανέωσης της ενέργειας και την απελευθέρωση των Συμφωνιών Αγοράς Ενέργειας από ΑΠΕ.

Στις 26 Ιουνίου, οι Υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ έχουν μια σαφή επιλογή: να επιμείνουν σε ό,τι λειτουργεί ή να αφήσουν το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης στην τύχη.