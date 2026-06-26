Με το κίνημα ΝΙΚΗΣ συναντήθηκε ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Ανησυχία και προβληματισμός για τα τεκταινόμενα

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Newsroom
Παρασκευή, 26/06/2026 - 09:03
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Η επιζήμια και καταστροφική πολιτική της απολιγνιτοποίησης που οδηγεί σε ενεργειακή εξάρτηση και φτωχοποίηση της κοινωνίας στηλιτεύτηκε κατά τη σημερινή συνάντηση του κινήματος ΝΙΚΗ με το Σωματείο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ.

Εκτός από την αντίθεσή τους στην διαδικασία της ταχείας απολιγνιτοποίησης οι δύο πλευρές επεσήμαναν την σπουδαιότητα παραμονής του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα καθώς και την παράταση λειτουργίας των μονάδων της ΔΕΗ ώστε να αποφευχθεί η εξάρτηση από πανάκριβα εισαγόμενα καύσιμα, να σταματήσει η αρνητικό αντίκτυπο στους εργαζόμενους, τους καταναλωτές, την κοινωνία.

Συζητώντας για το προγραμματικό πλάνο της επιχείρησης και τις ενέργειές της σε ότι έχει να κάνει με τους εργαζόμενους που βλέπουν την πόρτα της ανεργίας και τον εξοπλισμό που καταστρέφεται, εκφράστηκε έντονη ανησυχία και προβληματισμός.

Αναφορά έγινε και στο «παράδοξο» φαινόμενο εξαγωγής και καύσης λιγνίτη σε ρυπογόνους γειτονικούς σταθμούς καθώς και στην εγκληματική καθυστέρηση που παρατηρείται στην προσέλκυση και υλοποίηση επενδύσεων, καθυστέρηση η οποία όχι μόνον δε δημιουργεί καμία αναπτυξιακή προοπτική για την περιοχή αλλά και την κρατά δέσμια στην καθυστέρηση και την υπανάπτυξη.

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