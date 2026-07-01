Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 Ολοκληρώθηκε με Επιτυχία

Η ΕΚΟ , μέλος της HELLENiQ ENERGY , ήταν και φέτος στο πλευρό του «ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις» , στηρίζοντας έμπρακτα για 6η συνεχή χρονιά τη μεγάλη διεθνή διοργάνωση, ως Μεγάλος Χορηγός και Χορηγός Ονόματος.

Το «ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026», που αποτελεί και πάλι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ της FIA, ολοκληρώθηκε με εξαιρετική επιτυχία, φέρνοντας για ακόμα μια χρονιά την Ελλάδα στο επίκεντρο του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού και αναδεικνύοντας το πανέμορφο ελληνικό τοπίο σε εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως.

Ξεχωριστό γεγονός αποτέλεσε η Υπερειδική Διαδρομή «ΕΚΟ Super Special Stage», μήκους 1,86 χλμ., την Πέμπτη 25 Ιουνίου στο The Ellinikon Sports Park, το οποίο άνοιξε για πρώτη φορά τις πύλες του προκειμένου να φιλοξενήσει τη διοργάνωση. Χιλιάδες κόσμου, οικογένειες και παιδιά, παρακολούθησαν κορυφαία αγωνιστικά αυτοκίνητα σε παράλληλη διάταξη head-to-head, σε μια εικόνα που μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο — συνδέοντας την ιστορία του "Ράλλυ των Θεών" με το σύγχρονο πρόσωπο της Αθήνας.

Οι θεατές είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στα Experience booths της ΕΚΟ, τόσο στην ΕΚΟ Super Special Stage όσο και στο EKO Service Park στο Λουτράκι, βιώνοντας την μοναδική εμπειρία ρεαλιστικής προσομοίωσης οδήγησης αγωνιστικών αυτοκινήτων Ράλλυ. Παράλληλα, τους δόθηκε η ευκαιρία να κερδίσουν συλλεκτικά δώρα και να γνωρίσουν τις νέες υπηρεσίες της ΕΚΟ.

Το φετινό «ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις», με έδρα το Λουτράκι, απλώθηκε σε τρεις Περιφέρειες, Αττική, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα, με 17 απαιτητικές ειδικές διαδρομές. Ο ανεφοδιασμός των αγωνιστικών αυτοκινήτων με καύσιμα EKO Racing 100, έγινε σε πρατήρια της ΕΚΟ στη Βυτίνα και το Αρτεμίσιο, το Σάββατο 27 Ιουνίου, λίγο πριν αναχωρήσουν για Ειδικές Διαδρομές στην Πελοπόννησο.

Παράλληλα με την αγωνιστική διάσταση, η ΕΚΟ, στο πλαίσιο της στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητάς της, ανέδειξε για μία ακόμη χρονιά το ζήτημα της οδικής ασφάλειας, που αποτελεί για την Εταιρία στρατηγική προτεραιότητα. Μέσα από μια σειρά στοχευμένων δράσεων και συνεργασιών, προέτρεψε το κοινό να οδηγεί με προσοχή και υπευθυνότητα — γιατί η ταχύτητα ανήκει αποκλειστικά στις πίστες.

Με δεδομένο ότι η χαρά του αθλητισμού πρέπει να ενισχύει την υπευθυνότητα αλλά και τη χαρά της ίδιας της ζωής, στόχος της ΕΚΟ είναι να διαμορφωθεί σταδιακά μια νέα, ουσιαστική κουλτούρα οδικής ασφάλειας στη χώρα μας, με τήρηση των κανόνων οδηγικής συμπεριφοράς.

Σε δηλώσεις της, η Διευθύντρια Marketing ΕΚΟ, Χριστίνα Μηλιαράκη, τόνισε: «Η ΕΚΟ εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες στη διοργάνωση για έναν άρτιο αγώνα. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στους χιλιάδες πελατών και φίλων μας που επισκέφτηκαν τα περίπτερά μας — βίωσαν από κοντά τον κόσμο του ράλλυ μέσα από προσομοιώσεις αγωνιστικής οδήγησης, δημιούργησαν customised αντικείμενα εμπνευσμένα από τις αγαπημένες τους διαδρομές και ανακάλυψαν τις υπηρεσίες και τις αξίες της ΕΚΟ. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στην Ελληνική Αστυνομία, τον Ερυθρό Σταυρό και τους εθελοντές, που με αφοσίωση και ενθουσιασμό συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία της διοργάνωσης».