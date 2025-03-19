«Εξοικονομώ 2025» και «Αλλάζω θέρμανση και θερμοσίφωνα»: Νέα προθεσμία για τις αιτήσεις

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΥΠΕΝ: Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι (ΑΕΠΟ) του έργου: «Έργο Αντλησιοταμίευσης στο Ορυχείο Καρδιάς»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/01/2026 - 15:53
Αλλαγή Προεδρίας στο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/01/2026 - 15:21
Επτακόσιους τόνους σκουπίδια «έβγαλαν» τα πάρτι της Πρωτοχρονιάς
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/01/2026 - 14:44
ΔΑΠΕΕΠ: Μείωση ελλείμματος στα 100 εκατ. ευρώ παρουσιάζει ο ΕΛΑΠΕ μετά τη στήριξη από το Ταμείο Ανάκαμψης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/01/2026 - 13:17
Καιρική ανασκόπηση 2025 από το meteo.gr: Τα ρεκόρ των μετεωρολογικών σταθμών του ΕΑΑ και άλλα αξιοσημείωτα στοιχεία του έτους
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/01/2026 - 12:19
ΚΑΠΕ: Έρευνα για τις προκλήσεις και τις προοπτικές των ενεργειακών κοινοτήτων στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/01/2026 - 10:41
Νίκος Χαρδαλιάς: Η Αττική μας φωτίστηκε απ’ άκρη σ΄ άκρη για να υποδεχθεί το 2026 με ένα μοναδικό υπερθέαμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/01/2026 - 09:41
Η Ρωσία ζητά από τις ΗΠΑ να σταματήσει την καταδίωξη ενός πετρελαιοφόρου που κατευθυνόταν προς τη Βενεζουέλα
ΚΟΣΜΟΣ
02/01/2026 - 09:09
Ν. Ταγαράς: Ο χωρικός σχεδιασμός γίνεται εργαλείο ανάπτυξης, κοινωνικής ισορροπίας και περιβαλλοντικής προστασίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/01/2026 - 08:23
Οι 10 περιβαλλοντικές ειδήσεις του 2025 που πρέπει να μας προβληματίσουν
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/01/2026 - 08:17
Οι ενεργειακές εξισώσεις του 2026 και οι αποφάσεις που αργούν
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/01/2026 - 08:10
Οι 5 αλήθειες της δουλειάς σε εξέδρα άντλησης πετρελαίου που κανείς δεν συζητά
ΚΟΣΜΟΣ
02/01/2026 - 06:56
Αυτή είναι η ιδανική θερμοκρασία για τον θερμοστάτη την νύχτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/01/2026 - 06:56
Δέκα τρόποι να κάνετε πιο ζεστό το σπίτι με μηδενικό κόστος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/01/2026 - 06:56
CHN ENERGY Europe Renewable Energy Holdings S.A. - AFRY: Προκλήσεις και ευκαιρίες για τις ΑΠΕ στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
31/12/2025 - 15:01
Τεσσεράμισι τόνους τηγανέλαια συνέλεξε ο Δήμος Θέρμης το 2025
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
31/12/2025 - 14:40
Σταθερές τιμές στα οικιακά τιμολόγια της ΔΕΗ τον Ιανουάριο παρά την άνοδο της χονδρικής
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
31/12/2025 - 13:58
Νίκος Τσάφος: Το 2025 ήταν μια γεμάτη χρονιά ενεργειακά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
31/12/2025 - 12:32
Οι 10 +1 δράσεις του ΥΠΕΝ το 2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
31/12/2025 - 11:40
Το Νότιο Σουδάν ανακοίνωσε την επανέναρξη της παραγωγής σε πετρελαϊκό κοίτασμα κλειδί
ΚΟΣΜΟΣ
31/12/2025 - 10:32
Η Protergia δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα Πρωτοχρονιάτικα events σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
31/12/2025 - 09:44
Γιάννης Τριήρης: Ο Πούτιν δεν θέλει, ο Ζελένσκι θέλει να τελειώσει ο πόλεμος;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
31/12/2025 - 09:22
Πράσινο φως από τη ΡΑΑΕΥ για μοναδιαίο κόστος 97,25 €/MWh στις διασυνοριακές απώλειες για το 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
31/12/2025 - 09:20
ΓΕΚ Τέρνα: Οικονομικό κλείσιμο της σύμβασης παραχώρησης της Εγνατίας Οδού
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
31/12/2025 - 08:32
Επιδρομή της Ουκρανίας με drones σε λιμάνι και αγωγό αερίου της Ρωσίας
ΚΟΣΜΟΣ
31/12/2025 - 08:18
ΕΥΔΑΠ: Τι αλλάζει στα τιμολόγια από 1η Ιανουαρίου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
31/12/2025 - 08:14
«Πράσινο» Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο με χρηματοδότηση 34 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
30/12/2025 - 15:45
Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Αιγύπτου και Λιβάνου για την προμήθεια φυσικού αερίου
ΚΟΣΜΟΣ
30/12/2025 - 15:17
Διαδικτυακή έρευνα του ΚΑΠΕ για την κυκλική οικονομία στον αιολικό τομέα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/12/2025 - 14:44
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 0,1% παρουσίασε ο δείκτης τιμών παραγωγού στη Βιομηχανία τον Νοέμβριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/12/2025 - 13:53

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

«Εξοικονομώ 2025» και «Αλλάζω θέρμανση και θερμοσίφωνα»: Νέα προθεσμία για τις αιτήσεις

«Εξοικονομώ 2025» και «Αλλάζω θέρμανση και θερμοσίφωνα»: Νέα προθεσμία για τις αιτήσεις
Άννα Διανά
Τετάρτη, 19/03/2025 - 06:48

Η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025 θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 13 Απριλίου ενώ ο αρχικός προγραμματισμός ήταν να κλείσει στις 20 Μαρτίου ενώ παράταση ενός μήνα δηλαδή στις 30 Απριλίου παίρνει το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα.

Το μεγάλο ενδιαφέρον για εμβληματικά προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης όπως το Εξοικονομώ 2025 αλλά και το Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα αλλά και για λόγους διευκόλυνσης των δυνητικών να συλλέξουν και να υποβάλλουν ορθά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά οδήγησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην οριζόντια παράταση των επτά προγραμμάτων που τρέχουν από τις αρχές του έτους.

Ετσι, η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025 θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 13 Απριλίου ενώ ο αρχικός προγραμματισμός ήταν να κλείσει στις 20 Μαρτίου ενώ παράταση ενός μήνα δηλαδή στις 30 Απριλίου παίρνει το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα. Το πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 232,2 εκατ. ευρώ έχει συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον των νοικοκυριών με τις αιτήσεις να ξεπερνούν τις 130.000. Το εντυπωσιακό δε είναι ότι μεγάλο μέρος των αιτήσεων, περίπου το 40% αφορά σε αιτήσεις για αντλίες θερμότητας όπου το κόστος είναι ιδιαίτερα αυξημένο. Ωστόσο μέσω του προγράμματος, που αφορά στην ενίσχυση των νοικοκυριών εκτός από τα νέα συστήματα θερμότητας και την επιδότηση για ηλιακό θερμοσίφωνα, καλύπτεται μεγάλο μέρος της δαπάνης. Μέσω του «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» επιχορηγείται:

  • Η αγορά νέου ηλιακού θερμοσίφωνα σύγχρονης τεχνολογίας, σε ποσοστό από 50% ή 60%, με το ακριβές ποσοστό να διαμορφώνεται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.
  • Η αγορά νέου συστήματος αντλίας θερμότητας, σε ποσοστό 50%.

Καλύπτεται δε και η εκτέλεση αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών τοποθέτησης επιλέξιμου εξοπλισμού (π.χ. κόστος μεταφοράς, κόστος τοποθέτησης, αναλώσιμα και εξαρτήματα κ.λπ.), σε ποσοστό 50% ή60% (αναλόγως των εισοδηματικών κριτηρίων).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νοικοκυριά που επιθυμούν να τοποθετήσουν τον παραπάνω επιλέξιμο εξοπλισμό στην οικία τους (κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, ενοικιαζόμενη ή παραχωρούμενη).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», δίνεται έμφαση στους δυνητικούς ωφελούμενους έτερου προγράμματος, του «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα» με μη εξαργυρωμένα voucher. Ειδικότερα, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που δεν είχαν προβεί σε εξαργύρωση των voucher, να υποβάλουν εκ νέου αίτηση, χρησιμοποιώντας τον ίδιο ΑΦΜ.

Σε ό,τι αφορά το Εξοικονομώ 2025, συνολικού προϋπολογισμού 396,1 εκατ. ευρώ αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και συγκεκριμένα σε κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία (μονοκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα) και δικαίωμα συμμετοχής έχουν ιδιοκτήτες ή μισθωτές που πληρούν τους όρους συμμετοχής που ορίζονται στον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος.

Περιλαμβάνει ξεχωριστά κίνητρα (αυξημένο ποσοστό επιχορηγήσεων και ειδικό προϋπολογισμό):

  • Για τη στήριξη οικογενειών με μέλος/μέλη ΑμεΑ.
  • Οικογενειών με τουλάχιστον τρία εξαρτώμενα τέκνα.
  • Ευάλωτων νοικοκυριών (βάσει εισοδηματικών κριτηρίων).
  • Πληγέντων (σεισμόπληκτοι και πλημμυροπαθείς).

Στις επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος συμπεριλαμβάνονται οι εξής: αντικατάσταση κουφωμάτων, αναβάθμιση-τοποθέτηση θερμομόνωσης, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης-ψύξης, σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, όπως είναι η εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (smarthome) και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες).

Παράλληλα ανακοινώθηκε η παράταση έως τις 30 Απριλίου άλλων τεσσάρων προγραμμάτων και ειδικότερα:

-Το πρόγραμμα για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (40 εκατ. ευρώ)

-Το πρόγραμμα για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ορεινών τουριστικών καταλυμάτων (10 εκατ. ευρώ)

-Το πρόγραμμα Φοίβος (12,4 εκατ. ευρώ) που αφορά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των εν λειτουργία δημοτικών βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών στο σύνολο της Επικράτειας και

-Το πρόγραμμα Αθηνά (37,2 εκατ. ευρώ), που αφορά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των εν λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων στο σύνολο της Επικράτειας.

Ενώ για το πρόγραμμα «Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις», προϋπολογισμού 153,7 εκατ. ευρώ, η υποβολή αιτήσεων παρατείνεται έως τις 31 Μαΐου του 2025. Το πρόγραμμα επιχορηγεί επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου οικονομικής δραστηριότητας, για την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης (μπαταρίας) σε σχεδιαζόμενα φωτοβολταϊκά συστήματα ή για την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης (μπαταρίας) σε υφιστάμενα, ενεργά φωτοβολταϊκά συστήματα. Και στις δύο περιπτώσεις, επιδοτείται, αποκλειστικά, το σύστημα αποθήκευσης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΥΠΕΝ: Παράταση υποβολής αιτήσεων σε επτά προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης
ΥΠΕΝ: Παράταση υποβολής αιτήσεων σε επτά προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης 18 Μαρτίου 2025
Επιχείρηση ανάσχεσης του λαθρεμπορίου καυσίμων: Νέα μέτρα και αυξημένοι έλεγχοι 20 Μαρτίου 2025
Επιχείρηση ανάσχεσης του λαθρεμπορίου καυσίμων: Νέα μέτρα και αυξημένοι έλεγχοι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Εξοικονομώ 2025»: Υπαγωγή 20.840 νοικοκυριών – Ξεκινά με υψηλό αριθμό υπαγωγών η υλοποίηση του προγράμματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

«Εξοικονομώ 2025»: Υπαγωγή 20.840 νοικοκυριών – Ξεκινά με υψηλό αριθμό υπαγωγών η υλοποίηση του προγράμματος

Β. Κόκκαλης: Αιφνιδιαστικός «κόφτης» στο «Εξοικονομώ 2025»: Αντιδράσεις από πολίτες και μηχανικούς
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Β. Κόκκαλης: Αιφνιδιαστικός «κόφτης» στο «Εξοικονομώ 2025»: Αντιδράσεις από πολίτες και μηχανικούς

Σ. Αρναούτογλου προς Κομισιόν: Γιατί η σεισμόπληκτη Κρήτη έμεινε εκτός “Εξοικονομώ 2025” και RePowerEU;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σ. Αρναούτογλου προς Κομισιόν: Γιατί η σεισμόπληκτη Κρήτη έμεινε εκτός “Εξοικονομώ 2025” και RePowerEU;

Β. Κόκκαλης: Κυβερνητική σιωπή και θεσμική αδράνεια για το «Εξοικονομώ 2025» – Εγκαταλειμμένη η Θεσσαλία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Β. Κόκκαλης: Κυβερνητική σιωπή και θεσμική αδράνεια για το «Εξοικονομώ 2025» – Εγκαταλειμμένη η Θεσσαλία

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Η Ένωσης Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας σχετικά με το πρόγραμμα «Αλλάζω Θέρμανση και Θερμοσίφωνα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η Ένωσης Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας σχετικά με το πρόγραμμα «Αλλάζω Θέρμανση και Θερμοσίφωνα»