«Εξοικονομώ 2025» και «Αλλάζω θέρμανση και θερμοσίφωνα»: Νέα προθεσμία για τις αιτήσεις

Το μεγάλο ενδιαφέρον για εμβληματικά προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης όπως το Εξοικονομώ 2025 αλλά και το Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα αλλά και για λόγους διευκόλυνσης των δυνητικών να συλλέξουν και να υποβάλλουν ορθά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά οδήγησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην οριζόντια παράταση των επτά προγραμμάτων που τρέχουν από τις αρχές του έτους.

Ετσι, η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025 θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 13 Απριλίου ενώ ο αρχικός προγραμματισμός ήταν να κλείσει στις 20 Μαρτίου ενώ παράταση ενός μήνα δηλαδή στις 30 Απριλίου παίρνει το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα. Το πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 232,2 εκατ. ευρώ έχει συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον των νοικοκυριών με τις αιτήσεις να ξεπερνούν τις 130.000. Το εντυπωσιακό δε είναι ότι μεγάλο μέρος των αιτήσεων, περίπου το 40% αφορά σε αιτήσεις για αντλίες θερμότητας όπου το κόστος είναι ιδιαίτερα αυξημένο. Ωστόσο μέσω του προγράμματος, που αφορά στην ενίσχυση των νοικοκυριών εκτός από τα νέα συστήματα θερμότητας και την επιδότηση για ηλιακό θερμοσίφωνα, καλύπτεται μεγάλο μέρος της δαπάνης. Μέσω του «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» επιχορηγείται:

Η αγορά νέου ηλιακού θερμοσίφωνα σύγχρονης τεχνολογίας, σε ποσοστό από 50% ή 60%, με το ακριβές ποσοστό να διαμορφώνεται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.

Η αγορά νέου συστήματος αντλίας θερμότητας, σε ποσοστό 50%.

Καλύπτεται δε και η εκτέλεση αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών τοποθέτησης επιλέξιμου εξοπλισμού (π.χ. κόστος μεταφοράς, κόστος τοποθέτησης, αναλώσιμα και εξαρτήματα κ.λπ.), σε ποσοστό 50% ή60% (αναλόγως των εισοδηματικών κριτηρίων).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νοικοκυριά που επιθυμούν να τοποθετήσουν τον παραπάνω επιλέξιμο εξοπλισμό στην οικία τους (κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, ενοικιαζόμενη ή παραχωρούμενη).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», δίνεται έμφαση στους δυνητικούς ωφελούμενους έτερου προγράμματος, του «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα» με μη εξαργυρωμένα voucher. Ειδικότερα, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που δεν είχαν προβεί σε εξαργύρωση των voucher, να υποβάλουν εκ νέου αίτηση, χρησιμοποιώντας τον ίδιο ΑΦΜ.

Σε ό,τι αφορά το Εξοικονομώ 2025, συνολικού προϋπολογισμού 396,1 εκατ. ευρώ αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και συγκεκριμένα σε κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία (μονοκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα) και δικαίωμα συμμετοχής έχουν ιδιοκτήτες ή μισθωτές που πληρούν τους όρους συμμετοχής που ορίζονται στον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος.

Περιλαμβάνει ξεχωριστά κίνητρα (αυξημένο ποσοστό επιχορηγήσεων και ειδικό προϋπολογισμό):

Για τη στήριξη οικογενειών με μέλος/μέλη ΑμεΑ.

Οικογενειών με τουλάχιστον τρία εξαρτώμενα τέκνα.

Ευάλωτων νοικοκυριών (βάσει εισοδηματικών κριτηρίων).

Πληγέντων (σεισμόπληκτοι και πλημμυροπαθείς).

Στις επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος συμπεριλαμβάνονται οι εξής: αντικατάσταση κουφωμάτων, αναβάθμιση-τοποθέτηση θερμομόνωσης, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης-ψύξης, σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, όπως είναι η εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (smarthome) και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες).

Παράλληλα ανακοινώθηκε η παράταση έως τις 30 Απριλίου άλλων τεσσάρων προγραμμάτων και ειδικότερα:

-Το πρόγραμμα για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (40 εκατ. ευρώ)

-Το πρόγραμμα για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ορεινών τουριστικών καταλυμάτων (10 εκατ. ευρώ)

-Το πρόγραμμα Φοίβος (12,4 εκατ. ευρώ) που αφορά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των εν λειτουργία δημοτικών βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών στο σύνολο της Επικράτειας και

-Το πρόγραμμα Αθηνά (37,2 εκατ. ευρώ), που αφορά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των εν λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων στο σύνολο της Επικράτειας.

Ενώ για το πρόγραμμα «Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις», προϋπολογισμού 153,7 εκατ. ευρώ, η υποβολή αιτήσεων παρατείνεται έως τις 31 Μαΐου του 2025. Το πρόγραμμα επιχορηγεί επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου οικονομικής δραστηριότητας, για την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης (μπαταρίας) σε σχεδιαζόμενα φωτοβολταϊκά συστήματα ή για την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης (μπαταρίας) σε υφιστάμενα, ενεργά φωτοβολταϊκά συστήματα. Και στις δύο περιπτώσεις, επιδοτείται, αποκλειστικά, το σύστημα αποθήκευσης.