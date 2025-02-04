«Αναβαθμίζω το σπίτι μου»: Εντός των επόμενων ημερών το νέο πρόγραμμα

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας «Αναβαθμίζω το σπίτι μου» συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ.

Αφορά στην παροχή άτοκων δανείων από 5.000 έως 25.000 ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας, κύριας ή δευτερεύουσας σε φυσικά πρόσωπα και μάλιστα χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Η επιδότηση του επιτοκίου του τραπεζικού δανείου για όλους τους δικαιούχους, φτάνει το 100%, πρόκειται δηλαδή για άτοκο δάνειο. Οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται είναι για θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης-ψύξης, ηλιακό θερμοσίφωνα, αντικατάσταση κουφωμάτων, πράσινη στέγη, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών/μικρών ανεμογεννητριών και άλλων ΑΠΕ, καθώς και ευρύτερες εργασίες τοποθέτησης. Το πόσο του δανείου μπορεί να φτάσει έως τις 25.000 ευρώ και η διάρκειά του κυμαίνεται από 3 έως 7 χρόνια.

Ειδικότερα δικαιούχοι του προγράμματος είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρη κυριότητα/ επικαρπία/ψιλή κυριότητα) σε επιλέξιμη κατοικία, κύρια ή μη εκμισθωμένη δευτερεύουσα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν καταστεί από 01.01.2020 ωφελούμενοι από οποιοδήποτε άλλο Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης που χρηματοδοτήθηκε ή χρηματοδοτείται με ενωσιακούς πόρους. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων (συγκύριων) σε επιλέξιμη κατοικία, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχει οποιοσδήποτε εξ αυτών, εφόσον προηγουμένως έχει λάβει την έγγραφη συναίνεση όλων των λοιπών συγκύριων. Ενώ δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα αποκτάται ανά ΑΦΜ τελικού αποδέκτη και για ένα μόνο ακίνητο.

Αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες που δύνανται να χρηματοδοτούνται με δάνεια του ΤΑΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου» είναι δαπάνες που πραγματοποιούνται σε κύριες ή μη εκμισθωμένες δευτερεύουσες κατοικίες φυσικών προσώπων εντός της ελληνικής επικράτειας και αφορούν:

• Θερμομόνωση (εσωτερική/εξωτερική).

• Κατασκευή πράσινης στέγης.

• Τοποθέτηση Ενεργειακών Κουφωμάτων-υαλοπινάκων.

• Τοποθέτηση Ηλιακού Θερμοσίφωνα.

• Εγκατάσταση συστημάτων εξωτερικής μόνιμης Σκίασης (όχι τέντες).

• Τοποθέτηση συστήματος Θέρμανσης-Ψύξης, αποκλειστικά με την αξιοποίηση ανανεώσιμης πηγής ενέργειας ή με σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ενδεικτικά ηλεκτρική αντλία θερμότητας, κλιματιστικές μονάδες inverter ενεργειακής κλάσης Α+ και πάνω).

• Εγκατάσταση συστημάτων θερμοστατικής ρύθμισης.

• Εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας (συσσωρευτές) από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

• Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών – μικρών ανεμογεννητριών και άλλων ΑΠΕ και

• Εργασίες τοποθέτησης/Υπηρεσίες Τεχνικού συμβούλου-Μηχανικού.

Με βάση το πρόγραμμα βασικοί όροι χορήγησης του δανείου είναι:

Το ακίνητο, επί του οποίου θα πραγματοποιηθούν οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα να υφίσταται νόμιμα.

Το δάνειο δεν δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5.000 ευρώ και να ευρώ και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ.

Το ποσό του αιτούμενου δανείου καθορίζεται με βάση τις προσκομιζόμενες προσφορές ή προϋπολογισμό εργασιών ή προτιμολόγια (υλικών, υπηρεσιών, εργασιών που περιλαμβάνονται στη λίστα επιλέξιμων παρεμβάσεων) από προμηθευτές ή εργολάβους ή τεχνικούς συμβούλους/μηχανικούς κατά την υποβολή της αίτησης δανειοδότησης, ενώ το ύψος του δανείου εξαρτάται και από την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του δικαιούχου, η οποία διενεργείται από το Πιστωτικό Ίδρυμα.

Η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου από τρία έως επτά έτη χωρίς περίοδο χάριτος, ενώ τυχόν μερική ή ολική εξόφληση του δανείου επιτρέπεται οποτεδήποτε πριν την ημερομηνία λήξης του, χωρίς οποιαδήποτε ποινή ή άλλη επιβάρυνση για τον τελικό αποδέκτη.

Το δάνειο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από πόρους του δανειακού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και κατά 25% από ίδιους πόρους Πιστωτικού Ιδρύματος που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα και συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

Για το ποσό του δανείου που χρηματοδοτείται από το ΤΑΑ δεν οφείλεται από τον τελικό αποδέκτη, συμβατικός τόκος, ήτοι στο ποσό που χρηματοδοτείται από το ΤΑΑ εφαρμόζεται συμβατικό επιτόκιο 0%. Για το ποσό δανείου που καλύπτεται από την τράπεζα το επιδοτείται πλήρως από το Ελληνικό Δημόσιο κατά 100%, για το σύνολο των Συμβάσεων Δανεισμού Τελικού Αποδέκτη του Προγράμματος.