«Αναβαθμίζω το σπίτι μου»: Πρεμιέρα για το πρόγραμμα άτοκης δανειοδότησης έως 25.000 ευρώ

Ενεργοποιείται από σήμερα το πρόγραμμα «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου», το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε περίπου 20.000 νοικοκυριά να λάβουν άτοκα δάνεια από 5.000 έως 25.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, χωρίς εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια.

Η αίτηση υποβάλλεται απευθείας στις τράπεζες σε αντίθεση με άλλα προγράμματα και οι ενδιαφερόμενοι αξιολογούνται πιστοληπτικά για την έγκριση του δανείου. Το ύψος του καθορίζεται βάσει προσφορών και του προϋπολογισμού των εργασιών (υλικών, υπηρεσιών, εργασιών) από προμηθευτές, εργολάβους ή τεχνικούς συμβούλους/μηχανικούς ενώ η αποπληρωμή μπορεί να διαρκέσει έως επτά χρόνια.

Οι ενισχύσεις που θα ανέλθουν συνολικά στα 400 εκατ. ευρώ θα δίνονται χωρίς ηλικιακά, εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Ωστόσο σε περίπτωση μη εξυπηρέτησης των δόσεων, ο δανειολήπτης χάνει το προνόμιο της άτοκης χρηματοδότησης και επιβαρύνεται με τους αναλογούντες τόκους. Επίσης, κάθε ΑΦΜ μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για ένα μόνο ακίνητο.

Ειδικότερα δικαιούχοι του προγράμματος είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρη κυριότητα/ επικαρπία/ψιλή κυριότητα) σε επιλέξιμη κατοικία, κύρια ή μη εκμισθωμένη δευτερεύουσα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν καταστεί από 01.01.2020 ωφελούμενοι από οποιοδήποτε άλλο Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης που χρηματοδοτήθηκε ή χρηματοδοτείται με ενωσιακούς πόρους. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων (συγκύριων) σε επιλέξιμη κατοικία, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχει οποιοσδήποτε εξ αυτών, εφόσον προηγουμένως έχει λάβει την έγγραφη συναίνεση όλων των λοιπών συγκύριων. Ενώ δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα αποκτάται ανά ΑΦΜ τελικού αποδέκτη και για ένα μόνο ακίνητο.

Αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες που δύνανται να χρηματοδοτούνται με δάνεια του ΤΑΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου» είναι δαπάνες που πραγματοποιούνται σε κύριες ή μη εκμισθωμένες δευτερεύουσες κατοικίες φυσικών προσώπων εντός της ελληνικής επικράτειας και αφορούν:

Θερμομόνωση (εσωτερική/εξωτερική).

Κατασκευή πράσινης στέγης.

Τοποθέτηση Ενεργειακών Κουφωμάτων-υαλοπινάκων.

Τοποθέτηση Ηλιακού Θερμοσίφωνα.

Εγκατάσταση συστημάτων εξωτερικής μόνιμης Σκίασης (όχι τέντες).

Τοποθέτηση συστήματος Θέρμανσης-Ψύξης, αποκλειστικά με την αξιοποίηση ανανεώσιμης πηγής ενέργειας ή με σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ενδεικτικά ηλεκτρική αντλία θερμότητας, κλιματιστικές μονάδες inverter ενεργειακής κλάσης Α+ και πάνω).

Εγκατάσταση συστημάτων θερμοστατικής ρύθμισης.

Εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας (συσσωρευτές) από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών – μικρών ανεμογεννητριών και άλλων ΑΠΕ και

Εργασίες τοποθέτησης/Υπηρεσίες Τεχνικού συμβούλου-Μηχανικού.

Το ακίνητο, επί του οποίου θα πραγματοποιηθούν οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα να υφίσταται νόμιμα.

Το δάνειο δεν δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5.000 ευρώ και να ευρώ και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ.

Το ποσό του αιτούμενου δανείου καθορίζεται με βάση τις προσκομιζόμενες προσφορές ή προϋπολογισμό εργασιών ή προτιμολόγια (υλικών, υπηρεσιών, εργασιών που περιλαμβάνονται στη λίστα επιλέξιμων παρεμβάσεων) από προμηθευτές ή εργολάβους ή τεχνικούς συμβούλους/μηχανικούς κατά την υποβολή της αίτησης δανειοδότησης, ενώ το ύψος του δανείου εξαρτάται και από την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του δικαιούχου, η οποία διενεργείται από το Πιστωτικό Ίδρυμα.

Η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου από τρία έως επτά έτη χωρίς περίοδο χάριτος, ενώ τυχόν μερική ή ολική εξόφληση του δανείου επιτρέπεται οποτεδήποτε πριν την ημερομηνία λήξης του, χωρίς οποιαδήποτε ποινή ή άλλη επιβάρυνση για τον τελικό αποδέκτη.

Το δάνειο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από πόρους του δανειακού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και κατά 25% από ίδιους πόρους Πιστωτικού Ιδρύματος που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα και συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

Για το ποσό του δανείου που χρηματοδοτείται από το ΤΑΑ δεν οφείλεται από τον τελικό αποδέκτη, συμβατικός τόκος, ήτοι στο ποσό που χρηματοδοτείται από το ΤΑΑ εφαρμόζεται συμβατικό επιτόκιο 0%. Για το ποσό δανείου που καλύπτεται από την τράπεζα το επιδοτείται πλήρως από το Ελληνικό Δημόσιο κατά 100%, για το σύνολο των Συμβάσεων Δανεισμού Τελικού Αποδέκτη του Προγράμματος.