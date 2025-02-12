«Αναβαθμίζω το σπίτι μου»: Πρεμιέρα για το πρόγραμμα άτοκης δανειοδότησης έως 25.000 ευρώ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ιράν: Ο στρατός δηλώνει ότι στοχοποίησε πετρελαιοφόρο των ΗΠΑ που «φλέγεται» στον Κόλπο
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 15:46
Στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου ενάμιση χρόνου κινείται η τιμή του πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 15:14
Υπ. Ενέργειας Κατάρ: Ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή θα οδηγήσει σε διακοπή της παραγωγής ενέργειας στον Κόλπο εντός εβδομάδων
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 14:37
«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά», καθησυχάζει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 13:48
Επείγουσα επιστολή της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για τις τιμές καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 13:20
Β. Ορμπάν: Θα σταματήσουμε τη διαμετακόμιση μέσω Ουγγαρίας σημαντικών για την Ουκρανία φορτίων
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 12:42
ΣΑ του ΟΗΕ: Ενέργεια και κρίσιμα ορυκτά στο επίκεντρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 12:03
ΔΕΗ: Νέα άνοδος στον δείκτη ATHEX ESG του Χ.Α.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 11:40
Ν. Παπαθανάσης: 17 νέα έργα στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA VI-A «Ελλάδα – Αλβανία 2021-2027»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 11:09
Η πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ για αναθεώρηση του πρωτογενούς συντελεστή ηλεκτρικής ενέργειας στον ΚΕΝΑΚ, στη Βουλή από τον Χ. Μαμουλάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 10:40
Π. Κουκουλόπουλος: Οικονομία και κοινωνία ασφυκτιούν, εξαρτημένες από το εισαγόμενο φυσικό αέριο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 10:16
Η Principia στις FT1000: Europe’s Fastest-Growing Companies 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 10:02
Στ. Παπασταύρου: Οι ενεργειακές συμφωνίες με CHEVRON βάζουν τα θεμέλια η Ελλάδα να γίνει χώρα-παραγωγός φυσικού αερίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 09:43
Οι ισχυρές επιδόσεις της Viohalco επιβεβαιώνουν τη σταθερή δυναμική ανάπτυξη
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
06/03/2026 - 09:34
Βράβευση για το έργο του ΚΑΠΕ "Αη Στράτης - Πράσινο Νησί" στα Green Awards 2026
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/03/2026 - 08:47
Οι ΗΠΑ επιτρέπουν προσωρινά παραδόσεις ρωσικού πετρελαίου στην Ινδία
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 08:38
Το φυσικό αέριο έφτασε και στην Άμφισσα – Ολοκληρώνεται ο κύκλος των συγχρηματοδοτούμενων έργων στη Στερεά Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 08:26
Γιάννης Τριήρης: Πολιτική σάτιρα και δικαστικές απειλές – Από τον Αριστοφάνη στις αγωγές SLAPP
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
06/03/2026 - 08:15
Καύσιμα: Πόσο μπορεί να φθάσουν οι τιμές-Τι λέει η αγορά για ενδεχόμενο πλαφόν στο κέρδος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 08:11
ΑΔΜΗΕ: Διεθνής διαγωνισμός 291 εκατ. ευρώ για τη διασύνδεση των νησιών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/03/2026 - 08:07
Ο μεγαλύτερος ενεργειακός «κλέφτης»: Καταναλώνει τρεις φορές περισσότερο ρεύμα από το ψυγείο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 07:06
Αυτές είναι οι επόμενες χώρες που θα αναγκαστούν να «παγώσουν» την παραγωγή πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 07:05
Το κόστος θέρμανσης αυξάνεται, τέσσερις συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 07:05
Ν. Τσάφος: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων – Δεν υπάρχει κίνδυνος για επάρκεια των προϊόντων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 15:54
HELLENiQ ENERGY: Σταθερά στο πλευρό της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και των αθλητών της
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 15:48
Στ. Παπασταύρου για «Πρίνος CO2»: Σημαντική εξέλιξη που συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
05/03/2026 - 15:15
Διεθνείς αγορές: Ανοδικά κινείται το πετρέλαιο, σε θετικό έδαφος οι ευρωπαϊκές μετοχές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/03/2026 - 15:08
Τάκης Θεοδωρικάκος: Έχουμε προετοιμάσει σχέδιο έκτακτων μέτρων για την προστασία των καταναλωτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 14:29
8η διεθνής έκθεση Verde.Tec 2026: Πράσινες λύσεις, θεσμικός διάλογος και ουσιαστικές συνεργασίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:48
Ισχυρό αποτύπωμα της ΕΥΔΑΜ στην Κοζάνη: Ευρεία αποδοχή της νέας δράσης για την ενδυνάμωση των τοπικών ΜμΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:23

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

«Αναβαθμίζω το σπίτι μου»: Πρεμιέρα για το πρόγραμμα άτοκης δανειοδότησης έως 25.000 ευρώ

«Αναβαθμίζω το σπίτι μου»: Πρεμιέρα για το πρόγραμμα άτοκης δανειοδότησης έως 25.000 ευρώ
Άννα Διανά
Τετάρτη, 12/02/2025 - 08:06

Ενεργοποιείται από σήμερα το πρόγραμμα «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου», το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε περίπου 20.000 νοικοκυριά να λάβουν άτοκα δάνεια από 5.000 έως 25.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, χωρίς εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια.

Η αίτηση υποβάλλεται απευθείας στις τράπεζες σε αντίθεση με άλλα προγράμματα και οι ενδιαφερόμενοι αξιολογούνται πιστοληπτικά για την έγκριση του δανείου. Το ύψος του καθορίζεται βάσει προσφορών και του προϋπολογισμού των εργασιών (υλικών, υπηρεσιών, εργασιών) από προμηθευτές, εργολάβους ή τεχνικούς συμβούλους/μηχανικούς ενώ η αποπληρωμή μπορεί να διαρκέσει έως επτά χρόνια.

Οι ενισχύσεις που θα ανέλθουν συνολικά στα 400 εκατ. ευρώ θα δίνονται χωρίς ηλικιακά, εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Ωστόσο σε περίπτωση μη εξυπηρέτησης των δόσεων, ο δανειολήπτης χάνει το προνόμιο της άτοκης χρηματοδότησης και επιβαρύνεται με τους αναλογούντες τόκους. Επίσης, κάθε ΑΦΜ μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για ένα μόνο ακίνητο.

Ειδικότερα δικαιούχοι του προγράμματος είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρη κυριότητα/ επικαρπία/ψιλή κυριότητα) σε επιλέξιμη κατοικία, κύρια ή μη εκμισθωμένη δευτερεύουσα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν καταστεί από 01.01.2020 ωφελούμενοι από οποιοδήποτε άλλο Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης που χρηματοδοτήθηκε ή χρηματοδοτείται με ενωσιακούς πόρους. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων (συγκύριων) σε επιλέξιμη κατοικία, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχει οποιοσδήποτε εξ αυτών, εφόσον προηγουμένως έχει λάβει την έγγραφη συναίνεση όλων των λοιπών συγκύριων. Ενώ δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα αποκτάται ανά ΑΦΜ τελικού αποδέκτη και για ένα μόνο ακίνητο.

Αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες που δύνανται να χρηματοδοτούνται με δάνεια του ΤΑΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου» είναι δαπάνες που πραγματοποιούνται σε κύριες ή μη εκμισθωμένες δευτερεύουσες κατοικίες φυσικών προσώπων εντός της ελληνικής επικράτειας και αφορούν:

  • Θερμομόνωση (εσωτερική/εξωτερική).
  • Κατασκευή πράσινης στέγης.
  • Τοποθέτηση Ενεργειακών Κουφωμάτων-υαλοπινάκων.
  • Τοποθέτηση Ηλιακού Θερμοσίφωνα.
  • Εγκατάσταση συστημάτων εξωτερικής μόνιμης Σκίασης (όχι τέντες).
  • Τοποθέτηση συστήματος Θέρμανσης-Ψύξης, αποκλειστικά με την αξιοποίηση ανανεώσιμης πηγής ενέργειας ή με σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ενδεικτικά ηλεκτρική αντλία θερμότητας, κλιματιστικές μονάδες inverter ενεργειακής κλάσης Α+ και πάνω).
  • Εγκατάσταση συστημάτων θερμοστατικής ρύθμισης.
  • Εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας (συσσωρευτές) από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
  • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών – μικρών ανεμογεννητριών και άλλων ΑΠΕ και
  • Εργασίες τοποθέτησης/Υπηρεσίες Τεχνικού συμβούλου-Μηχανικού.

Το ακίνητο, επί του οποίου θα πραγματοποιηθούν οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα να υφίσταται νόμιμα.

Το δάνειο δεν δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5.000 ευρώ και να ευρώ και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ.

Το ποσό του αιτούμενου δανείου καθορίζεται με βάση τις προσκομιζόμενες προσφορές ή προϋπολογισμό εργασιών ή προτιμολόγια (υλικών, υπηρεσιών, εργασιών που περιλαμβάνονται στη λίστα επιλέξιμων παρεμβάσεων) από προμηθευτές ή εργολάβους ή τεχνικούς συμβούλους/μηχανικούς κατά την υποβολή της αίτησης δανειοδότησης, ενώ το ύψος του δανείου εξαρτάται και από την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του δικαιούχου, η οποία διενεργείται από το Πιστωτικό Ίδρυμα.

Η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου από τρία έως επτά έτη χωρίς περίοδο χάριτος, ενώ τυχόν μερική ή ολική εξόφληση του δανείου επιτρέπεται οποτεδήποτε πριν την ημερομηνία λήξης του, χωρίς οποιαδήποτε ποινή ή άλλη επιβάρυνση για τον τελικό αποδέκτη.

Το δάνειο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από πόρους του δανειακού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και κατά 25% από ίδιους πόρους Πιστωτικού Ιδρύματος που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα και συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

Για το ποσό του δανείου που χρηματοδοτείται από το ΤΑΑ δεν οφείλεται από τον τελικό αποδέκτη, συμβατικός τόκος, ήτοι στο ποσό που χρηματοδοτείται από το ΤΑΑ εφαρμόζεται συμβατικό επιτόκιο 0%. Για το ποσό δανείου που καλύπτεται από την τράπεζα το επιδοτείται πλήρως από το Ελληνικό Δημόσιο κατά 100%, για το σύνολο των Συμβάσεων Δανεισμού Τελικού Αποδέκτη του Προγράμματος.

