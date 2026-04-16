Συγκρατημένες μεταβολές στις τιμές πετρελαίου με το βλέμμα στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΣΥΦΩΕΛ: «ΟΧΙ» στην αύξηση ταρίφας-Ζητούν άμεσες αποζημιώσεις 100 εκατ. ευρώ για τα μικρά φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
17/04/2026 - 14:48
Σανγκάη: Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξαγωγές οχημάτων στο πρώτο τρίμηνο του 2026
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
17/04/2026 - 14:24
Δήμος Θεσσαλονίκης: Διαγωνισμός για την προμήθεια 2.600 κάδων απορριμμάτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/04/2026 - 13:50
Data4: Εγκαινίασε δεύτερο data center κοντά στη Βαρσοβία
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
17/04/2026 - 13:36
Αρναούτογλου: Η πράσινη ναυτιλία είναι επένδυση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/04/2026 - 13:12
Πρωτιά της ΕΚΟ στη δημοσίευση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (EPDs) για τα λιπαντικά της
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
17/04/2026 - 12:46
Με τον Βουλευτή Π.Ε Κοζάνης κ. Στάθη Κωνσταντινίδη συναντήθηκε ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/04/2026 - 12:04
Η Ελλάδα στο επίκεντρο των Ενεργειακών Εξελίξεων: Δυναμική Παρουσία στην EGYPES 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/04/2026 - 11:50
ΠΑΣΟΚ: Ερώτηση για την επικίνδυνη ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/04/2026 - 11:43
ΡΑΑΕΥ: Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Απρίλιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/04/2026 - 10:09
Συμμετοχή του πρωθυπουργού στην τηλεδιάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ, που διοργανώνουν Μακρόν και Στάρμερ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/04/2026 - 09:35
ΙΟΒΕ: Οι εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/04/2026 - 09:01
Η δημόσια επιχείρηση πετρελαίου PEMEX παραδέχθηκε πως ευθύνεται για μόλυνση στον Κόλπο του Μεξικού
ΚΟΣΜΟΣ
17/04/2026 - 08:43
Πιερρακάκης: Η προώθηση μιας Ενεργειακής Ένωσης στην Ευρώπη θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ενέργεια και στην ανταγωνιστικότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/04/2026 - 08:36
ΔΕΗ blue: 20% επιστροφή, για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε συνεργασία με τη Visa
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/04/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Διπλά χαμένος ο Μητσοτάκης - Σε θεσμικό και οικονομικό ναρκοπέδιο το «success story»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
17/04/2026 - 08:04
Έρχονται αλλαγές στη λιανική αγορά ρεύματος- Προ των πυλών και τα υβριδικά τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/04/2026 - 08:02
Αποθήκευση ενέργειας: Αλλάζει το πλαίσιο, ξεκινούν τα πρώτα έργα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
17/04/2026 - 07:59
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την δεύτερη τροποποίηση της Μεθοδολογίας για τον Συντονισμό της Περιφερειακής Επιχειρησιακής Ασφάλειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/04/2026 - 15:45
ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για χορήγηση άδειας παραγωγής σε φορητά Η/Ζ συνολικής ισχύος 23MW
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/04/2026 - 15:17
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα μέτρα ενεργειακού κόστους στη Βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/04/2026 - 14:43
Οι ΗΠΑ δεν θα παρατείνουν την προσωρινή αναστολή κυρώσεων στο πετρέλαιο της Ρωσίας
ΚΟΣΜΟΣ
16/04/2026 - 14:09
Συμμετοχή της εταιρίας NAS στην 3η έκθεση Renewable EnergyTech στην Θεσσαλονίκη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/04/2026 - 13:07
Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών XI: Η ενέργεια στο επίκεντρο της διεθνούς ατζέντας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/04/2026 - 12:35
Στρατηγικά αποθέματα λιπασμάτων στην ΕΕ για τη στήριξη των αγροτών σε περιόδους κρίσης ζητεί ο Γ. Μανιάτης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/04/2026 - 11:42
Γιάννης Τριήρης: Εκρηκτικό μείγμα σκανδάλων και ακρίβειας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/04/2026 - 11:08
Δυναμικό παρών της nvisionist στην κορυφαία διεθνή έκθεση Αιολικής Ενέργειας WindEurope 2026 για έκτη συνεχή χρονιά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/04/2026 - 10:59
Η Grid Telecom εντάσσεται στη SubOptic και στην ICPC
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/04/2026 - 10:25
Οι υποψήφιοι για τη θέση του Αντιπροέδρου Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ και τεσσάρων Μελών, καθώς και οι προτάσεις των αρμόδιων Υπουργών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/04/2026 - 09:49
Η ElvalHalcor στο πλευρό της ομάδας καλαθοσφαίρισης «Κύδων Special Team» για παιδιά στο Φάσμα του Αυτισμού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/04/2026 - 09:31

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Συγκρατημένες μεταβολές στις τιμές πετρελαίου με το βλέμμα στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν

Newsroom
Πέμπτη, 16/04/2026 - 07:59

Οι αγορές ενέργειας κινούνται με μεικτές τάσεις την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις ενδείξεις για πιθανή αποκλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο WTI παράδοσης Ιουνίου ενισχύεται κατά 0,20 δολάρια ή 0,22%, διαμορφούμενο στα 87,99 δολάρια το βαρέλι στις τελευταίες συναλλαγές, ενώ το Μπρεντ υποχωρεί οριακά κατά 0,14 δολάρια ή 0,16%, στα 95,00 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα, η ευρύτερη αγορά καταγράφει συγκρατημένη θετική τάση, με οριακή άνοδο 0,07%.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος παραμένουν οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε σε συνέντευξή του στο Fox Business ότι ο πόλεμος βρίσκεται «πολύ κοντά στο τέλος», εκτιμώντας παράλληλα πως η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά θα γνωρίσει ισχυρή άνοδο μόλις τερματιστεί η σύγκρουση. Ο ίδιος δήλωσε επίσης στην New York Post ότι συνομιλίες με το Ιράν ενδέχεται να πραγματοποιηθούν μέσα στις επόμενες δύο ημέρες στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, σηματοδοτώντας αναζωπύρωση των διπλωματικών προσπαθειών για εκτόνωση της έντασης.

Οι αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας να τονίζει ότι η αποκατάσταση των ροών μέσω του στρατηγικής σημασίας περάσματος παραμένει ο σημαντικότερος παράγοντας για την αποκλιμάκωση των πιέσεων στην παγκόσμια αγορά ενέργειας και στην οικονομία. Σύμφωνα με τη Goldman Sachs, οι ροές μέσω των Στενών παραμένουν περιορισμένες, κινούμενες μόλις στο 10% των φυσιολογικών επιπέδων, ή περίπου 2,1 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Παράλληλα, ο αμερικανικός αποκλεισμός ιρανικών λιμένων συνεχίζει να επιβαρύνει τις εναπομείνασες εξαγωγικές ροές, με την Ουάσιγκτον να αναφέρει ότι αρκετά δεξαμενόπλοια ανέστρεψαν πορεία μέσα στο πρώτο 24ωρο εφαρμογής των μέτρων. Ωστόσο, η Goldman Sachs επισημαίνει ότι οι διαταραχές στην παραγωγή αργού στη Μέση Ανατολή παραμένουν ηπιότερες των αρχικών εκτιμήσεων, υπολογίζοντας τις μέσες απώλειες παραγωγής στον Περσικό Κόλπο σε περίπου 8 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Μάρτιο, κάτω από τις αρχικές προβλέψεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Έως 270 δισ. κυβικά μέτρα οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα φυσικού αερίου στο Ιόνιο
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

