Συγκρατημένες μεταβολές στις τιμές πετρελαίου με το βλέμμα στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν

Οι αγορές ενέργειας κινούνται με μεικτές τάσεις την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις ενδείξεις για πιθανή αποκλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο WTI παράδοσης Ιουνίου ενισχύεται κατά 0,20 δολάρια ή 0,22%, διαμορφούμενο στα 87,99 δολάρια το βαρέλι στις τελευταίες συναλλαγές, ενώ το Μπρεντ υποχωρεί οριακά κατά 0,14 δολάρια ή 0,16%, στα 95,00 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα, η ευρύτερη αγορά καταγράφει συγκρατημένη θετική τάση, με οριακή άνοδο 0,07%.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος παραμένουν οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε σε συνέντευξή του στο Fox Business ότι ο πόλεμος βρίσκεται «πολύ κοντά στο τέλος», εκτιμώντας παράλληλα πως η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά θα γνωρίσει ισχυρή άνοδο μόλις τερματιστεί η σύγκρουση. Ο ίδιος δήλωσε επίσης στην New York Post ότι συνομιλίες με το Ιράν ενδέχεται να πραγματοποιηθούν μέσα στις επόμενες δύο ημέρες στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, σηματοδοτώντας αναζωπύρωση των διπλωματικών προσπαθειών για εκτόνωση της έντασης.

Οι αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας να τονίζει ότι η αποκατάσταση των ροών μέσω του στρατηγικής σημασίας περάσματος παραμένει ο σημαντικότερος παράγοντας για την αποκλιμάκωση των πιέσεων στην παγκόσμια αγορά ενέργειας και στην οικονομία. Σύμφωνα με τη Goldman Sachs, οι ροές μέσω των Στενών παραμένουν περιορισμένες, κινούμενες μόλις στο 10% των φυσιολογικών επιπέδων, ή περίπου 2,1 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Παράλληλα, ο αμερικανικός αποκλεισμός ιρανικών λιμένων συνεχίζει να επιβαρύνει τις εναπομείνασες εξαγωγικές ροές, με την Ουάσιγκτον να αναφέρει ότι αρκετά δεξαμενόπλοια ανέστρεψαν πορεία μέσα στο πρώτο 24ωρο εφαρμογής των μέτρων. Ωστόσο, η Goldman Sachs επισημαίνει ότι οι διαταραχές στην παραγωγή αργού στη Μέση Ανατολή παραμένουν ηπιότερες των αρχικών εκτιμήσεων, υπολογίζοντας τις μέσες απώλειες παραγωγής στον Περσικό Κόλπο σε περίπου 8 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Μάρτιο, κάτω από τις αρχικές προβλέψεις.