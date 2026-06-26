Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Λουξεμβούργο

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Παρασκευή, 26/06/2026 - 15:30
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Οι υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδριάζουν σήμερα στο Λουξεμβούργο. Στο επίκεντρο της ατζέντας βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ο ενεργειακός εφοδιασμός για το καλοκαίρι, που θεωρείται κρίσιμος ενόψει του επερχόμενου χειμώνα, καθώς και η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ένωσης.

Παράλληλα, οι υπουργοί αναμένεται να εξετάσουν τις επιπτώσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ στην ενεργειακή αγορά, με έμφαση στην ασφάλεια του εφοδιασμού, τη σταθερότητα των τιμών και τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών-μελών για την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων.

Οι υπουργοί ρωτήθηκαν προσερχόμενοι στο Συμβούλιο για τους κινδύνους στην αγορά ενέργειας. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο υπουργός Ενέργειας της Κύπρου και προεδρεύων του Συμβουλίου, Μιχάλης Δαμιανός, δήλωσε ότι «είμαστε βέβαιοι ότι θα περάσουμε το καλοκαίρι χωρίς προβλήματα», τονίζοντας ότι οι σημερινές συζητήσεις «αφορούν κυρίως τα διδάγματα που αντλήσαμε από την κρίση, τον τρόπο με τον οποίο ανταποκριθήκαμε και το πώς θα είμαστε έτοιμοι, εφόσον χρειαστεί στο μέλλον».

Σημαντικό θέμα στην ατζέντα αποτελεί επίσης η ενίσχυση των ενεργειακών δικτύων της ΕΕ. Στόχος είναι η δημιουργία πιο σύγχρονων και καλύτερα διασυνδεδεμένων υποδομών, που θα διευκολύνουν την ενεργειακή μετάβαση και θα μειώσουν την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Η επιδίωξη της σημερινής συνεδρίασης είναι η επίτευξη γενικής προσέγγισης στο σχετικό πακέτο.

Παράλληλα, οι υπουργοί θα συζητήσουν για τον κανονισμό για το μεθάνιο, με δώδεκα κράτη-μέλη να προειδοποιούν για πιθανές σοβαρές διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό, εφόσον τεθεί πλήρως σε εφαρμογή. Οι χώρες αυτές ζητούν πιο σταδιακή προσέγγιση στην εφαρμογή των κανόνων παρακολούθησης, αναφοράς και επαλήθευσης. Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν, τόνισε ότι η Επιτροπή θα προχωρήσει κανονικά στην εφαρμογή του κανονισμού. Όπως δήλωσε προσερχόμενος στο Συμβούλιο, «ο κανονισμός για το μεθάνιο αποτελεί μια σημαντική νομοθετική πράξη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει εγκριθεί από τους συννομοθέτες και είναι δική μου ευθύνη να συμβάλω ώστε να εφαρμοστεί σωστά».

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