ΠΑΣΟΚ: Τα «μαγικά μαθηματικά»: Επικοινωνιακά πυροτεχνήματα αντί για έξυπνους μετρητές

Την ώρα που η ακρίβεια στην ενέργεια γονατίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η Ελλάδα παραμένει ουραγός στον εκσυγχρονισμό των δικτύων της. Ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη προστατεύει τους καταναλωτές της, τα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα την κυβερνητική αδράνεια.

Ήδη από το 2022, επίσημα στοιχεία ανέφεραν ότι ο μέσος όρος διείσδυσης έξυπνων μετρητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπερνούσε το 56%.

Χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Σουηδία, η Φινλανδία, η Εσθονία και η Δανία είχαν ήδη ολοκληρώσει την καθολική εγκατάσταση, ενώ άλλες πέντε χώρες είχαν φτάσει ήδη άνω του 90%.

Στον αντίποδα, το 2026, στην Ελλάδα των 7,7 εκατομμυρίων καταναλωτών χαμηλής τάσης, οι εγκατεστημένοι έξυπνοι μετρητές είναι λιγότεροι από 1,6 εκατ. Δηλαδή διείσδυση περίπου 20%, με εκατομμύρια ελληνικά σπίτια και μικρές επιχειρήσεις να παραμένουν αποκλεισμένα από τη δυνατότητα για χαμηλότερες χρεώσεις ρεύματος. Αν,δε,ληφθεί υπόψη ότι περίπου 300.000 από τους εγκατεστημένους μετρητές δεν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, το ποσοστό είναι μικρότερο του 17%.

Η κυβέρνηση και ο ΔΕΔΔΗΕ πανηγυρίζουν σήμερα για 1,6 εκατ. εγκατεστημένους έξυπνους μετρητές, στη μέση και τη χαμηλή τάση, και υπόσχονται 2,4 εκατ. μέχρι το τέλος του 2026. Όμως οι λογαριασμοί δεν βγαίνουν με τίποτα.

Δηλαδή ενώ μέσα σε δύο μήνες πήγαν από 1,5 σε 1,6 εκατ, δηλαδή εγκατέστησαν μόλις 100.000 μετρητές, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες δηλώσεις, στο εξάμηνο που απομένει θα εγκαταστήσουν άλλους 800.000;Παράλληλα, τα στοιχεία των περασμένων ετών δείχνουν μια τελείως διαφορετική ταχύτητα. Πριν από δέκα μήνες, το Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, 2026-2030, κατέγραφε 1 εκατ. εγκατεστημένους μετρητές, ενώ το προηγούμενο, 2024-2028, αποτύπωνε 650.000. Τη διετία 2024-2026 εγκαθιστούσαν λοιπόν περίπου 180.000 μετρητές τον χρόνο ενώ ο ρυθμός του τελευταίου διμήνου ήταν 600.000. τον χρόνο. Από πού άραγε προκύπτει ότι ο ρυθμός αυτός έχει εκτοξευτεί στα 1,1 εκατομμύρια ετησίως, όπως ισχυρίζεται , ο κ. Μάνος;Η σύγχυση μεγαλώνει αν δει κανείς ότι στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων εμφανίζεται η χρηματοδότηση έργου του ΔΕΔΔΗΕ, με δέσμευση για 3,12 εκατομμύρια μετρητές χαμηλής τάσης μέχρι το τέλος του 2026 (Project 2022-0823).Ποια είναι τελικά η αλήθεια; Με τέτοια αριθμητική, οι πολίτες δεν βλέπουν «έξυπνους» μετρητές. Βλέπουν μια κυβέρνηση που μοιράζει εύκολα υποσχέσεις, χωρίς όμως το έργο της να μας αφήνει να πιστέψουμε ότι θα τις κρατήσει και ότι μπορεί να οδηγήσει τη χώρα στην ψηφιακή εποχή.